Убивая Еву любя - с русским акцентом. Чего ждать от третьего сезона сериала Killing Eve

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Убивая Еву" выходит по понедельникам

На BBC America (в России на сервисе "Амедиатека") начался третий сезон одного из главных сериалов конца 2010-х - "Убивая Еву" производства Би-би-си. Новые серии будут выходить каждый понедельник. Премьера состоялась на две недели раньше - из-за того, что все сидят дома.

Еще больше масштаба и красок, невидимое, но явно глобальное зло атакует. Только в первой серии нового сезона - свадьба с дракой, воскрешение, воспоминание об убийстве и новое убийство, причем одного из главных героев.

Если кто-то из персонажей не выглядит как психопат или не ведет себя так - то это только потому, что вы его недостаточно знаете. Это самое первое впечатление от первой серии. Только нельзя сказать, что ты очень этим масштабом захвачен.

Первый сезон Killing Eve отправил сериал во все возможные рейтинги главных событий 2018-го - и заработал многочисленные награды и премии, их у сериала уже больше двадцати.

Держать третий год заданный уровень наверняка невероятно сложно, и поэтому авторы настолько стремительно меняют динамику, что это выглядит как разные фильмы с теми же героями.

Первый сезон был заслугой его сценаристки - Феб Уоллер-Бридж (еще больше прославившейся в сериале Fleabag - в российском переводе "Дрянь").

Она создала шпионскую комедию, максимально изящную игру в кошки-мышки между двумя героинями - Виланель (Джоди Комер), русской профессиональной убийцей невероятного обаяния, и пытающейся ее поймать агентом МИ-6 Евой Поластри (Сандра О). Причем критики заметили, что обе актрисы сыграли лучшие роли в карьере.

Во втором сезоне (основной сценаристкой стала Эмеральда Феннел) интрига никуда не делась, но появилось гораздо больше декораций. А дела темных сил - в первом сезоне, скорее, карикатурных - стали куда масштабнее. Как следствие, мест действия стало больше, как и сюжетных линий. Но нельзя сказать, что сериал от этого выиграл содержательно.

В чем изящество?

И вот теперь третий сезон, сценарий для которого создала писательница и сценаристка Сьюзен Хэткот.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Главные героини Killing Eve продолжат разбираться, любят они друг друга или ненавидят

Мир во главе с Виланель, которому противостоят Ева и ее окружение, по-прежнему имеет советско-российское происхождение. Но это, скорее, формальность, это происхождение нарочито фальшивое, и отдельное удовольствие - смотреть на английских актеров, которые то говорят с нарочито русским акцентом, то устраивают перфомансы в стиле фильмов Кустурицы.

Из первой серии сложно сделать вывод о том, в какую сторону сериал будет развиваться дальше. Будет ли это продолжение тонкой игры, или получится все более масштабный и абсурдный триллер, в котором разве что батальных сцен пока не было?

В первой серии применен довольно распространенный в киноиндустрии прием: прошло полгода после окончания времени действия, давайте посмотрим, чем занимаются наши герои. О завязке можно судить только по трагическому финалу эпизода.

У сериала по-прежнему отличные рейтинги и хорошая пресса. У критиков есть одно общее сомнение. Неважно, как закончится третий сезон, возможно, героини, окончательно запутавшиеся во взаимных любви и ненависти, вообще поженятся.

Такой намек в новом сезоне тоже есть. Но обязательно ли для этого устраивать действие, больше подошедшее бы по размаху для фильмов-комиксов Marvel, или пусть это будет изящный детектив - как в первом сезоне?

В первом сезоне Ева ранила Виланель, во втором сезоне - Виланель Еву. Не менее жесткая развязка и сейчас почти гарантирована. Только не очень хочется, чтобы в ее ожидании мимо тебя промчался настоящий карнавал из десятков городов, декораций, важных и второстепенных героев, которых убивают раньше, чем ты запомнишь их имена.

Изящество все-таки лучше.