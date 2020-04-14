Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Россия прекратила участие в программах обмена школьников, но на коммерческой основе поехать по-прежнему можно. Однако из-за эпидемии коронавируса большинство школ в США закрыты

МИД России обвинил Госдепартамент США и американское посольство в Москве в проведении "тайной операции" во вывозу российских школьников в Соединенные Штаты. В Госдепартаменте США Русской службе Би-би-си сообщили, что американская администрация не имеет отношения к финансированию частных программ школьного обмена, но подтвердили, что из-за эпидемии коронавируса в стране до сих пор находитcя 51 школьник из России.

Об официальном демарше, сделанном российским МИДом Госдепартаменту и посольству США в Москве, стало известно из заявления, опубликованного на официальной странице российского внешнеполитического ведомства.

Одновременно информацию об этом разместила на своей личной странице в "Фейсбуке" официальный представитель министерства Мария Захарова.

"Истории, которые высветил этот вирус, поражают даже самое искушенное воображение", - эмоционально предварила она информационное сообщение о демарше МИД.

По версии российских дипломатов, несколько десятков российских школьников были вывезены в США для участия в программах обмена. При этом, по утверждению Захаровой, "МИД России не был поставлен в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз наших школьников в США. Их реализация ни с кем не согласовывалась. Они осуществлялись втайне от российских властей".

В сообщении дипломатического ведомства говорится, что о проблемах, с которыми столкнулись российские школьники в США, российской стороне сообщил Госдепартамент.

"Однако подробности не привели. Нам только сказали, что в рамках одной лишь курируемой самим Госдепартаментом программы Secondary School Student Program в США прибыли 74 российских старшеклассника, - говорится в сообщении МИД. - Теперь ее реализация в пожарном порядке сворачивается из-за пандемии. Принимающая сторона не несет никакой ответственности за детей, и до сих пор даже не предоставили списков и сведений об их конкретном местопребывании".

В заявлении также утверждается, что "некоторых" российских школьников "организаторы и принимающие семьи буквально выставили за дверь", и теперь "в Посольство России поступают прямые обращения о репатриации от несовершеннолетних российских граждан, которые участвовали в других американских учебных или ознакомительных программах".

В ответ на запрос Русской службы Би-би-си в Госдепартаменте сообщили, что посольство США в Москве передало российской стороне всю информацию, касающуюся положения школьников, находящихся в Америке в рамках программ обмена, еще 13 апреля.

"По состоянию на 6 апреля в Соединенных Штатах продолжает находиться 51 ученик старших классов из России, которые приехали по программам, финансируемым частными компаниями, - пояснил сотрудник Госдепартамента. - Мы знаем, что некоторые из этих школьников сообщили своим спонсорам о желании вернуться в Россию и ведут переговоры об этом через своих спонсоров".

В американском дипломатическом ведомстве заверили Русскую службу Би-би-си, что Госдепартамент не финансирует эти программы обмена, а участники частных образовательных программ "не получают гранты от правительства США, им не оплачивается переезд и не выделяется никакая финансовая помощь от властей".

"Тем не менее, мы по-прежнему предлагаем им помощь и поддержку", - заверил представитель Госдепартамента.

В заявлении российского МИД упоминается, что еще в 2014 году Россия официально отказалась от участия в программе школьных обменов с США "FLEX".

Тем не менее, в настоящее время десятки частных компаний в России продолжают предлагать российским школьникам принять участие в программах школьного обмена, отправившись на учебу в США на срок от нескольких месяцев до одного года.

Суммы, которые некоторые посредники предлагают выплатить за обучение в американской школе, начинаются от 6900 долларов за один семестр учебы в государственной школе. Пребывание в частном учебном заведении обойдется намного дороже.

Есть, впрочем, и варианты обучения, которые оплачивают частные американские компании. Одной из таких программ действительно является Secondary School Student Program, о которой упомянула официальный представитель российского МИД.

Информация о ней действительно размещена на сайте Госдепартамента США. Но, как подчеркивается на странице, американское дипломатическое ведомство не курирует эту программу, а лишь отбирает компании, которые выступят спонсорами пребывания российских школьников в Соединенных Штатах.