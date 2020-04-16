Правообладатель иллюстрации AFP

Парад Победы не 9 мая

Парад Победы скорее всего перенесут из-за пандемии коронавируса, сообщил Русской службе Би-би-си источник в одной из подведомственных минобороны структур. Точная дата пока неизвестна, но она будет названа в ближайшие дни, говорят источники Би-би-си, РБК и Интерфакса.

О переносе парада, как выяснил Интерфакс, могут объявить уже сегодня. Один из источников РБК назвал ту же дату, уточнив, что объявление могут сделать на заседании Совбеза, причем сделать это может лично Владимир Путин.

Перенести парад могут на 24 июня, "день, в который в 1945 году проходил парад под командованием маршала Георгия Жукова", либо на 3 сентября - этот день Госдума недавно объявила днем окончания Второй мировой войны, сообщил Интерфаксу председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Накануне российские ветеранские организации попросили Путина перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, что большинство экспертов расценили как подготовку к решению Кремля.

Убедительная победа правящей партии в Южной Корее

На парламентских выборах в Южной Корее с убедительным преимуществом победила правящая Совместная демократическая партия, в которой состоит президент страны Мун Чжэ Ин. Его партия получила 163 места из 300. По прогнозам, другая дружественная ей партия получит 17 мест, а, значит, у правительства будет 180 голосов в парламенте.

Южнокорейский электорат одним из первых в мире принял участие в выборах во время пандемии коронавируса. На избирательных участках были приняты меры по обеспечению социального дистанцирования.

Трамп грозит распустить обе палаты Конгресса США

Правообладатель иллюстрации EPA

Президент Дональд Трамп в среду пригрозил распустить обе палаты Конгресса на неопределенное время, если Сенат не согласится немедленно одобрить кандидатуры чиновников, рекомендованные Белым домом на руководящие должности в различных ведомствах.

Во время перерыва в работе Конгресса президент может назначать чиновников без утверждения их Сенатом. Однако в последние годы Конгресс практически не прерывал сессию - даже когда большинство законодателей уезжают из Вашингтона, формально заседания проводятся с минимальным числом участников.

В настоящее время в США вакантными остаются 150 из 749 должностей в различных ведомствах, считающихся ключевыми для управления государством. Но Трамп упомянул только одну конкретную вакансию: Сенат, по его словам, уже два года не утверждает Майкла Пэка в должности председателя совета директоров по вещанию, который курирует "Радио Свобода" и "Голос Америки". А между тем, добавил президент, "Голос Америки" транслирует "отвратительные вещи о нашей стране".

Согласно Конституции США, президент имеет право "в исключительных случаях" объявить о роспуске Конгресса, но пока ни один глава государства в истории Соединенных Штатов этой возможностью не воспользовался.

"Неотложные" закупки в Москве

10 апреля в Москве были введены некоторые ограничения бюджетных трат. Это привлекло большое общественное внимание, потому что, несмотря на фактический карантин, в городе продолжались работы по благоустройству улиц.

"Вводится временный режим исполнения городского бюджета, в рамках которого приостанавливается контрактация любых закупок, кроме неотложных", - гласил последний пункт обращения Собянина, опубликованного на его личном сайте.

Корреспондент Би-би-си Андрей Захаров выяснил, что московские чиновники считают неотложными закупками.

Рынок аренды жилья пострадал из-за коронавируса

В Москве и регионах России многие россияне из-за режима самоизоляции не могут выйти из дома на работу, из-за чего у многих начали падать доходы. Последствия этого уже видны на рынке аренды жилья в Москве: жильцы просят у арендодателей скидки, а если их не дают - съезжают. Мы поговорили с теми, кого эта ситуация задела напрямую, и спросили риэлторов, чего ждать в будущем.

Обещания Путина помогут предотвратить кризис?

Правообладатель иллюстрации Reuters

Президент России Владимир Путин пообещал финансовую поддержку от государства предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим из-за ограничений во время пандемии коронавируса.

Помощь будет оказываться предприятиям, сохранившим занятость на уровне 90%. Эти деньги будут выдаваться на выплату зарплаты сотрудникам за апрель и май.

Помимо этого средний и крупный бизнес получит право на льготные кредиты для выплаты зарплат, системообразующим предприятиям будут субсидировать кредиты, на балансирование региональных бюджетов направят 200 млрд рублей, авиакомпании получат 23 млрд рублей и т.д. Русская служба Би-би-си выяснила у экспертов, могут ли эти меры предотвратить кризис, помочь выжить бизнесу и справиться с ростом бедности.

Жалобы врачей и дефицит средств защиты

Врачи в Москве и регионах сетуют на нехватку средств защиты и оборудования для лечения Covid-19. Пандемия стала проверкой результатов оптимизации российского здравоохранения последних лет. Как региональные минздравы и больницы реагируют на жалобы врачей и пытаются справиться с дефицитом? Мы попытались разобраться в ситуации.

"Медуза": как появился фейк об ИВЛ Бориса Джонсона

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Издание "Медуза" сообщило, что ему стало известно, как была написана оказавшаяся фейком новость о том, что премьер-министра Британии Бориса Джонсона якобы должны были подключить к аппарату искусственной вентиляции легких после госпитализации на прошлой неделе.

После появления информации о госпитализации премьера 5 апреля из-за Covid-19 РИА Новости выпустило новость о том, что его госпитализировали экстренно и что, по информации источника, "близкого к руководству национальной системы здравоохранения Англии", Джонсону собирались проводить ИВЛ. Цитата об экстренности госпитализации из новости затем исчезла, пишет издание.

По информации источников "Медузы", инициатива о выпуске новости исходила от руководства агентства в Москве, а лондонское бюро РИА не было поставлено в известность. Под руководством агентства, пишет издание, подразумевается главный редактор Маргарита Симоньян, о чем "Медузе" сообщил второй источник, близкий к руководству агентства.

После публикации материала "Медузы" РИА Новости опубликовало сообщение в своем телеграм-канале, в котором, среди прочего, говорится, что лондонское бюро РИА принимало участие в подготовке новости о подключении Джонсона к ИВЛ, что источник, на который ссылалось агентство, заслуживает доверия, а также, что идея о новости исходила не от Симоньян.

Сама Симоньян написала "Медузе", в частности, следующее: "Ваши источники врут. Или вы врете, что они у вас есть".

10 млн фунтов врачам от 99-летнего ветерана

Правообладатель иллюстрации Reuters

Британский ветеран 99-летний Том Мур сумел собрать более 10 млн фунтов (12,5 млн долларов) в виде пожертвований на нужды Национальной службы здравоохранения страны, которая из-за пандемии коронавируса работает на пределе возможностей, сообщает Independent. Он поставил перед собой задачу пройти свой сад 100 раз от начала до конца ради благотворительности.

Изначально ветеран планировал собрать лишь одну тысячу фунтов, но во вторник, когда о нем стало известно британской общественности, к 9 утра сумма пожертвований перевалила за 1 млн фунтов.

Перед началом своей благотворительной миссии Мур полагал, что сможет проходить от одного конца сада до другого 10 раз в день, и надеялся закончить до 30 апреля, когда ему исполнится 100 лет. Сейчас он опережает график и надеется завершить свой челлендж уже в четверг.

Пандемия коронавируса и мир моды

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Защитная маска вьетнамского дизайнера Do Quyen Hoa

Пандемия коронавируса нанесла ощутимый удар по индустрии моды и поставила под вопрос выживание многих ее сегментов. Отменяются недели моды, закрываются модные бутики, модели остаются без работы, фешн-лейблы вместо духов и одежды начинают производить медицинскую униформу и средства для дезинфекции

Русская служба Би-би-си изучила, как коронавирус меняет мир моды и насколько долгосрочными будут эти перемены.

Таджикистан в тени пандемии

Правообладатель иллюстрации Anadolu Agency Image caption Так выглядел один из рынков в Душанбе летом 2019 года, но на улицах столицы Таджикистана и сейчас довольно многолюдно

Коронавирус проник в большинство стран мира, но Таджикистан официально остается исключением - так заявляют таджикские власти и вслед за ними ВОЗ. Косвенно, конечно, пандемия уже ударила по стране - до трети ВВП Таджикистана составляют переводы от таджикских мигрантов за границей, в частности в России, а после введения карантина многие из них остались без работы.

Некоторые эксперты подозревают, что власти не хотят останавливать экономическую деятельность еще и внутри страны, уповая на сравнительно молодое население и свою способность скрыть тяжелые случаи Covid-19. Наргиза Рыскулова выясняла, как Таджикистан живет в тени эпидемии.

В Москве и Подмосковье начал действовать пропускной режим. Из-за того, что цифровые пропуска проверяют вручную, на въездах в Москву образовались пробки, а на входах в метро - очереди.

Что происходило в российской столице накануне - в нашем видео.

Media playback is unsupported on your device Первый день пропускного режима в Москве: видео очередей и пробок

Дайджест готовили Кирилл Белянинов, Павел Феденко и Геннадий Алашеев