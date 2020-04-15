Выборы посреди коронавируса: Нагорный Карабах выбрал президента

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Победа Араика Арутюняна ни для кого не стала сюрпризом

Второй тур президентских выборов в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) состоялся, несмотря на шесть случаев коронавируса и карантин целых деревень. По предварительным результатам, 88% голосов набрал Араик Арутюнян, в прошлом занимавший пост госминистра.

Соперник Арутюняна по второму туру Масис Маилян призвал своих сторонников не принимать участия в голосовании, лишив его остатков интриги. Маилян возглавляет МИД НКР.

Это необычное голосование - посреди глобальной пандемии на участки пришли, по официальным данным, 47050 избирателей (45% явка).

Избирательные участки работали даже в селах, которые были изолированы на карантин после подтверждения вируса у их жителей.

Вопреки призывам от наблюдателей, кандидатов и журналистов в НКР прошли не только выборы 31 марта, когда на территории еще не было Covid-19, но и второй тур 14 апреля, уже в условиях шести подтвержденных случаев заражения и карантина целых деревень.

Из-за пандемии впервые в истории НКР голосование прошло в отсутствие международных наблюдателей и журналистов. Многие наблюдатели и репортеры из Армении также не приехали в Карабах.

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) занимает территорию, оспариваемую между Азербайджаном и Арменией. Баку считает ее оккупированной армянами.

Ереван официально не признает независимость НКР, но бюджет и армия республики тесно связаны с Арменией.

Азербайджан не признает выборы в Нагорном Карабахе.

В воскресенье из-за коронавируса уходящий президент НКР Бако Саакян ввел чрезвычайную ситуацию - но не чрезвычайное положение, как в Армении, с которой непризнанная НКР состоит в тесном союзе. Жители этой территории имеют армянские паспорта.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бако Саакян руководит непризнанной республикой 13 лет

В Армении из-за карантина был отменен референдум, а на момент выхода статьи официальное число заразившихся превысило 1000 человек. Но власти в Ереване называли проведение или перенос выборов прерогативой правительства НКР.

Однако в Степанакерте говорят, что советовались с Ереваном.

"Отдельно хотел бы отметить, что все меры по предупреждению распространения коронавируса в нашей стране реализуются в тесном сотрудничестве с соответствующими структурами Республики Армения, - заявил Саакян в обращении в связи с введением ЧС. - И по всем возникающим вопросам я постоянно провожу политические консультации с высшим руководством Армении".

Из-за подтвержденных случаев заражения в НКР были изолированы несколько сел, однако даже в них были открыты избирательные участки.

Многие наблюдатели посчитали решение проводить выборы во время глобальной пандемии рискованным.

"Разум и государственное мышление уступили политической целесообразности", - написал в "Фейсбуке" бывший советник премьер-министра Армении Арсен Харатян о решении не переносить дату второго тура.

Однако победитель голосования Араик Арутюнян заявил, что это волеизъявление - доказательство его легитимности.

Не дожидаясь официального объявления результатов, его поздравил президент Армении Армен Саркисян.

"Республика Арцах [армянское название Карабаха] еще раз доказала, что является состоявшейся страной", - сказал Саркисян.

После первого тура выборов 31 марта сопредседатели Минской группы ОБСЕ - представители России, США и Франции - заявили, что приняли к сведению проведение голосования, но подчеркнули непризнанный статус НКР.

С похожим заявлением выступил Европейский союз. ЕС не признает конституционные и правовые рамки этих выборов, и они никак не влияют на финальный статус Нагорного Карабаха или исход переговорного процесса, говорится в заявлении пресс-секретаря Еврокомиссии.