Путин пообещал дать бизнесу денег на зарплаты. Главное

  • 15 апреля 2020
Магазин Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS

Президент России Владимир Путин пообещал предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим из-за ограничений во время пандемии коронавируса, финансовую поддержку от государства.

Прямая помощь будет оказываться тем предприятиям, которые сохранят занятость на уровне 90%.Эти деньги будут выдаваться на выплату зарплаты сотрудникам за апрель и май, а подать заявку на получение помощи можно будет с начала мая.

Помимо этого президент огласил еще ряд мер, которые будут приняты властями. Вот главные из них:

  • Средний и крупный бизнес получит право на льготные кредиты для выплаты зарплат
  • Системообразующим предприятиям будут субсидировать кредиты
  • На балансирование региональных бюджетов направят 200 млрд рублей
  • Авиакомпании получат 23 млрд рублей
  • Власти рассмотрят возможность поддержки автопрома и агропромышленного комплекса
  • В перечень пострадавших отраслей добавят непродовольственные магазины
  • Дополнительные выплаты врачам предлагается не облагать налогом

Ранее Путин из-за эпидемии коронавируса объявил в стране сначала нерабочую неделю, а затем и целый нерабочий месяц.

Раз в неделю президент дает новые поручения в рамках борьбы с пандемией и поддержки экономики. В частности, он уже обещал послабления для бизнеса и помощь людям. Однако бизнес остался недоволен - например, тем, что Путин велел платить зарплату, но денег на это не дал.

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