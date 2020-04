Правообладатель иллюстрации Eugene Cavill

Британская рок-группа The Tiger Lillies выпустила в свет альбом COVID-19 - один из первых полноценных художественных откликов на охватившую мир пандемию.

Альбом появился на онлайн-сервисе Bandcamp 10 апреля. Вот как объясняет его появление лидер группы Мартин Жак: "COVID-19 - вирус, а не альбом - ударил как гром с ясного неба. Я оказался не в состоянии делать то, что привык делать вот уже 30 лет, - выступать на сцене. Концерты поддерживают меня материально, занимают мое время и удерживают меня от безумия. Петь перед публикой - моя эмоциональная и художественная реализация".

"COVID-19 внезапно положил всему этому конец, и последние три недели я чувствую себя запертым, как рыба в аквариуме. Единственный способ для меня не сойти с ума - писать и петь песни, которые передадут безумие происходящего. Так и получился этот альбом. Я работал в изоляции в своей студии в Берлине, а мой товарищ по группе Эдриан работал в изоляции в своей студии в Афинах".

Мартин Жак - бессменный лидер группы и автор всего ее музыкального материала. Он поет и играет на фортепиано, органе, аккордеоне, гитаре и барабанах. Его партнер Эдриан Стаут играет на контрабасе, гитаре, музыкальной пиле, терменвоксе, варгане и подпевает лидеру.

Третий участник группы - барабанщик Джонас Голланд - участия в записи не принимал.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мартин Жак – основатель, бессменный лидер и автор всего музыкального и текстового материала The Tiger Lillies.

Песни на альбоме в полной мере отражают нынешнюю ситуацию и настроение подавленного эпидемией музыканта. Вот названия некоторых из них - Sanitizer Survivor ("Выживший антисептик"), Social Distancing ("Социальное дистанцирование"), Corona Was A Beer Once ("Когда-то Corona была пивом"), Cancellation Blues ("Блюз отмен"), Keep Washing Your Hands ("Мойте руки"), Cough ("Кашель"), Supermarket Shelves ("Полки супермаркетов"), When You Die Alone ("Когда ты умираешь в одиночестве") и Will We Ever Play Again ("Сможем ли мы играть снова").

А вот как отреагировали на альбом на сайте ресурса Bandcamp первые его слушатели: "Слава Богу, у нас наконец-то появился саундтрек пандемии. Я очень рад, что нашлись те, кто в изоляции не только пьет"; "Очень актуально! Помогает пройти через этот кошмар"; "Пронизанное черным юмором, но вместе с тем неунывающее путешествие по жизни в изоляции пандемии".

Реакция на актуальные текущие события не очень характерна для "Тигровых лилий". Но зато черный юмор, о котором говорит их слушатель, макабрические, готические сюжеты - отличительная черта созданной Мартином Жаком в 1989 году группы.

Их стиль называют "панк-кабаре", и в обширной, насчитывающей свыше 30 альбомов дискографии группы есть интерпретации текстов Эдгара Алана По, Говарда Лавкрафта, их версия шекспировского "Гамлета", саундтрек к классическому фильму немецкого экспрессионизма 1920-х годов "Кабинет доктора Калигари" и многое другое.

The Tiger Lillies неоднократно выступали в России, где они пользуются культовой популярностью.

В 2005 году они записали совместный альбом "Huinya" с российской группой "Ленинград", на котором Сергей Шнуров исполняет песни The Tiger Lillies в художественном переводе на русский, а The Tiger Lillies исполняют две песни "Ленинграда" в переводе на английский.