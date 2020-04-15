В Кремле решили перенести парад Победы на другую дату

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В Кремле принято решение перенести парад Победы с 9 мая на другую дату. Ее еще не назвали, но она будет озвучена в ближайшие дни, говорят источники Би-би-си, РБК и Интерфакса.

Как пояснил Русской службе Би-би-си источник в одной из подведомственных минобороны структур, парад Победы скорее всего перенесут из-за эпидемии коронавируса.

О принятом решении перенести приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне парад также сообщило издание РБК со ссылкой на три источника, близкие к администрации президента, и собеседника, близкого к минобороны. О таком решении заявил и источник Интерфакса в администрации президента.

По словам собеседника Интерфакса, о переносе парада могут объявить уже в четверг, 16 апреля. Один из источников РБК назвал ту же дату, уточнив, что объявление могут сделать на заседании Совбеза.

Сообщить о переносе парада может лично Владимир Путин, заявили в беседе с РБК два близких к Кремлю источника.

Русская служба Би-би-си отправила запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову с просьбой прокомментировать информацию о переносе парада.

Перенести парад могут на 24 июня, "день, в который в 1945-м году проходил парад под командованием маршала Георгия Жукова", либо на 3 сентября - в день окончания Второй мировой войны, сообщал в среду "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский считает, что парад вряд ли проведут в июне - как минимум потому что военную технику и военнослужащих-участников парада пришлось бы либо долго держать на полигоне в Алабино, либо возвращать к местам дислокаций, что также нецелесообразно - слишком скоро пришлось бы всех отправлять назад.

Мураховский считает логичным перенос парада на осень - либо на начало сентября, ближе ко дню окончания Второй мировой, либо на 7 ноября, чтобы нынешний парад проходил в день исторического парада 1941 года.

В среду, 15 апреля, российские ветеранские организации направили Путину обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату. "К сожалению, ситуация в мире привела к тому, что в этом году 9 мая дать гарантию безопасности здоровья при проведении парада невозможно", - цитировало ТАСС текст обращения.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков еще в субботу, 11 апреля, допускал, что парад Победы в Москве могут перенести - но отмечал, что рано или поздно он обязательно состоится. Он добавлял, что пока никаких решений о переносе не принято.