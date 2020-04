View this post on Instagram

@ophelica.brand уже не может представить презентацию новой коллекции без интеграции виртуального наряда. Это стирает границы времен и открывает дверь в новую реальность. Мы очень этому рады. Совсем скоро мы увидим, как марки будут выставлять виртуальные сэмплы, показывать целые коллекции, а люди, которым понравился дизайн, смогут заказать уже реальную вещь. То есть производиться будет только та одежда, которую купят, а не бесконечные изделия для магазинных рейлов и последующего сжигания. ⠀ @heyhonied @____m555m____ @sintezia @regina_turbina1