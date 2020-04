В Москве смягчили режим проверки спецпропусков

View this post on Instagram

Сегодня в метро все хорошо, пропуска не проверяют, народу много 😊 #оставайсядома #Москва #метро #Собянин #коронавирус #mosmetro #metro #metropolitan #метрофото #метрополитен #moscow #moscowcity #московскийметрополитен #полиция #полициямосквы #народныйконтроль