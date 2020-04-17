Коронавирус в России: заразились нахимовцы, Верзилов "нарушил самоизоляцию" в форме полицейского

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Практически все реанимационные койки в Филатовской больнице в Москве уже заняты, пик заболеваемости в городе, вероятнее всего, придется на ближайшие две-три недели, заявляют московские власти. Пятигорск закрыт на карантин, МЧС советует, как правильно носить маски. Что еще происходит с коронавирусом в России?

В России зарегистрированы еще 4 069 заболевших коронавирусом, сообщил представитель информцентра о коронавирусе Александр Мясников. За сутки умер 41 человек с коронавирусом.

Общее число заразившихся достигло 32 007 человек. Общее число жертв заболевания достигло 273 человек.

Ситуация в Москве

В Москве за предыдущие сутки умерли 14 человек, зараженных коронавирусом. Об этом ночью сообщил городской оперативный штаб. Таким образом, рост числа смертей возобновился. В предыдущие дни было снижение, за сутки до этого штаб сообщал о семи летальных исходах.

Главный врач московской больницы им. Филатова Валерий Вечорко дал интервью РИА Новости и заявил, что больница работает на пределе возможностей. "Практически все реанимационные койки уже заняты. Мы максимально включили в работу все наши резервы. Конечно, какие-то еще остались, но мы работаем уже на пределе возможностей, - сказал он. - Порядка 80 наших аппаратов ИВЛ уже заняты, увы, такая нерадужная картина".

Накануне заммэра Анастасия Ракова заявила, что все москвичи с ОРВИ и проживающие с ними будут получать предписание санитарного врача о 14-дневном карантине. Жители столицы с диагнозом ОРВИ будут оштрафованы в случае нарушения режима самоизоляции.

В пятницу Ракова выступила с видеообращении к московским врачам.

"Ближайшее время будет самым трудным для нас. Пик заболеваемости, вероятнее всего, придется на ближайшие две-три недели, - сказала Ракова. - Двойная нагрузка ложится как на стационары, занятые в борьбе с коронавирусом, так и на другие больницы. На все московское здравоохранение нагрузка выросла в разы".

Верзилов надел полицейскую форму и был задержан

Сотрудники полиции задержали в Хохловском переулке 32-летнего жителя Москвы за незаконное ношение полицейской формы, сообщил представитель московского управления МВД России Владимир Васенин.

Сообщение сопровождается видео, судя по которому, задержанным оказался художник-акционист и издатель "Медиазоны" Петр Верзилов. Надев форму, он танцевал на улице, прежде чем был задержан. Верзилов не ответил на звонок Би-би-си.

В отношении него были составлены протоколы о незаконном ношении формы и нарушении требований режима самоизоляции, поскольку он находился на расстоянии более 500 метров от места проживания, сообщил Васенин.

15 июля 2018 года Верзилов и его товарищи, надев полицейскую форму, выбежали на футбольное поле в "Лужниках" во время финального матча между Францией и Хорватией на чемпионате мира по футболу.

Заболели нахимовцы

У 31 воспитанника Нахимовского морского училища, которые находятся в Москве, подтвердили коронавирус, сообщило министерство обороны России.

"В рамках проводимого военными медиками превентивного тестирования на коронавирусную инфекцию пробы 31 из 155 находящихся в Москве воспитанников Нахимовского морского училища дали положительные результаты, - говорится в заявлении. - Причиной инфицирования мог стать контакт одного из преподавателей училища с гражданскими лицами в городе Москве".

Все нахимовцы переведены в один из санаториев минобороны на карантинный режим. Ранее начальник училища сообщил "Фонтанке", что сам с температурой находится в московской больнице и что результата его теста на коронавирус еще нет. Минобороны подчеркивает, что к участию в тренировках парадных расчетов в Подмосковье воспитанники и преподаватели училища не привлекались. Что они делали в Москве, не уточняется.

Ситуация в Пятигорске

Пятигорск, где накануне из-за ситуации с коронавирусом ушел в отставку глава города Андрей Скрипник, закрывается на въезд и выезд. В городе объявлен карантинный режим.

Вводится запрет на въезд в Пятигорск и выезд из него автотранспорта за исключением машин, имеющих спецпропуск, а также организаций, занимающихся доставкой продуктов питания и товаров первой необходимости. Будут отменены остановки электропоездов в городе.

МЧС рекомендует не носить маски на улице

Специалисты МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендуют соблюдать нормальный режим сна, включить в рацион питания белковую пищу, а также отказаться от ношения защитных масок на улице.

"Ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит", - говорится в рекомендациях МЧС.

Маска необходима в местах скопления людей, в общественном транспорте и магазинах, а также при уходе за больными ОРВИ и при общении с людьми, которые имеют признаки заболевания, пояснили в министерстве.

Все время носить одну и ту же маску нельзя. "Непринципиально, какой стороной внутрь ее носить. Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров", - заявили в МЧС.

"Аэрофлот" не продает билеты

"Аэрофлот" приостановил продажи билетов на международные рейсы до конца июля, сообщила пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова. По ее словам, это техническое решение, "оно не означает фактическую отмену рейсов".

Представитель "Аэрофлота" попросила "не искать в этом решении какие-либо прогнозы". "Мы приняли решение приостановить продажи до тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения", - сказала Спивакова.

В данный момент билеты на полеты из Москвы в Нью-Йорк, Стамбул, Гавану, Мале и другие зарубежные города можно купить с 1 августа, техническая возможность приобрести билеты до этой даты отсутствует, писал ранее "Коммерсант".

Россия из-за пандемии с 27 марта полностью остановила международные авиаперевозки - кроме вывозных рейсов. О том, что полеты за рубеж по оптимистичному сценарию возобновятся не раньше июля, ранее говорил Forbes совладелец Шереметьево Александр Пономаренко.

Вирус и мошенники

ВТБ, Сбербанк и Росбанк выявили новый способ мошенничества с использованием цифровых кодов, которые выдают гражданам Москвы и Подмосковья для перемещения в режиме самоизоляции. Представитель ВТБ рассказал изданию РБК, что мошенники под видом соцработников звонили клиентам банка и предлагали помочь с оформлением цифровых пропусков.

"Аферисты под видом социальных работников обращаются к банковским клиентам, особенно людям пожилого возраста, с предложением "помочь" оформить необходимое разрешение. При этом истинной целью звонка является получение персональных данных собеседника для их дальнейшего преступного использования", - сообщил представитель ВТБ.

Сбербанк также фиксирует попытки подобного мошенничества в отношении клиентов.

Власти и предприниматели

Московские власти восстановили цифровые пропуска индивидуальных предпринимателей и извинились перед ними.

Накануне СМИ сообщили о массовом сбое при выдаче электронных пропусков индивидуальным предпринимателям в Москве.

Департамент информационных технологий Москвы восстановил 220 тысяч аннулированных пропусков индивидуальных предпринимателей, сообщили Интерфаксу в пресс-службе ведомства. "ДИТ приносит свои извинения и благодарит тех, кто своевременно известил о проблемах", - сказали там.

Что было вчера

Главной новостью, связанной с распространением коронавируса в России, накануне стало заявление президента Владимира Путина о переносе парада Победы на неопределенный срок.

Минобороны России в четверг впервые сообщило о случаях заражения среди военнослужащих - заболели 14 военнослужащих и один гражданский сотрудник Тюменского высшего военного инженерного училища. Училище закрыто на карантин, сообщил в пятницу региональный оперативный штаб.

Кроме того, стало известно, что премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешив использовать для лечения Covid-19 незарегистрированный препарат гидроксихлорохин, который безвозмездно передал России Китай.

Республика Алтай накануне перестала быть единственным регионом, куда не добрался коронавирус. В республике зафиксировали первый случай заражения.