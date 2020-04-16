В Москве смягчили режим проверки спецпропусков

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После скандала с очередями в московское метро и пробками на въездах в Москву, образовавшимися 15 апреля, ситуация заметно изменилась: полиция больше не проверяет цифровые пропуска у пассажиров и убрала барьеры на пересечении автотрасс с МКАД.

В Москве второй день действует пропускной режим, объявленный для борьбы с распространением коронавируса. Накануне соцсети наполнили фотографии с очередями и столпотворением на входе в метро, сопровождавшиеся злыми комментариями в адрес властей и напоминаниями о необходимости обеспечить соблюдение социальной дистанции.

В Кремле не увидели в этом проблемы и назвали эту ситуацию "обкаткой" пропускного режима. Однако мэр Сергей Собянин признал ситуацию критической и сообщил, что поговорил с начальником московской полиции - попросил организовать работу по-другому. В полиции же заявили, что граждане должны оставаться дома.

О том, что работа полиции будет все-таки организована по-другому, стало известно накануне вечером. Проверка пропусков на транспорте в Москве будет полностью осуществляться в автоматическом режиме через транспортные карты "Тройка", "Стрелка" или социальную карту, сообщили в департаменте транспорта.

"По поручению мэра Москвы, для того, чтобы избежать нарушения социальной дистанции при пользовании городским транспортом, чтобы исключить личный фактор, а также для усиления контроля за наличие пропусков мы проработали перевод проверки пропусков полностью в автоматический режим", - говорилось в заявлении.

Метро

Утром в четверг полицейских на входе в метро уже не было, сообщают очевидцы.

На станциях "Перово", "Царицыно" и "Кантемировская" люди спокойно проходят через турникеты. Сотрудников полиции нет ни на одной из этих станций, а служба безопасности обращает внимание только на людей с большими сумками, передавал в 07:45 корреспондент ТАСС.

В свою очередь корреспондент Интерфакса сообщил, что в 8:00 на станции "Селигерская" скопления пассажиров на входе нет, на входе дежурят два сотрудника метрополитена (а не полиции), они просят граждан соблюдать дистанцию и, по возможности, воздерживаться от поездок на транспорте. Контроль пропусков при входе на станцию не осуществляется, полицейских не видно.

При этом многие пассажиры держат в руках удостоверения, пишет Интерфакс, большинство пассажиров в масках, а некоторые даже в латексных перчатках.

О том, что нет очередей и проверок, сообщают и пользователи соцсетей.

В четверг пользователи публикуют фото пустынных переходов и полупустых вагонов метро.

Пассажиры в метро стараются держать дистанцию и по возможности не садиться вплотную друг к другу. Примерно у половины из них есть медицинские маски, пишет ТАСС.

По данным агентства, на станции "Преображенская площадь" проход свободный, люди спускаются в подземку без проверки пропусков, в вестибюле полицейских в 08:30 не было. На одной из самых загруженных в обычные дни станции "Выхино" есть сотрудники полиции, но они никого не останавливают для проверки пропусков. Очередей нет.

Однако пресс-служба столичного департамента транспорта сообщает, что проверки в метро Москвы продолжаются.

"Час пик закончен, скопления пассажиров нигде не допущено, выборочные проверки продолжаются. Оставайтесь дома", - говорится в сообщении в телеграм-канале департамента.

Media playback is unsupported on your device Первый день пропускного режима в Москве: видео очередей и пробок

Въезды в город

Въезды практически со всех трасс, ведущих из области в Москву, свободны для движения транспорта, хотя полиция для проверки пропусков по-прежнему держит перекрытыми отдельные полосы на пересечениях с МКАД, сообщает ТАСС.

На Щелковском шоссе для движения открыты три левые полосы, убедился сотрудник Би-би-си. Накануне была открыта только одна полоса, из-за в 7:30 чего образовалась небольшая (меньше чем на 10 минут) пробка. Теперь пластиковые ограждения отодвинуты в сторону, движение свободное. Сотрудники полиции пересечение Щелковского шоссе и МКАД останавливают машины для проверки еще до поста. На глазах сотрудника Би-би-си остановили небольшой грузовик и машину такси.

Как передает корреспондент Интерфакса, импровизированный пост на пересечении Калужского шоссе и МКАД занимает две отгороженные пластиковыми блоками и сигнальными дорожными столбиками крайние полосы дороги. Остальные свободны. На посту дежурят сотрудники ДПС, полиции и ОМОН. Транспорт в сторону центра движется свободно, инспекторы лишь изредка останавливают автомобили, в основном с иногородними номерами.

На Варшавском и Киевском шоссе также не препятствуют проезду транспорта, на постах изредка останавливают такси, наличие пропусков проверяют только у водителей, пишет Интерфакс.

Сотрудники ГИБДД останавливали машины выборочно, ограничивая движение до двух-трех полос, сообщила позже пресс-служба департамента транспорта Москвы.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", в утренние часы четверга дороги в Москве остаются свободными. Сервис оценивает в целом дорожную обстановку в городе на 0 баллов, а "индекс самоизоляции" москвичей на 7:25 составлял 4,5 балла из 5. К 9:00 "индекс самоизоляции" снизился до 3,4.

Такси

Таксисты накануне жаловались на сбои в работе приложения, с помощью которого они должны проверять наличие спецпропусков.

Сотрудник Би-би-си рассказал, что таксист спросил его только о наличии пропуска. Таксист также рассказал, что его коллега столкнулся с проверками - у пассажира не оказалось пропуска, и в итоге, по его словам, оштрафовали и водителя, и пассажира.

Московский профсоюз таксистов обратился к руководителю департамента транспорта Москвы Максиму Ликсутову с просьбой освободить водителей от проверки пропусков у пассажиров. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо профсоюза.

Председатель профсоюза Николаяй Кодолов заявляет, что требование о проверке пропусков таксисты выполнять не могут по нескольким причинам. В частности, по словам Колодова, водители не имеют доступа к базам данных, чтобы проводить проверку, а процедура проверки через приложение "Помощник Москвы" работает нестабильно. А при предъявлении распечатанного пропуска у таксистов нет реальной возможности проверить его подлинность.