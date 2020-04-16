В России зафиксировали 3 448 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждены 3 448 случаев новой коронавирусной инфекции в 78 регионах. Это небольшой рост - накануне было зафиксировано 3 388 новых случаев. В Москве суточный рост резко снизился. По всей России умерли еще 34 человека с коронавирусом.

Небольшой рост по России

Всего в стране по состоянию на утро четверга зарегистрировано 27 938 заболевших в 84 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 304 человек, за сутки выписаны 318 пациентов, сообщает оперативный штаб при правительстве.

Накануне штаб объявил, что к утру четверга было 3 388 новых случаев коронавирусной инфекции в 65 регионах. На тот момент всего в России было зарегистрировано 24 490 случаев. По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на четверг зарегистрировано 2 млн 82 тысяч 583 подтвержденных случая коронавируса.

За сутки умерли 34 человека с коронавирусом - это рекордное число, обращает внимание РБК. Семь пациентов умерли в Москве, семь в Подмосковье, трое во Владимирской области, трое в Дагестане, двое в Петербурге, а также в других регионах. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 232, следует из сообщения штаба.

Резкое снижение в Москве

В Москве за сутки выявлено 1 370 случаев коронавирусной инфекции. Это значительно меньше, чем накануне: в среду в столице было зарегистрировано 1 774 новых случая.

Это первое снижение прироста заболеваемости в Москве с 11 апреля, заявили в штабе. Теперь общее число зараженных коронавирусом в Москве составляет 16 146.

Суточный прирост оказался на 22,8% ниже, чем днем ранее, подсчитал Интерфакс. 11 апреля число новых подтвержденных диагнозов оказалось на 8,4% ниже показателя 10 апреля. По данным штаба, продолжается и снижение числа умерших с коронавирусом в Москве.

В Московской области - 467 новых заболевших за сутки, 154 - в Петербурге.

Ранее в четверг стало известно, что в Москве выздоровели еще 189 пациентов после лечения от коронавируса. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

В Москве в четверг был смягчен режим проверки паспортов. Накануне из-за проверок образовались большие пробки на въездах в город и длинные очереди в метро.

Очевидцы и журналисты сообщают, что на входе в метро если и есть сотрудники полиции, то они не проверяют спецпропуска, которые начали действовать накануне, 15 апреля. Сотрудник Би-би-си обратил внимание, что на пересечении Щелковского шоссе и МКАД в четверг утром для движения были открыты три полосы. Накануне была открыта только одна. Пробок нет и других магистралях при въезде в Москву, сообщают СМИ.