Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Двое волонтеров - Дери Сетъяван и Септиан Фебриянто - пугают прохожих своим видом

Из-за эпидемии коронавируса одна деревня в Индонезии решила прибегнуть к услугам волонтеров, одетых в костюмы привидений, чтобы местные жители испугались и сидели дома.

Власти деревни Кепух на острове Ява с конца марта стали прибегать к помощи "привидений", чтобы разгонять людей по домам.

Согласно индонезийскому фольклору, привидения-поконги являют собой души умерших, не сумевших добраться до мира иного.

На данный момент в Индонезии зарегистрировано 4500 случаев заражения коронавирусом, 400 человек скончались.

Но эксперты предупреждают, что зараженных в стране может быть гораздо больше.

Журналисты агентства Рейтер, съездившие в эту деревню посмотреть, как работают "поконги", сообщают, что изначально эта тактика властей привела к обратному эффекту - люди стали выходить на улицы, чтобы посмотреть на "привидений".

Но местные жители говорят, что все успокоилось после того, как одетые в костюмы привидений волонтеры стали появляться в неожиданных местах и в неожиданное время.

"После того, как на улицах стали появляться "поконги", дети с родителями сидят дома", - говорит местный житель Карно Супадмо, добавляя, что после вечерних молитв люди больше не собираются на улице.

Анджар Панка, охранник местной мечети, говорит, что инициатива сработала, потому что наглядно показывает людям, что вирус смертельно опасен.

Идея отправить на улицы "привидения" появилась у местной молодежной организации, которая скоординировала свои усилия с полицией.

"Мы хотели сделать нечто новое, необычное - а поконгов боятся все", - сказал в интервью Рейтер глава молодежной организации Анджар Панканингтяс.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Полициейские в Индии носят шлемы в форме нового коронавируса

Президент Индонезии Джоко Видодо еще не объявил локдаун по всей стране, и эксперты опасаются, что без более жестких мер самоизоляции система здравоохранения может не справиться с растущим числом заболевших.

Глава деревни Кепух говорит, что люди все еще не в курсе того, что нужно предпринимать, чтобы остановить распространение коронавируса, и не хотят ничего менять. "Им трудно оставаться дома", - говорит он.

Индонезия - не единственная страна, где применяют необычные меры, чтобы предупреждать население об опасности коронавируса.

В Индии некоторые полицейские стали носить шлемы в форме самого вируса, чтобы одним своим видом напоминать людям о Covid-19.