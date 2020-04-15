Путин пообещал дать бизнесу денег на зарплаты. Главное
Президент России Владимир Путин пообещал предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим из-за ограничений во время пандемии коронавируса, финансовую поддержку от государства.
Прямая помощь будет оказываться тем предприятиям, которые сохранят занятость на уровне 90%.Эти деньги будут выдаваться на выплату зарплаты сотрудникам за апрель и май, а подать заявку на получение помощи можно будет с начала мая.
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Помимо этого президент огласил еще ряд мер, которые будут приняты властями. Вот главные из них:
- Средний и крупный бизнес получит право на льготные кредиты для выплаты зарплат
- Системообразующим предприятиям будут субсидировать кредиты
- На балансирование региональных бюджетов направят 200 млрд рублей
- Авиакомпании получат 23 млрд рублей
- Власти рассмотрят возможность поддержки автопрома и агропромышленного комплекса
- В перечень пострадавших отраслей добавят непродовольственные магазины
- Дополнительные выплаты врачам предлагается не облагать налогом
Ранее Путин из-за эпидемии коронавируса объявил в стране сначала нерабочую неделю, а затем и целый нерабочий месяц.
Раз в неделю президент дает новые поручения в рамках борьбы с пандемией и поддержки экономики. В частности, он уже обещал послабления для бизнеса и помощь людям. Однако бизнес остался недоволен - например, тем, что Путин велел платить зарплату, но денег на это не дал.