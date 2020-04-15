Apple анонсировала возвращение бюджетного iPhone SE. Причем уже скоро

Правообладатель иллюстрации Apple

Apple объявила о выпуске iPhone SE второго поколения. Он меньше и дешевле последних моделей, но будет работать на самом мощном процессоре среди смартфонов Apple и получит другие новые функции.

Новый iPhone SE сохранит одну камеру вместо трех и Touch ID вместо Face ID, а также кнопку "Домой". Внешне он напоминает iPhone 7.

В России предзаказ откроется в четверг 23 апреля. Смартфон будет стоить от 40 тыс. (64 гб памяти) до 54 тыс. рублей (256 гб).

Первый iPhone SE был относительно недорогим и небольшим, и этим привлекал покупателей на фоне все увеличивающихся в размере и растущих в цене новых моделей, но Apple прекратила его выпуск в 2018 году.

Новый iPhone SE наследует этой традиции: он меньше размером и консервативнее по функционалу последних моделей - так, он сохранил кнопку "домой", а его камера не имеет функции распознавания лиц - соответственно, разблокировать телефон можно с помощью отпечатка пальца (Touch ID), но не Face ID.

По форме смартфон напоминает iPhone 7, и размер экрана увеличился по сравнению с предыдущим SE - теперь он 4,7 дюйма вместо прежних 4.

При этом в телефоне установлен тот же профессор, что и в последней модели iPhone 11 Pro. Однако принципиальное отличие в том, что SE сохранит одну камеру, в то время как в 11 Pro есть еще две - широкоугольная и с телеобъективом.

Из функций новых моделей он также получил возможность беспроводной зарядки и портретный режим фотографии.

В США телефон будет стоить столько же, сколько первый SE - 399 долларов (для варианта с 64 гб памяти). Однако за пределам Америки цена выросла - теперь она начинается от 40 тыс. рублей в России и 419 фунтов в Британии.

Выпуск телефона средней ценовой категории поможет Apple в конкуренции с Samsung и Google, которые активно представлены в этом сегменте, считает Дэн Айвер из инвестиционной компании Wedbush Securities.

Несмотря на падение спроса из-за пандемии, производители смартфонов продолжают выпускать новые модели. На этой неделе новые версии своих телефонов представили китайские производители OnePlus и Huawei.

Apple еще в феврале предупреждала, что карантин в Китае приведет к сокращению производства и падению продаж. Магазины компании остаются закрытыми во многих странах.

Правообладатель иллюстрации Apple

Айвер предполагает, что в первые полгода Apple сможет продать от 20 до 25 млн новых iPhone SE: "Аpple практически вынуждена выпускать [новую модель], потому что с точки зрения цепочки поставок все было готово".

Хотя покупатели смогут найти телефоны других производителей за эту цену, привлекательность бренда Apple сильнее, считает эксперт.