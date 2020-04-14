Коронавирус и 5G: на Пасху в Британии попытались поджечь 20 сотовых вышек
Объединение британских провайдеров мобильной связи Mobile UK сообщает о 20 новых случаях целенаправленных поджогов мачт сотовой связи, совершенных в минувшие пасхальные выходные.
По данным провайдеров, поврежденные мачты находятся в Англии, Уэльсе и Шотландии. Одна из них осуществляет мобильную связь расположенной в Бирмингеме больницы, где лечатся зараженные коронавирусом.
Трое мужчин были арестованы по подозрению в поджоге после того, как вышка сотовой связи загорелась в Дагенеме, одном из удаленных от центра районов Лондона.
По сообщению лондонской полиции, в качестве меры предосторожности жители близлежащих домов были временно эвакуированы, но вскоре им позволили вернуться.
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Также рано утром во вторник была подожжена мачта в городе Хаддерсфилд, расположенном в Западном Йоркшире.
По данным местной пожарной бригады, огонь уничтожил оборудование для передачи связи, которой пользовались аварийно-спасательные службы, а также нарушил связь трех мобильных операторов.
Сообщений о нападении на сотрудников компаний мобильной связи не поступало.
Вандализм мачт нового поколения связи 5G начался еще до эпидемии коронавируса, но эта тенденция усилилась в последнее время с появлением конспирологической теории о том, что подобные мачты якобы вызывают или помогают распространять новый вирус.
"Теории, которые распространяют о 5G, совершенно беспочвенны и не имеют под собой никакой научной основы", - заявил представитель Mobile UK.
"Операторы мобильной связи делают все, чтобы поддерживать мобильную связь на всей территории Британии, и всякие безосновательные утверждения могут причинить большой ущерб. Непрекращающиеся нападения на мобильную инфраструктуру могут стоить жизни людей в такое сложное время, когда все британские ключевые отрасли должны сконцентрировать усилия на борьбе с эпидемий", - говорится в заявлении Mobile UK.
Исполнительный директор компании мобильной связи Vodafone UK Ник Джеффри добавил, что одна из мачт обслуживала как раз полевой госпиталь в Бирмингеме.
"И так сердце щемит от того, что родственники не могут быть у постели больного, который находится в критическом состоянии. Но еще более ужасно, что даже небольшое утешение в виде телефонного или видеозвонка станет теперь невозможны из-за эгоистичных действий горстки обманутых конспирологов", - написал Джеффри в LinkedIn.
"Представьте, если бы это были ваши родители, или бабушка с дедушкой, в этой больнице. Представьте себе, что вы не могли бы с ними даже поговорить на прощанье, услышать их. А все потому, что вы поверили в опасную ложь", - отметил глава Vodafone UK.
Ранее замминистра по цифровым технологиям назвал подобное вандальское поведение идиотским и безответственным.
Заявление Mobile UK прозвучало спустя несколько часов после того, как регулирующий предприятия связи орган Ofcom сообщил, что начал проверять ремарку, сделанную в эфире ведущим телеканала ITV Эймоном Холмсом о взаимосвязи технологии 5G и коронавируса.
В понедельник Холмс поставил под сомнение ряд сообщений в британской прессе, в которых категорически отрицался миф о якобы существующей взаимосвязи.
Однако во вторник утром он сделал уточнение: "Нет никакой связи между нынешней чрезвычайной ситуацией в нашем здравоохранении и сетью 5G, и предполагать обратное было бы неверно и даже опасно".
Вандализм в отношении мачт 5G - явление не уникальное для Британии.
В минувшую субботу голландская газета De Telegraaf cообщила о четырех подобных случаях, произошедших в Голландии в течение предыдущeй недели. В одном месте поджигатели нарисовали на изуродованном оборудовании лозунг против 5G-cвязи.
Два схожих случая было зарегистрировано и в Ирландии в минувшее воскресенье. Однако, по данным ирландской мобильной сети Eir, поврежденное оборудование не использовалось для 5G-сигнала, а было нужно для усиления сигнала 4G, покрывающего ближайшую больницу и прилегающие территории.
Необоснованные теории
Конспирологические теории, связывающие сигнал 5G с пандемией коронавирусной инфекции, продолжают распространяться, несмотря на то, что не существует никаких доказательств того, что излучение от смартфонов представляет опасность для здоровья.
Независимая благотворительная организация Full Fact, проверяющая факты и данные, публикуемые в СМИ, связывает эти утверждения с двумя ложными теориями.
Одна из них ложно предполагает, что излучение 5G якобы подавляет иммунную систему человека.
Вторая утверждает, что вирусы каким-то образом, с помощью радиоволн 5G, взаимодействуют между собой и находят новых жертв, что способствует быстрому распространению инфекции.
В то время как 5G действительно использует другой радиодиапазон по сравнению с более ранними поколениями мобильной связи, важно отметить, что этот диапазон волн все так же относится к неионизирующему спектру, то есть они не обладают достаточной энергией для того, чтобы разрушать химические связи в ДНК человека и поверждать клетки.
В начале 2020 года эксперты Международной комиссии по защите от неонизирующего излучения (ICNIRP) завершили крупномасштабное исследование, включавшее все научные материалы, касавшиеся этой проблемы.
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Они рекомендовали несколько более жесткие ограничения передающих мощностей самих мобильных гаджетов - чтобы свести к минимуму вероятность ожога в результате нагревания аппарата. Однако главный вывод заключался в том, что не было обнаружено никаких данных, которые бы свидетельствовали о том, что связь 5G, или любая более ранняя, могут вызывать рак или другие заболевания.
Вторая теория, по всей видимости, основывается на трудах одного биолога и нобелевского лауреата, который предположил, что бактерии могут производить радиоволны.
Однако эта спорная теория является совершенно маргинальной в научной среде. В любом случае, Covid-19 вызывается вирусом, а не бактерией.
Еще один крупный изъян обеих этих теорий заключается в том простом факте, что коронавирус уже распространяется в Британии, где пока нет мачт 5G, а также в Японии и Иране - странах, которые пока даже не одобрили в принципе эту технологию.