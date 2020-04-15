Путин пообещал дать бизнесу денег на зарплаты. Главное

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Президент России Владимир Путин пообещал предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим из-за ограничений во время пандемии коронавируса, финансовую поддержку от государства.

Прямая помощь будет оказываться тем предприятиям, которые сохранят занятость на уровне 90%.Эти деньги будут выдаваться на выплату зарплаты сотрудникам за апрель и май, а подать заявку на получение помощи можно будет с начала мая.

Помимо этого президент огласил еще ряд мер, которые будут приняты властями. Вот главные из них:

Средний и крупный бизнес получит право на льготные кредиты для выплаты зарплат

Системообразующим предприятиям будут субсидировать кредиты

На балансирование региональных бюджетов направят 200 млрд рублей

Авиакомпании получат 23 млрд рублей

Власти рассмотрят возможность поддержки автопрома и агропромышленного комплекса

В перечень пострадавших отраслей добавят непродовольственные магазины

Дополнительные выплаты врачам предлагается не облагать налогом

Ранее Путин из-за эпидемии коронавируса объявил в стране сначала нерабочую неделю, а затем и целый нерабочий месяц.

Раз в неделю президент дает новые поручения в рамках борьбы с пандемией и поддержки экономики. В частности, он уже обещал послабления для бизнеса и помощь людям. Однако бизнес остался недоволен - например, тем, что Путин велел платить зарплату, но денег на это не дал.