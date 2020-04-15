Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Некоторые избирательные участки открыли около центров, где лечат пациентов с Covid-19

Таких выборов, как в Южной Корее в этом году, мир еще знал.

Избиратели приходили на участки в масках и стояли минимум в метре друг от друга. Им меряли температуру, затем дезинфицировали руки. Только после всех этих процедур они получали бюллетень и могли проголосовать - надев резиновые перчатки.

Несмотря на пандемию Covid-19, в стране состоялись парламентские выборы. На 300 мест в Национальном собрании претендуют кандидаты от 35 партий, но основная борьба идет между двумя крупнейшими политическими силами - правящей Совместной демократической партией и оппозиционной консервативной Объединенной партией будущего.

Во время предвыборной кампании главной темой дебатов были действия правительства во время пандемии коронавируса. Звучало гораздо меньше вопросов о возможном спаде экономики или о нескольких коррупционных скандалах, связанных с советниками президента страны.

Обычно результаты выборов в Национальное собрание частично определяют и фаворитов президентской гонки, которая состоится в Южной Корее в 2022 году.

По данным экзит-поллов, большинство в новом парламенте сохранит и упрочит Совместная демократическая партия во главе с президентом Мун Чжэ Ином. Кроме того, социологи предсказывают, что в одном из центральных районов Сеула депутатом был избран бывший заместитель посла КНДР в Южной Корее Тхэ Ен Хо, который стал перебежчиком.

Право голосовать

Некоторые опасались, что из-за пандемии выборы превратятся в хаос. Но в начале голосования, по моим наблюдениям, обстановка была совершенно спокойной. Люди терпеливо ждали в очередях, придерживаясь отметок на полу.

Image caption Люди поддерживали должную дистанцию

"Раньше я считала, что выборы стоит перенести, поскольку явка будет очень низкой. Но сейчас я здесь, и, как я вижу, рядом со мной множество людей, так что я больше не беспокоюсь", - сказала мне молодая женщина в очереди.

Избиратели, судя по всему, заразиться не побоялись: общая явка составила 66% - это самый высокий показатель за последние 16 лет. Более 11 млн человек, около 26% населения страны, проголосовали заранее: некоторые из них по почте, но большинство отправилось на временные избирательные участки, которые были открыты в пятницу и субботу.

На этих выборах впервые могли голосовать 18-летние (ранее в Южной Корее избирательное право было только у людей с 19 лет). Мы встретились с некоторыми из них на центральном вокзале Сеула, где был организован избирательный участок.

"Мы должны принимать участие в выборах, это наша обязанность", - сказала нам девушка, стоящая в очереди. Она призналась, что резиновые перчатки создают некоторые неудобства, но помогают ей чувствовать себя в безопасности.

Голосование при карантине в больницах

Выборы в Южной Корее не переносили ни разу в истории. Даже во время Корейской войны в 1952 году в стране состоялись президентские выборы.

Image caption Несмотря на пандемию, явка на выборах была высокой

Сейчас главной задачей властей было избежать распространения инфекции. Если на участке появлялся человек с температурой выше 37,5, такого избирателя должны были отвести в отдельное помещение, чтобы проголосовать вдали от других.

Пациенты, оказавшиеся в больницах из-за короновируса, получили возможность проголосовать по почте. Появились и специальные участки около центров, где оказывают помощь сотням людей с легкими симптомами Covid-19.

Мы видели, как женщина в больничном халате с маской на лице вышла из здания, а сотрудники в полных защитных костюмах дали ей бюллетень для голосования. Участки находятся снаружи подобных центров, чтобы предотвратить риск заражения, а людям разрешают подходить к ним по одному. "Я думала, что проголосовать мне не удастся, было очень обидно, - сказала эта пациентка агентству Рейтер. - Но сейчас я очень благодарна, что мне дали такую возможность".

Одной из самых больших проблем для властей было обеспечить голосование 60 тыс. человек, которые находятся в строгом карантине. Им было указано, что голосовать можно только в определенное время - и только в определенных местах. Покинуть свои дома они могли только с 17:20 до семи вечера в день выборов, при этом им было запрещено пользоваться общественным транспортом - они могли передвигаться только пешком или на своих автомобилях. А вернувшись домой, такие избиратели должны были позвонить представителям системы здравоохранения, иначе их начала бы разыскивать полиция.

В течение последнего месяца некоторые жители Южной Кореи начали нарушать карантин, поэтому теперь власти тщательно следят за соблюдением правил.

Целая армия

Чтобы подготовить все необходимое к голосованию, понадобилась целая армия в 550 тыс. человек. Они дезинфицировали 14 тыс. избирательных участков и нарисовали на полу отметки, чтобы люди могли соблюдать должную дистанцию.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Проголосовать смогли даже больные Covid-19

В результате голосование занимало больше времени и усилий, чем обычно, но, судя по всему, избиратели были готовы к неудобствам ради демократии. "Все понимали, что ситуация серьезная, поэтому люди проявили сознательность и гражданственность. Они поддерживали сотрудников участков, а не жаловались", - сказал Би-би-си мэр сеульского округа Йонсан-гу.

Южнокорейская система здравоохранения отреагировала на вспышку коронавируса в феврале и марте очень быстро и эффективно: все усилия бросили на чтобы идентифицировать и тестировать зараженных людей.

Пик эпидемии пришелся на февраль, когда каждый день Covid-19 заражались около 900 человек. Но сейчас дневное число инфицированных не превышает 50 пациентов, более 7 тыс. тысяч человек выздоровели.

Все это прибавило популярности правящей Совместной демократической партии и президенту Мун Чжэ Ину. Его оппоненты говорили, что за борьбу с эпидемией страна должна быть благодарна тысячам медиков, которые подвергали себя опасности.

Многие опасались, что проведение выборов может вызвать вторую волну заболевания в Южной Корее. Но пока страна намерена вновь продемонстрировать, что во время пандемии можно достичь очень многого.

В Великобритании выборы в местные органы самоуправления были перенесены на следующий год.