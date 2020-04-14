Коронавирус в мире: заболевших почти 2 млн, страшная статистика в Британии

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По данным университета Джонса Хопкинса, число людей, заразившихся коронавирусом во всех странах мира, приближается к двум миллионам. Центром эпидемии сейчас остаются США, где поставлено уже более 582 тыс. диагнозов. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что в Европе темпы распространения заболевания начали снижаться; некоторые европейские страны начали ослаблять караннтиные меры.

Согласно последним сведениям, сейчас в мире 1 млн 934 тыс. заразившихся Covid-19, более 120 тыс. скончались, около 462 тысяч выздоровели.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо во вторник вновь оспорил тезис президента Трампа о том, что тот может принять решение об отмене карантина в ряде штатов, поскольку власть президента США "абсолютна".

"Я не знаю, о чем говорит президент, - сказал Куомо в эфире ток-шоу Today Show. - У нас есть конституция. Конституция основана на сбалансированном распределении власти".

В штате Нью-Йорк, по данным на понедельник, за сутки в связи с пандемией скончался 671 человек. Госпитализируют около двух тысяч новых пациентов каждый день, заявил накануне Куомо. Всего в США от Covid-19 скончались 23,6 тыс. человек.

Британия: каждая пятая смерть

По данным на конец прошлой недели, каждая пятая смерть в Англии и Уэльсе была связана со вспышкой Covid-19, заявили во вторник в британском Национальном бюро статистики. Всего в этих двух регионах Британии за прошлую неделю зарегистрировано 16 тыс. смертей, и коронавирус был указан как причина летального исхода в 3475 случаях.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Британцев призывают оставаться дома, чтобы защитить себя и окружающих

Сейчас общее число заболевших в Великобритании составляет почти 89,6 тыс. человек, а умерших - более 11,3 тыс. (эти данные также включают Шотландию и Северную Ирландию, которые не отражены в статистике, приведенной выше).

При этом на неделе, закончившейся в пятницу, 3 апреля, смертность от Covid-19 в Британии была ниже, чем сейчас. Самый высокий дневной показатель за эту неделю, 569 смертей, приходится на третье апреля. Однако с тех пор количество смертей за сутки чаще росло: девятого апреля оно достигло 980, а 13 апреля сообщалось о 717 новых летальных исходах.

16 тысяч смертей - это самый высокий недельный показатель смертей в истории. По словам представителя Национального бюро статистики Ника Страйпа, эта цифра превышает средний показатель для этого сезона примерно на шесть тысяч смертей.

Страйп назвал цифру “очень важной” и “ненормальной”, хотя, по его словам, на коронавирус официально приходится только около половины из этих 6 тыс. летальных исходов. Как отметил чиновник, не исключено, что случаи смерти от Covid-19 остаются незарегистрированными, либо сказываются другие факторы, связанные с карантинными мерами. Например, пациенты не обращаются к врачам в связи с другими заболеваниями, либо растет число смертей из-за проблем с психическим здоровьем.

Европа: "неоднозначная картина"

В некоторых частях Европе темпы распространения заболевания начали снижаться, хотя говорить о том, что пик пройден, пока рано, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Австрии ввели обязательное ношение масок в магазинах, продающих еду и медикаменты

"В Европе картина неоднозначная. Мы начинаем видеть, что в случае некоторых серьезных вспышек, в Испании и Италии, происходит некоторое замедление числа случаев, - сказала Харрис. - В других странах мы все еще наблюдаем рост, например, в Турции и Великобритании".

"И если говорить об общей ситуации в мире, 90% случаев зарегистрированы в Европе и США. Так что мы совершенно точно пока не прошли пик", - говорит представитель ВОЗ.

В начале этой недели сразу несколько европейских стран частично сняли карантинные ограничения.

В понедельник власти Испании разрешили вернуться к работе строителям, работникам заводов и еще нескольким категориям работников, которые не могут работать удаленно.

Испанское министерство здравоохранения сообщает о 576 летальных исходах, связанных коронавирусом, за последние сутки. Общее их число в стране таким образом достигло 18056.

Карантин ослабляют также в Италии и Австрии, где в очень ограниченном количестве открываются магазины, где можно купить промышленные товары. В частности, в Италии начали работать книжные, прачечные, химчистки и магазины одежды для детей.

Вернуться к работе могут также итальянские компании нескольких конкретных специализаций, в том числе производители электроники и бумаги. Однако на рабочих местах по-прежнему действуют строгие правила гигиены, а в некоторых регионах остается в силе жесткий карантин.

В соседней Австрии начать работу смогут магазины площадью меньше 400 квадратных метров, а также магазины товаров для хобби и садоводства.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во вторник выпустила шесть рекомендаций по ослаблению карантинных мер для стран, которые приняли решение частично снять ограничения.

ВОЗ рекомендует правительствам ослаблять карантин так, чтобы минимизировать риск распространения Covid-19. Системы здравоохранения при этом должны быть готовы к новой вспышке, а жители стран - хорошо информированы об опасности вируса.

Однако людей по-прежнему призывают оставаться дома.

Рост в России, закрытие Тбилиси и тяжелая неделя в Индии

В России за прошедшие сутки было зарегистрировано 2 774 новых случая Covid-19, умерли 22 пациента. В Москве - 1 489 новых случаев, 460 случаев - в Московской области, 121 - в Петербурге, 97 - в Коми. Общее число случаев заболевания в России достигло 21 102, умерших - 170.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В Москве действуют жесткие карантинные ограничения

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в связи с пандемией корнавируса правительство планирует продлить режим чрезвычайного положения как минимум до 10 мая.

Одновременно с этим, с 15 апреля с девяти вечера будет запрещен въезд в Кутаиси, Тбилиси, Батуми и Рустави.

По словам Гахарии, на данный момент не ясно, когда эпидемия достигнет пика.

За сутки в Грузии было обнаружено 30 человек, зараженных новым коронавирусом.

В Сербии, в городе Ниш, полиция задержала директора дома престарелых, после того как коронавирусом заразились 170 его жителей. Руководителя обвиняют в том, что в доме не соблюдались правила карантина: разрешались визиты родственников и выход пожилых людей на улицу. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

Объявленный премьер-министром Индии Нарендрой Моди 24 марта строгий карантин продлен до третьего мая. Это решение было принято после консультаций с правительствами штатов, сказал Моди, призвав граждан соблюдать карантинные меры.

В течение этой недели в некоторых регионах карантинные меры могут стать еще жестче, добавил Моди. По его словам, в районах, где нет очагов вируса, карантин будет ослаблен.