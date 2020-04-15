Коронавирус из Москвы. Китай говорит, что Россия стала для него основным источником Covid-19

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В России все больше зараженных коронавирусом

На территории Китая, где появился коронавирус, эпидемия все менее активна: теперь большинство новых случаев заболевания связано с приезжими, а главным источником "импорта" Covid-19 стала Россия.

Проанализировав официальную статистику, Китайская служба Би-би-си установила, что по состоянию на 15 апреля из России в Китай приехал 541 человек, заразившийся коронавирусом. Это более чем треть 1500 случаев, когда заболевание было завезено из-за рубежа. На втором и третьем месте по числу въехавших больных - Великобритания и США (296 и 161 диагностированный соответственно).

Китайские власти сообщают, что все пассажиры, приехавшие из России, - граждане Китая, и большинство из них - частные торговцы, которые ведут бизнес на российской территории. По информации Би-би-си, значительное количество заболевших работали на московских рынках "Садовод" в Капотне и "Москва" в Люблино.

Многие из них возвращались домой через северо-восточный город Суйфыньхэ в провинции Хэйлунцзян. Он расположен около российской границы, всего в 200 километрах от Владивостока, откуда в Хэйлунцзян ходят автобусы.

По данным китайских государственных СМИ, значительное число случаев было подтверждено на рейсах из Москвы во Владивосток, а некоторые больные прилетели из российской столицы напрямую. 10 апреля только на одном рейсе "Аэрофлота" из Москвы в Шанхай были инфицированы по меньшей мере 60 из 204 пассажиров.

Китайские СМИ цитируют одного из пассажиров, который говорит, что во время перелета слышал кашель. Люди, у которых обнаружено заболевание, находятся в карантине в Шанхае.

Правообладатель иллюстрации AFP / Getty Image caption Город Суйфыньхэ находится на российской границе

Сейчас между Китаем и Россией есть только один авиарейс в неделю. Китай также временно закрыл все сухопутные переходы через границу с Россией.

Китайское консульство в России неоднократно предупреждало, что пересечение границы в Суйфыньхэ связано с "огромным риском заражения". Как передает агентство Франс пресс, власти Китая даже предлагают вознаграждение в размере 700 долларов тем, кто сообщит о людях, нелегально переходящих границу из России.

В Суйфыньхэ живет около 80 тыс. человек, сейчас в этом городе введен карантин, китайские власти направили на помощь местным врачам медиков из других регионов.

"Бомба под подушкой"

Китайские бизнесмены в Москве рассказали Би-би-си, что многие торговцы обычно живут в общежитиях на рынках "Садовод" и "Москва", где занимаются оптовой продажей мелких товаров. В одной комнате таких общежитий могут размещаться около семи-восьми человек, что и привело к быстрому распространению заболевания.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сотни тысяч граждан Китая занимаются бизнесом и учатся в России. По словам китайских чиновников, большинство подтвержденных случаев в Суйфэньхэ - это коммерсанты, ведущие бизнес в России

"На рынке много покупателей, и поток людей очень велик", - рассказал Би-би-си Вань - китайский бизнесмен, который, который занимается импортом и экспортом в Москве почти 20 лет. - А поскольку торговля начинается каждый день в пять утра, ради удобства, коль надо так рано вставать, большинство людей живут в нескольких общежитиях прямо на рынке, или в соседних жилых домах".

Другой бизнесмен из Китая Стоун (псевдоним), торгующий на рынке "Москва", рассказывает , что встретил китайский Новый Год в городе Цзилинь, а потом вернулся в Москву и узнал, что у многих его коллег, прибывающих в Суйфэньхэ, обнаруживают коронавирус. "Мне кажется, этот вирус все время где-то рядом. Такое ощущение, что ты спишь, а у тебя бомба под подушкой", - говорит Стоун.

Генеральный директор "Садовода" Владислав Новиков сказал Русской службе Би-би-си, что с начала апреля гостиница на рынке не работает. "У меня гостиница закрылась 6 апреля, все китайцы уехали. Откуда такая информация, не знаю, это какая-то утка", - сказал Новиков.

Би-би-си также отправила рынку "Москва" просьбу прокомментировать ситуацию и ждет ответа.

"Садовод" и "Москва" расположены в юго-восточных пригородах Москвы. После того, как в 2009 году российские власти закрыли Черкизовский рынок, где было много китайских торговцев, те постепенно переместились на эти рынки.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Торговый центр и рынок "Садовод" сейчас закрыт

По приблизительным оценкам, каждый рынок посещали до 10 тысяч человек в день. Чтобы предотвратить распространение инфекции, в конце марта российские власти временно закрыли оба рынка.

После этого многие китайцы решили вернуться домой: из-за тесноты риск заразиться коронавирусом довольно высок, к тому же не у всех есть медицинская страховка, и не все хорошо говорят по-русски, что затрудняет общение с врачами.

Впрочем, в Москве немало и тех китайцев, которые предпочитают пережидать эпидемию в России, поскольку вернуться домой становится все сложнее.

"Эпидемия в России становится все более серьезной, и было бы неправдой сказать, что я не волнуюсь", - сказала Би-би-си китайская студентка, аспирант МГУ Ли Йилинь. Она опасается, что риск заразиться Covid-19 на дальних авиарейсах довольно высок. Кроме того, у нее есть две собаки и кошка, перевезти которых самолетом было бы сложно, поэтому она остается в изоляции в Москве.

"Почти все китайцы, которые живут в России, соблюдают очень строгий домашний карантин. Но многие местные жители выгуливают собак без всяких масок, явно не понимая, насколько ужасной может быть эпидемия", - добавила она.

Рейды на рынке

В среду управление Роспотребнадзора по Москве заявило, что провело рейды в торгово-ярмарочном комплексе "Москва" в Юго-Восточном округе и обнаружило, что в гостинице на рынке "Москва" нелегально проживали 611 граждан Китая и Вьетнама.

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"В ходе осмотра выявлено трое граждан с симптомами ОРВИ, которые были госпитализированы в медицинские учреждения, 13 контактировавших с заболевшими, изолированы на отдельном этаже гостиницы. В помещениях гостиницы проведены дезинфекционные мероприятия", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора обнаружили нелегальную гостиницу с гражданами КНР и Вьетнама на закрытой территории бывшего завода в ЮВАО. Заболеваний у 244 граждан Китая и Вьетнама не обнаружено.

"Все 244 гражданина КНР и Вьетнама получили постановления главного государственного санитарного врача по ЮВАО города Москвы об изоляции по месту проживания. В помещениях гостиницы "Дружба" усилен дезинфекционный режим и установлен контроль за соблюдением режима изоляции", - говорится в заявлении.