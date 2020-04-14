Правообладатель иллюстрации AFP Image caption "Закрыто". Мир ушел на карантин. Переживут его не все

Коронавирус погружает мир в самый глубокий экономический кризис со времен Великой депрессии между двумя мировыми войнами. Он легко и быстро затмит финансовый кризис десятилетней давности, и в лучшем случае планета оправится от него только в следующем году, недосчитавшись 9 триллионов долларов, предупредил МВФ.

Впервые в современной истории Международный валютный фонд так резко пересмотрел прогнозы за такой короткий срок: еще осенью он ожидал прироста мировой экономики в 2020 году более чем на три процента, а сейчас уверен, что таким будет не рост, а спад.

"Нынешний кризис имеет поистине планетарные масштабы, ни одна страна не избежит его, - сказала главный экономист МВФ Гита Гопинат. - Впервые со времен Великой депрессии в рецессии окажутся и развитые, и развивающиеся экономики".

Она представила во вторник прогноз последствий нового кризиса, у которого уже есть имя: Великий карантин (Great Lockdown). Предыдущий именуется Великой рецессией, хотя в 2009 году сокращение мирового ВВП не достигло и одного процента.

Прогноз МВФ основан на оптимистичном сценарии скорого завершения глобальной пандемии Covid-19. Если пик заражений в большинстве стран будет пройден к лету, а во втором полугодии вирус начнет отступать, и карантин постепенно снимут, тогда экономика развитых стран сократится на 6% в текущем году, а развивающихся - на 1%.

В годы Великой депрессии почти сто лет назад развитые страны лишились 16% национального продукта, а в целом мировой ВВП тогда упал примерно на 10%. До такого на этот раз не дойдет, и уже в следующем году глобальная экономика вырастет на 5,8%, надеется МВФ.

Потратиться придется всем

Однако этого будет недостаточно для компенсации всех потерь, и в 2021 году денег в мире будет меньше, чем все рассчитывали в недавнем довирусном прошлом, а долгов - больше.

Это усилит давление на бюджеты всех стран, и без того потрепанные медицинским авралом. Налоговые поступления сократятся, поскольку многие граждане и компании разорятся, экономическая активность угаснет, а ВВП окажется в среднем на 5% меньше. То есть, за два года планета недосчитается 9 трлн долларов - столько за год не производят даже Япония и Германия вместе взятые.

В обычной ситуации, чтобы не повышать налоги и не вредить восстановлению деловой активности, государства урезают расходы. Но сейчас не тот случай, предупредила главный экономист МВФ.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В руках у Гиты Гопинат - октябрьский прогноз МВФ. Он потерял актуальность уже через три месяца

Властям всех стран придется пойти на беспрецедентные траты: сначала для смягчения кризиса, а потом - для восстановления.

"Антикризисные меры на национальном и международном уровнях должны быть масштабными и незамедлительными, и политику нужно оперативно настраивать с опорой на самые свежие данные", - сказала Гита Гопинат и предложила политикам и чиновникам учиться смелости и самоотверженности у медиков, оказавшихся на передовой этого кризиса.

Господдержку нельзя сворачивать до завершения сдерживающей фазы коронакризиса, чтобы неизбежный обвал инвестиций и занятости оставил как можно меньше шрамов на теле мировой экономики, добавила главный экономист МВФ.

Но все прогнозы обернутся фантазией, если вирус не подпишется под оптимистичным сценарием развития пандемии и не отступит к лету.

Карантин придется продлевать, подавленная деловая и социальная активность приведут уже к финансовому кризису, глобальные производственные цепочки продолжат рассыпаться, туристы никуда не поедут, самолеты не полетят.

В этом случае падение мировой экономики в текущем году будет вдвое глубже предсказанного во вторник. А если пандемия продолжится и в 2021 году, ни о каком восстановлении, пусть даже с потерями, речи уже не будет.

МВФ полагает, что тогда мир останется в рецессии и недосчитается еще 8% ВВП по сравнению с базовым прогнозом. То есть, вместо 9 трлн долларов предварительного счета за лечение мировой экономики пандемия Covid-19 обойдется ей в десятки триллионов.