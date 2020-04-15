Коронавирус в мире: Дания открывает школы, пятна на пятках могут быть симптомом Covid-19

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Дания первой из европейских стран откроет школы, в Испании вновь снизилось суточное число смертельных исходов, а медики считают, что открыли новый симптом коронавируса - синяки на ногах. Главные новости среды о пандемии коронавируса Covid-19.

Количество заболевших коронавирусом Covid-19 мире, по информации Университета Джонса Хопкинса, почти достигло двух миллионов. Смертей, связанных с вирусом во всем мире - 127 тысяч. Выздоровело более полумиллиона человек.

Глава Еврокоммиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представила план действий по скоординированной отмене карантинных мер в Европе. В документе описаны критерии, которые правительства стран должны учитывать перед ослаблением карантина, и принципы, которых нужно придерживаться, отменяя ограничительные меры.

Подробный план действий опубликован на сайте Еврокомиссии. Один из его основных посылов - делать все поэтапно, только при значительном снижении заражаемости Covid-19 и не прекращая тщательного мониторинга распространения вируса в стране.

Фон дер Ляйен призвала поставить цель экономического восстановления Европы после пандемии в центр следующего семилетнего бюджета Евросоюза, обсуждать который страны-члены начали примерно два года назад.

Дания в среду первой из принявших карантинные меры европейских стран открыла школы. Пока начали работу только начальные школы для детей младше 11 лет. Премьер-министр Дании Метте Фредриксен приветствовала детей в одной из школ Копенгагена.

"Мы все очень волнуемся, и нам нужно будет удостовериться, что правила гигиены строго соблюдаются. Мы очень часто моем руки в течение дня. Масок у нас нет, но мы соблюдаем дистанцию, все это очень сложная задача", - прокомментировала открытие начальных школ представитель датского союза учителей начальных классов Элиза Римплер.

В Дании сравнительно низкий для Европы уровень распространения заболевания - 6681 диагнозов и 299 смертей. В отличие от соседней Швеции, в Дании быстро ввели меры, ограничивающие передвижение людей.

В Испании тем временем второй день подряд падает смертность. В среду министерство здравоохранения сообщило о 523 смертельных исходах - на 44 меньше, чем за предыдущие сутки.

Испания находится на третьем месте в мире по числу заразившихся после Италии и США. Тем не менее во вторник там вернулись к работе несколько категорий компаний. В начале недели власти разрешили вернуться к работе строителям, работникам заводов и еще нескольким категориям людей, которые не могут работать удаленно.

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В Британии статистика показала высокую смертность среди жителей домов престарелых. Накануне правительство объявило, что заражения Covid-19 обнаружены в каждом восьмом доме престарелых. Однако позже председатель совета директоров холдинга HC-One, который владеет несколькими домами, заявил, что реальная цифра гораздо выше. Смерти в домах престарелых также не входят в официальную статистику Национальной службы здравоохранения, в нее попадают только те смерти, которые произошли в больницах.

"С Covid-19 связано чуть меньше трети смертей, которые произошли у нас с начала недели", - сказал представитель холдинга в беседе с Би-би-си.

В среду правительство Британии объявило о начале программы по проверке сотрудников и постояльцев домов престарелых на коронавирус и обеспечении их предметами защиты.

Пятки как симптом

Итальянские и испанские медики считают, что возникновение пятен на коже стопы может быть симптомом заражения коронавирусом.

Такую версию, в частности, выдвинул испанский Совет ортопедов.

Во Франции, Испании и Италии отмечаются множественные случаи, когда у пациентов с Covid-19 на стопах были обнаружены отметины, похожие на небольшие синяки или на пятна от ветрянки.

Там отмечают, что отметины на стопах чаще проявляются у детей. Они появляются не во всех случаях, но их наличие может быть поводом для проверки на коронавирус, пишут испанские ортопеды.

Почти одновременно похожее открытие сделал детский дерматолог из Италии, сообщает газета Metro. Врач из итальянского города Бари, Маццотта Трокколи, пишет, что отметины на стопах появляются примерно у каждого пятого пациента.

"Если удастся путем дальнейших наблюдений подтвердить, что это клинический признак Covid-19, то его можно использовать для выявления детей с зачаточной инфекции, которые могут заражать других", - пишет он.