Правообладатель иллюстрации Getty Images

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо - резкий контраст Дональду Трампу. Спокойный и прагматичный политик, который оказался в центре главного очага эпидемии коронавируса, кажется, стал региональным лидером, чья популярность вышла за пределы штата.

Куомо, объявивший о намерениях семи восточных штатов объединить усилия и скоординировано выходить из кризиса, судя по всему, довольно сильно раздражает президента Трампа.

Телегубернатор

Еще в начале этого года казалось, что карьера 62-летнего политика, в течение девяти лет занимавшего пост губернатора штата Нью-Йорк, медленно, но неуклонно клонится к закату. В феврале 2020 года его деятельность одобряли лишь 44% жителей штата, а недовольных было больше половины.

Спустя всего лишь полтора месяца о полной поддержке действий Эндрю Куомо заявили 87% жителей штата Нью-Йорк.

Единственной и главной причиной стремительного роста популярности губернатора, который работает в этой должности уже третий срок подряд, стала эпидемия коронавируса.

Ежедневные телевизионные брифинги губернатора Куомо, всегда подчеркнуто спокойные, в последние месяцы стали главным телевизионным событием в Америке. Достаточно сказать, что выступления главы штата постоянно транслируют ведущие телеканалы США, включая кабельные станции, придерживающиеся прямо противоположных политических взглядов - от либерального MSNBC до консервативного Fox News.

Прямые трансляции выступлений губернатора постоянно ведут крупнейшие газеты и популярные политические интернет-сайты в США.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

"Значительная часть неожиданной популярности Куомо объясняется разницей между его брифингами, и брифингами, которые ежедневно проводит президент Трамп, - пояснил Русской службе Би-би-си политолог, профессор университета Стоуни-Брук Джонатан Сандерс. - Президент постоянно выступает с обвинениями в адрес своих предшественников, перекладывает на них ответственность за катастрофические последствия пандемии в США и вступает в ожесточенные перепалки с журналистами. В отличие от него Куомо подчеркнуто спокоен, сосредоточен и каждый день говорит, что он лично отвечает за все, что происходит в штате".

"Я думаю, вся страна внимательно и с благодарностью следит за брифингами губернатора Куомо потому, что Белый дом так и не смог продемонстрировать лидерские качества", - предположила в разговоре с New York Times член Палаты представителей и заместитель председателя Национального комитета Демократической партии Грэйс Менг.

По ее словам, демократы в Конгрессе США ежедневно смотрят телевизионные выступления главы штата Нью-Йорк, а затем обсуждают его высказывания в закрытых чатах.

Внепартийный лидер

Эндрю Куомо всегда принадлежал к Демократической партии, но в последние месяцы о своей безусловной поддержке губернатора заявляли даже самые непримиримые политические противники.

Вероятный претендент на президентский пост от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден публично называл брифинги губернатора Нью-Йорка "уроком лидерства". Бывшая представительница США в ООН республиканка Никки Хэйли в интервью заявляла, что она "каждый день следит за пресс-конференциями губернатора Куомо".

В конце марта к числу поклонников Эндрю Куомо присоединился и Трамп, до этого неоднократно обвинявший главу Нью-Йорка в том, что он "постоянно жалуется". "Я смотрел брифинг, который провел губернатор Куомо, и он был очень хорош", - признал президент США.

Правообладатель иллюстрации Huw Evans picture agency

Как утверждают журналисты New York Times, популярность губернатора даже заставила пресс-службу Белого дома скорректировать график публичных выступлений президента, перенеся их на более позднее время, когда Эндрю Куомо уже заканчивает ежедневную пресс-конференцию.

Публичные комплименты администрации, впрочем, не помешали губернатору выступать с жесткой критикой Белого дома, обвиняя федеральные власти в том, что те слишком медленно и неэффективно реагируют на эпидемию в США.

В середине марта Эндрю Куомо, заявлявший о том, что число выявленных случаев заражения в штате удваивается каждые три дня, и что штату необходимо не менее 30 тыс. аппаратов ИВЛ, так отреагировал на поставку федеральным правительством в Нью-Йорк всего лишь 400 аппаратов.

"Вы хотите, чтобы я сказал вам спасибо за то, что вы послали 400 "вентиляторов"? - спросил он во время очередного брифинга. - Что я должен делать с 400 аппаратами, если мне нужно 30 тыс.? Теперь вы сами выберите 26 тыс. человек, которые должны умереть потому, что вы прислали только 400".

В Вашингтоне губернатора услышали. В тот же день вице-президент США Майк Пенс заявил, что дополнительные 2 тыс. аппаратов ИВЛ уже отправлены в Нью-Йорк, и пообещал, что еще столько же будут отправлены в течение следующих суток.

Кроме прямых обращений к федеральному правительству, губернатор Куомо легко вступал в публичные перепалки с собственными коллегами из других штатов.

В конце марта, выступая в эфире телеканала Fox News, заместитель губернатора штата Техас Дэн Патрик заявил, что многие пожилые американцы согласились бы пожертвовать своей жизнью во время эпидемии для того, чтобы спасти американскую экономику и "будущее своих внуков".

На следующий день во время ежедневного брифинга Эндрю Куомо заявил, что считает это высказывание "личным оскорблением".

"Ничто не сможет заменить мою мать, - сказал он. - Мы не можем согласиться с утверждением, что человеческой жизнью можно пренебречь, и не собираемся оценивать человеческую жизнь в долларах".

Потомственный губернатор

Семья Куомо - единственная в истории США, где представители сразу двух поколений, отец и сын, возглавляли штат Нью-Йорк.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Марио Куомо, отец Эндрю, провел три срока на посту губернатора штата Нью-Йорк

Марио Куомо более десяти лет был губернатором штата, трижды переизбравшись на эту должность. До этого, правда, Куомо-старшего преследовала целая череда политических неудач. В 1970-е годы он дважды проиграл выборы на пост мэра Нью-Йорка и выборы на должность заместителя губернатора штата. В начале 1990-х почти подал документы для участия в президентских выборах в США, но в последний момент отказался от этого шага.

Позднее, во времена президентства Билла Клинтона, Куомо-старший также в последнюю минуту отказался от предложения стать членом Верховного суда США.

Эндрю - старший из пяти детей четы Куомо. Семья, предки которой перебрались в США из южной Италии, жила в нью-йоркском районе Квинс. По традиции, Эндрю Куомо пошел в католическую школу, а затем получил диплом бакалавра в католическом Фордемском университете в Нью-Йорке. Степень юриста он защитил три года спустя, в 1982 году в университете столицы штата, Олбани.

Во время кампании по выборам губернатора штата Нью-Йорк в том же 1982-м Эндрю Куомо был советником избирательного штаба собственного отца. А после победы Куомо-старшего на выборах, занял должность его советника по политическим вопросам с зарплатой ровно в один доллар в год.

Еще два года спустя Эндрю стал заместителем окружного прокурора, но, не проработав и года, ушел в частную юридическую фирму Blutrich, Falcone & Miller.

Работа в "частном секторе", впрочем, была недолгой: уже в 1986 году будущий губернатор создал благотворительную кампанию HELP (Housing Enterprise for the Less Privileged), которая занималась сбором средств для строительства жилья для малоимущих нью-йоркцев, а в 1990-м Куомо возглавил комиссию городской мэрии по проблемам бездомных.

В 1990-е он занимал должности заместителя министра, а затем министра жилья и городского развития в администрации Билла Клинтона.

В 2002-м предпринял неудачную попытку избраться на пост губернатора штата Нью-Йорк.

Через четыре года он все же выиграл выборы, заняв должность Генерального прокурора штата. На этом посту Куомо инициировал несколько громких коррупционных расследований и подал гражданские иски против нескольких компаний, предоставлявших кредиты на учебу для студентов. По утверждению прокурора, все эти компании вступали в сговор с учебными заведениями, повышая стоимость займов.

Три срока

В 2010-м, заручившись поддержкой президента Барака Обамы, Эндрю Куомо объявляет о намерении принять участие в борьбе за губернаторский пост - и одерживает более чем убедительную победу над своим конкурентом-республиканцем Карлом Паладино, получив 62,6% голосов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

После этого он выигрывал выборы еще дважды: в 2014 и 2018 годах. Накануне голосования два года назад его соперницей в ходе праймериз Демпартии стала звезда сериала "Секс в большом городе" Синтия Никсон. Во время партийного голосования, правда, ей удалось собрать лишь чуть больше трети голосов.

В числе достижений губернатора обычно называют легализацию в штате Нью-Йорк однополых браков, разрешение использования марихуаны в медицинских целях, повышение минимального уровня оплаты труда и введение более жестких законов в том, что касается покупки и владения оружием.

Некоторые члены ближайшего окружения губернатора оказались замешаны в коррупционных скандалах, но самого Эндрю Куомо публично никто не обвинял.

Он был женат один раз, на дочери бывшего Генпрокурора и сенатора США Роберта Кеннеди, Керри. В браке родилось трое детей, но после 15 лет совместной жизни супруги решили развестись.

После этого Эндрю Куомо несколько лет встречался с телеведущей Сандрой Ли, но в прошлом году они расстались. Общий дом, оцененный в 2,3 млн долларов, был выставлен на продажу.

С тех пор губернатор живет один в своей официальной резиденции в Олбани.

Уже в конце марта этого года, в самый разгар эпидемии коронавируса, стало известно, что заболевание обнаружили у младшего брата губернатора, ведущего одной из программ канала Си-эн-эн Криса Куомо. Об этом он сам сообщил в своем "Твиттере".

При этом младший брат губернатора продолжает выходить в эфир из собственного дома, а в качестве гостя на экране, как и раньше, регулярно появляется губернатор штата Эндрю Куомо.

Без амбиций

В последний месяц сам губернатор постоянно повторял, что, несмотря на внезапно обрушившуюся на него популярность, он не собирается принимать участие в президентской гонке.

"Я вполне счастлив в Олбани", - коротко ответил он на вопрос своего младшего брата в эфире Си-эн-эн.

Наблюдатели, впрочем, уверены, что губернатор вовсе не страдает от излишней для политика скромности. "Он просто предельно трезво оценивает собственные шансы", - считает профессор Джонатан Сандерс.

Еще осенью прошлого года имя Куомо называли в числе возможных претендентов на президентский пост от Демократической партии, но многочисленные опросы показывали один и тот же результат - в среднем губернатор штата Нью-Йорк набирал от 0% до 0,4%.

Опросы, проведенные в штате Нью-Йорк в 2019 году, показали, что лишь 17% жителей видят своего губернатора в качестве президента страны. Бывший мэр Майкл Блумберг, например, в ходе тех же опросов набрал 28% голосов.

При этом о недовольстве губернатором заявляли и демократы и республиканцы. Согласно одному из опросов, проведенных колледжем Siena, в конце прошлого года Куомо и вовсе продемонстрировал отрицательный рейтинг: соотношение поддержки и недовольства составило минус шесть пунктов.

В числе претензий к губернатору называли излишне строгие законы в сфере владения оружием, уступки, сделанные республиканцам в ассамблее штата, ряд либеральных законопроектов, направленных на помощь неимущим и бездомным, и еще десятки других инициатив.

"Его постоянно критиковали и консерваторы и либералы, и, похоже, нынешняя волна популярности пойдет на спад, когда пойдет на спад и волна коронавируса", - уверен профессор Сандерс.

В качестве похожего примера американские политологи обычно приводят историю бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани.

Сразу же после террористических нападений 11 сентября рейтинг не слишком популярного мэра неожиданно вырос на 30 пунктов, и собравшийся было в отставку Джулиани неожиданно стал одним из самых популярных политиков в США.

Но эта популярность не продержалась и нескольких лет. В 2004 году кандидатуру бывшего мэра не утвердили на пост министра внутренней безопасности США, спустя еще два года после череды скандалов он был вынужден покинуть созданную конгрессом государственную комиссию по оценке последствий войны в Ираке. А в 2008-м, попытавшись принять участие в президентской гонке, Рудольф Джулиани объявил о прекращении кампании через несколько месяцев после ее начала.