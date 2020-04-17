Дайджест: карантин в Москве к майским праздникам не закончится, а ВВП Китая упал, и сильно
Режим самоизоляции до лета
Московские власти рассматривают возможность продления режима самоизоляции до конца мая из-за роста числа выявленных случаев заболевания Covid-19, сообщили Би-би-си источники. Нынешний режим самоизоляции установлен до конца апреля.
Продление этой меры пока не является официально утвержденным сценарием и не прописано в публичных документах, но такая вероятность кулуарно обсуждалась в оперативном штабе столицы по коронавирусу.
"Точно будет продлено на майские праздники, а скорее всего - до конца месяца, потому что на плато мы не вышли, количество новых случаев [заражения коронавирусом] растет. Такая ситуация продлится еще месяц-два", - сказал Русской службе Би-би-си источник, близкий к оперативному штабу Москвы по борьбе с коронавирусом.
Близкий к Кремлю источник Русской службы Би-би-си предположил, что продление режима самоизоляции может быть объявлено в форме очередного заявления президента о "нерабочих" неделях для всей страны в мае. Неизвестно, будет ли Владимир Путин объявлять нерабочим весь май сразу или понедельно.
Накануне стало известно о переносе парада Победы и ежегодной акции "Бессмертный полк" из-за пандемии коронавируса. "Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 мая", - сказал президент Владимир Путин во время заседания Совбеза.
Он пообещал, что все мероприятия, запланированные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в нынешнем году - но позже. Точную дату он не назвал.
Три этапа ослабления карантина в США
Несмотря на высокие показатели распространения коронавируса в США, президент страны Дональд Трамп дал рекомендации губернаторам штатов о запуске экономики в ближайшие месяцы. Стратегия, которую назвали "Вновь открываем Америку", состоит их трех этапов, которые описывают постепенное ослабление карантинных мер.
Трамп заявил, что некоторые штаты смогут начать сворачивать карантинные меры уже в апреле. Эти меры вводились решениями губернаторов штатов и в любом случае останутся на их усмотрение.
Губернатор наиболее пострадавшего от эпидемии штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в четверг сказал, что жители штата будут обязаны продолжать самоизоляцию как минимум до 15 мая. Губернаторы соседних штатов планируют ослаблять карантинные меры скоординированно.
Замедление китайской экономики - всеобщая проблема
Такого не случалось со времен китайской Культурной революции, но коронавирус до этого довел: ВВП Китая впервые за десятки лет не вырос, а сократился. По официальным данным, в первом квартале он упал сразу на 6,8%. Это результат почти полной остановки второй экономики мира из-за карантина.
Сейчас Китай из карантина мало-помалу выходит, но на возвращение к прежним стремительным темпам роста рассчитывать не приходится: китайская экономика и так в последние годы замедлялась, продолжающие действовать противоэпидемические меры еще скажутся на производительности труда, а главное - из-за эпидемии упал и продолжит падать спрос на китайские экспортные товары, в первую очередь - на Западе, где пандемия еще в самом разгаре.
По итогам года китайская экономика еще может еле-еле выйти в плюс - аналитики прогнозируют рост на уровне 2,5%, и это все равно самый низкий показатель как минимум за 30 лет. Замедление, а то и спад в Китае обещает проблемы богатым развитым странам, а небогатым развивающимся и вовсе грозит катастрофой, пишет наш обозреватель Алексей Калмыков.
Польский закон об абортах во время карантина
Сейм Польши отложил рассмотрение законопроекта о фактическом запрещении проведения абортов в стране. Он появился в повестке дня Сейма на прошлой неделе.
Рассмотрение этого закона во время пандемии коронавируса стало неожиданностью для польских активистов и правозащитников, борющихся за права женщин. На протяжении последних нескольких дней они протестовали против принятия этого документа, стараясь не нарушать при этом введенных в стране карантинных ограничений.
Накануне после бурной дискуссии Сейм проголосовал за то, чтобы отправить этот проект на доработку в парламентские комитеты по вопросам здравоохранения и социальной политики. Это решение больше устраивает противников запрета абортов: рассмотрение проекта комитетами может длиться бесконечно долго.
Салоны красоты пропускному режиму не помеха
Примерно в трети российских регионов возобновили работу парикмахерские и салоны красоты. Иногда это сочетается с сохранением введенного там пропускного режима.
2 апреля Владимир Путин фактически дал властям российских регионов возможность самим решать, какими способами бороться с пандемией, и за прошедшие с того момента две недели каждый из субъектов ввел свои ограничения и свои послабления.
Где-то ввели пропускной режим и жесткие меры борьбы с распространением коронавируса, а где-то наоборот - некоторые запреты были сняты. В разных частях России открылись химчистки, ателье, автомастерские, стоматологии. Мы выяснили, что где заработало и как там соблюдаются меры предосторожности.
Что происходит с пациентами после реанимации
Из-за пандемии Covid-19 в отделения реанимации и интенсивной терапии по всему миру поступает гораздо больше пациентов, чем обычно. В реанимации за жизни пациентов борются с помощью сложных машин, которые помогают им дышать и поддерживают другие физиологические функции, одновременно накачивая организм лекарствами.
Путь, который приходится пройти пациенту, выписавшемуся из реанимации, сложен и может отнимать годы жизни, в результате сказываясь на психике.
В нашей статье можно узнать истории людей, которые пережили это.
Российские больницы в условиях Covid-19
Из-за пандемии коронавируса некоторые московские больницы пришлось перепрофилировать - тысячи людей были отправлены домой долечиваться, оставили только тяжелобольных.
Чтобы разграничить заразную зону от чистой, в больницах возвели новые стены. Устроили санпропускники, шлюзы, где сотрудники переодеваются перед входом в красную зону, и шлюзы, где они возвращаются из зоны. О новых реалиях лечения узнали корреспонденты Би-би-си Олеся Герасименко и Светлана Рейтер.
Netflix оказалась дороже ExxonMobil
Стриминговая компания Netflix обогнала по капитализации американского нефтяного гиганта ExxonMobil, сообщает Guardian. Это произошло благодаря расширению аудитории сервиса в период карантинных мер по всему миру.
В четверг акции компании выросли на 5%, достигнув рекордных 448 долларов, а ее рыночная стоимость составила 196 млрд долларов. У компании 160 млн подписчиков.
В то же время акции ExxonMobil упали на 3% до 39,90 долларов, из-за чего рыночная стоимость компании составила 166 млрд долларов. В 2013 году компания считалась самой дорогой в мире, но сейчас ее капитализация составляет лишь около 13% таких технологических гигантов, как Apple и Microsoft.
"Никакой готовности, никаких запасов"
Насколько Россия была готова к эпидемии коронавируса? Когда все может закончиться? Как найти баланс между спасением человеческих жизней и ущербом для экономики? Наш корреспондент Олег Болдырев поговорил с тремя российскими эпидемиологами об этих и других животрепещущих вопросах.
Остров Сааремаа у берегов Эстонии - очаг распространения коронавируса в стране. На нем проживает около 33 тыс. человек. Би-би-си поговорила с местными жителями о том, как так вышло и как остров справляется с пандемией.
Дайджест готовили Павел Феденко и Геннадий Алашеев