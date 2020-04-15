"Пришлось уволиться и паковать вещи". Как коронавирус и кризис меняют рынок аренды

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В Москве и регионах России введен режим самоизоляции, многие россияне оказались в карантине и не могут выйти из дома на работу. В итоге доходы части населения начали падать. Последствия этого уже видны на рынке аренды жилья в Москве: жильцы просят у арендодателей скидки, а если их не дают - съезжают.

Мария Кутдусова с мужем и двумя детьми снимает квартиру в районе метро "Речной вокзал" в Москве. До кризиса за аренду они отдавали 50 тысяч рублей в месяц. Но после начала пандемии и введения карантина их жизнь изменилась.

Семейный бизнес - сайт с базой строящихся объектов недвижимости - перестал приносить доход. "Так как из-за самоизоляции люди перестали выезжать на объекты, первое, что сделали застройщики - сняли рекламу", - говорит Мария.

В итоге она попросила у хозяина квартиры скидку, а тот после недельных раздумий согласился снизить платеж до 30 тысяч рублей в месяц. Пока эти условия действуют в течение апреля, но если режим самоизоляции продлят, то арендодатель согласен продлить скидку, рассказывает Кутдусова.

Станислав из Москвы (свою фамилию он назвать отказался) оказался по другую сторону этой ситуации. Он сдавал семье квартиру за 25 тысяч рублей в московском районе Перово. На время карантина, по его словам, квартиросъемщики уехали в родной Великий Новгород и попросили уменьшить плату, так как не будут жить в квартире. Он сделал им скидку в 50%.

"Найти хорошего арендатора сложно, - объясняет свое решение Станислав. - Есть персонажи, которые за месяц убьют квартиру, и нужно будет ремонт делать. А этот и страховку квартиры оплатил на год вперед, и обои за свой счет переклеил… Сантехника всегда в идеале, если что-то подтекает или портится - сам меняет на новое".

По его словам, пока договоренность действует максимум на пару месяцев, а потом арендатор будет платить как раньше. "У меня самого одни долги. В виде кредитов, которые мне никто не отменит и не дадут даже рассрочки", - замечает Станислав.

Это далеко не частные случаи: спрос на рынке аренды сейчас упал практически по всем сегментам, кроме самого дешевого, отмечают риелторы. Многие оставляют свои съемные городские квартиры и переезжают в более просторные дома за городом.

"Предложения, которые сейчас выходят на рынок, зависают, так как спроса и активности нет никаких ни в сфере купли-продажи, ни в сфере аренды", - говорит риелтор Даниил Пятецкий. По его словам, спрос "резко сжался и продолжает сжиматься".

"Арендодатели, как правило, готовы рассмотреть снижение арендной платы, - продолжает риелтор. - Сейчас сами арендаторы предлагают им снизить стоимость найма".

"Это происходит повсеместно, как и на рынке эконом-жилья, так и дорогого", - добавляет Пятецкий.

С ним согласен другой риелтор Петр Машаров. По его словам, в условиях сниженного спроса арендаторы выходят с предложением о скидке от 10 до 30% - и "все спокойно идут на эти условия". На самые дешевые квартиры спрос даже вырос, отмечает Машаров, но на дорогие - сильно упал.

Вынужденный переезд

Но далеко не всегда арендодатели идут на уступки.

Яна Некредина в обсуждении в одной из групп в "Фейсбуке" пишет, что, не договорившись о скидке с хозяйкой квартиры, просто съехала.

В беседе с Русской службой Би-би-си она рассказывает, что пыталась обсудить скидку в пять тысяч рублей еще с середины марта вплоть до 6 апреля. Стоимость аренды ее квартиры недалеко от Полежаевской составляла 37 тысяч рублей. Женщина работает выездным мастером маникюра, а ее дочь - администратором в салоне красоты. Когда закрыли и салон, и фирму, на которую работает Некредина, остро встал вопрос об оплате жилья.

"Хозяйка говорит: ты мастер, можешь бегать по частным клиентам, - возмущается женщина. - Она скидывает посты, где требуются маникюрши, но почему мы должны рисковать своим здоровьем?"

В итоге она решила съехать с квартиры. Депозит, который составлял сумму аренды, ей не вернули. Некредина переехала к коллеге в Воскресенск и платит ей 10 тысяч рублей. Таким образом она помогает подруге выплатить ипотеку, платеж по которой в месяц составляет 20 тысяч рублей.

Женщина признается, что на днях все-таки "шабашила": съездила по просьбам своих клиенток в Москву и сделала им маникюр. Это позволило ей заработать деньги на продукты.

В родной Нижний Новгород из Зеленограда пришлось переехать Валерии Путановой, которая работала в пункте выдачи заказов интернет-магазина. Она снимала квартиру одна за 22 тысячи рублей недалеко от работы.

"На двоих раньше мы выдавали порядка 100 заказов в день. Когда объявили о необходимости соблюдать самоизоляцию, количество заказов упало до трех штук, и компания приняла решение закрыть все пункты выдачи", - рассказывает девушка. По ее словам, предложенный в условиях простоя компанией доход упал в 10 раз: ее обычная зарплата до пандемии составляла 45 тысяч рублей, а теперь она получала бы в лучшем случае чуть больше четырех с половиной тысяч рублей.

Правообладатель иллюстрации Sergey Karpov/TASS Image caption Арендаторы, лишившиеся части дохода, вправе просить скидку, но им могут и отказать

"Естественно, продолжать снимать квартиру я не смогла. Пришлось написать заявление об увольнении и паковать вещи", - рассказывает Путанова.

Она говорит о том, что ей было "неловко" просить о скидке арендодателя. "Я просто написала, что сейчас трудности на работе, и хозяева квартиры разрешили отсрочить оплату за апрель, - говорит она. - Но невозможно предугадать, что будет дальше с работой и продлят ли самоизоляцию. Поэтому этот вариант мне не подошел".

Сейчас отсрочка по уплате арендных платежей из-за ситуации с карантином может по закону предоставляться только для нежилых помещений в государственной, муниципальной или частной собственности.

В российских законах нет механизма, дающего возможность получить скидку на аренду жилья, говорит адвокат и риелтор Кирилл Иванов.

В гражданском кодексе, по его словам, есть четыре статьи (416, 417 и 451, а также часть 3 статьи 401), в которых так или иначе говорится о форс-мажорных обстоятельствах, однако, ссылаясь на них, можно только отказаться от договора найма, говорит юрист.

Арендатор, обосновывая свои действия положениями кодекса, может не уведомляя хозяина квартиры съехать и в одностороннем порядке расторгнуть договор. При этом он должен получить свой депозитный платеж, если в квартире все цело, отмечает Иванов.

На действие статей гражданского кодекса, в которых говорится о форс-мажорных обстоятельствах, не влияет то, ввели в стране режим ЧС или нет, замечает юрист.

Снижение цен и спроса

Изучая группы в социальных сетях по аренде квартир без посредников, корреспондент Би-би-си заметила, что в новых предложениях значительно снижены цены. Некоторые арендодатели отмечают, что указанная цена действует до окончания кризиса - то есть, устанавливают ее на неопределенный срок.

О снижении потенциального спроса (его считают на основе просмотра объявлений) говорит статистика: по данным, которые приводит руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов, в Москве за последние полторы недели фиксируется снижение потенциального спроса на 25-30%, а в городах-милллионниках падение еще глубже - в среднем на 32%.

"Это связано со сложностями в организации просмотров, переезда, заселения. Многие переговоры сейчас поставлены на паузу, - говорит Попов. - Кроме того, многие арендаторы сейчас не понимают, что произойдет с их доходами после завершения пандемии, что осложняет принятие каких-либо решений в настоящий момент".

Правообладатель иллюстрации Valery Matytsyn/TASS Image caption Статистика говорит о снижении потенциального спроса на аренду квартир

Не растет, по наблюдениям ЦИАН, и предложение - по той причине, что "большинство арендодателей скептически относится к возможности сдать квартиру прямо сейчас", а некоторые соблюдают режим самоизоляции и не хотят контактировать с другими людьми (агентами и потенциальными жильцами).

При этом в ЦИАН пока не заметили сильного снижения ставок аренды. "Пока что арендаторам нет смысла что-то менять в запрашиваемых ставках, так как даже их заметное снижение не гарантирует закрытия сделки из-за внешних ограничений", - отмечает Попов.

Массово арендаторы, по данным ЦИАН, с квартир пока не съезжают. "Даже если у квартиросъемщика нет средств для оплаты следующего платежа, а переговоры с собственником зашли в тупик, то в подавляющем большинстве случаев у него остается еще один депозитный месяц проживания", - поясняет Попов.

"После снятия карантина объемы предложения, особенно в крупных городах, вероятно, увеличатся, - считает руководитель направления вторичной недвижимости и долгосрочной аренды в "Авито Недвижимости" Руслан Закирьянов. - Это, конечно, отразится на цене в краткосрочной перспективе".

При этом в среднесрочной перспективе Закирьянов прогнозирует восстановление, так как "рынок долгосрочной аренды в кризисы себя чувствует лучше других сегментов".

По данным ЦИАНа, в апреле этого года по сравнению с прошлым апрелем на 9% упали арендные ставки на двухкомнатные квартиры в Санкт-Петербурге. На 12 и 11% соответственно упали цены в Екатеринбурге и Челябинске. При этом в Нижнем Новгороде цены на аренду "двушек" выросли на 15%. В Краснодаре и Воронеже в апреле на 10-12% поднялись цены как на двухкомнатные, так и на однокомнатные квартиры.

В Москве по сравнению с апрелем прошлого года ставки на аренду однокомнатных квартир выросли на 4%, двухкомнатных - на 2%.