Пробки на МКАД, очереди в метро. Как в Москве заработал пропускной режим

15 апреля 2020 года. Москва. 6 утра. Далеко не самая многолюдная станция метро Академическая.... Уважаемые @mossobyanin и @kremlin_russian Вы вообще в курсе, что введением пропускного режима в Москве, только УСУГУБЛЯЕТЕ эпидемиологическую ситуацию в городе!!! Потому что люди, которые ВСЁ РАВНО вынуждены ездить на работу, теперь ВЫНУЖДЕНЫ стоять в таких очередях, чтобы просто зайти в метро!!!! В частности, так сегодня стоял мой родной брат @goshabsk , который живёт со мной и каждый день ездит на работу, потому что НАДО! Задумайтесь!!! Какая ж тут САМОИЗОЛЯЦИЯ???!!! КАКИЕ ТУТ 1,5-4 МЕТРА???!!! Прошу МАКСИМАЛЬНЫЙ репост!!!! #МЕТРО #ПРОПУСКА #КАРАНТИН #САМОИЗОЛЯЦИЯ