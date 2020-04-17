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Режим самоизоляции до лета

Московские власти рассматривают возможность продления режима самоизоляции до конца мая из-за роста числа выявленных случаев заболевания Covid-19, сообщили Би-би-си источники. Нынешний режим самоизоляции установлен до конца апреля.

Продление этой меры пока не является официально утвержденным сценарием и не прописано в публичных документах, но такая вероятность кулуарно обсуждалась в оперативном штабе столицы по коронавирусу.

"Точно будет продлено на майские праздники, а скорее всего - до конца месяца, потому что на плато мы не вышли, количество новых случаев [заражения коронавирусом] растет. Такая ситуация продлится еще месяц-два", - сказал Русской службе Би-би-си источник, близкий к оперативному штабу Москвы по борьбе с коронавирусом.

Близкий к Кремлю источник Русской службы Би-би-си предположил, что продление режима самоизоляции может быть объявлено в форме очередного заявления президента о "нерабочих" неделях для всей страны в мае. Неизвестно, будет ли Владимир Путин объявлять нерабочим весь май сразу или понедельно.

Накануне стало известно о переносе парада Победы и ежегодной акции "Бессмертный полк" из-за пандемии коронавируса. "Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 мая", - сказал президент Владимир Путин во время заседания Совбеза.

Он пообещал, что все мероприятия, запланированные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в нынешнем году - но позже. Точную дату он не назвал.

Три этапа ослабления карантина в США

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Несмотря на высокие показатели распространения коронавируса в США, президент страны Дональд Трамп дал рекомендации губернаторам штатов о запуске экономики в ближайшие месяцы. Стратегия, которую назвали "Вновь открываем Америку", состоит их трех этапов, которые описывают постепенное ослабление карантинных мер.

Трамп заявил, что некоторые штаты смогут начать сворачивать карантинные меры уже в апреле. Эти меры вводились решениями губернаторов штатов и в любом случае останутся на их усмотрение.

Губернатор наиболее пострадавшего от эпидемии штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в четверг сказал, что жители штата будут обязаны продолжать самоизоляцию как минимум до 15 мая. Губернаторы соседних штатов планируют ослаблять карантинные меры скоординированно.

Замедление китайской экономики - всеобщая проблема

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Такого не случалось со времен китайской Культурной революции, но коронавирус до этого довел: ВВП Китая впервые за десятки лет не вырос, а сократился. По официальным данным, в первом квартале он упал сразу на 6,8%. Это результат почти полной остановки второй экономики мира из-за карантина.

Сейчас Китай из карантина мало-помалу выходит, но на возвращение к прежним стремительным темпам роста рассчитывать не приходится: китайская экономика и так в последние годы замедлялась, продолжающие действовать противоэпидемические меры еще скажутся на производительности труда, а главное - из-за эпидемии упал и продолжит падать спрос на китайские экспортные товары, в первую очередь - на Западе, где пандемия еще в самом разгаре.

По итогам года китайская экономика еще может еле-еле выйти в плюс - аналитики прогнозируют рост на уровне 2,5%, и это все равно самый низкий показатель как минимум за 30 лет. Замедление, а то и спад в Китае обещает проблемы богатым развитым странам, а небогатым развивающимся и вовсе грозит катастрофой, пишет наш обозреватель Алексей Калмыков.

Польский закон об абортах во время карантина

Правообладатель иллюстрации Marta Frej Image caption Жительница Ченстоховы Марта Фрей выразила свой протест против нового законопроекта, не выходя из дома

Сейм Польши отложил рассмотрение законопроекта о фактическом запрещении проведения абортов в стране. Он появился в повестке дня Сейма на прошлой неделе.

Рассмотрение этого закона во время пандемии коронавируса стало неожиданностью для польских активистов и правозащитников, борющихся за права женщин. На протяжении последних нескольких дней они протестовали против принятия этого документа, стараясь не нарушать при этом введенных в стране карантинных ограничений.

Накануне после бурной дискуссии Сейм проголосовал за то, чтобы отправить этот проект на доработку в парламентские комитеты по вопросам здравоохранения и социальной политики. Это решение больше устраивает противников запрета абортов: рассмотрение проекта комитетами может длиться бесконечно долго.

Салоны красоты пропускному режиму не помеха

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Примерно в трети российских регионов возобновили работу парикмахерские и салоны красоты. Иногда это сочетается с сохранением введенного там пропускного режима.

2 апреля Владимир Путин фактически дал властям российских регионов возможность самим решать, какими способами бороться с пандемией, и за прошедшие с того момента две недели каждый из субъектов ввел свои ограничения и свои послабления.

Где-то ввели пропускной режим и жесткие меры борьбы с распространением коронавируса, а где-то наоборот - некоторые запреты были сняты. В разных частях России открылись химчистки, ателье, автомастерские, стоматологии. Мы выяснили, что где заработало и как там соблюдаются меры предосторожности.

Что происходит с пациентами после реанимации

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Из-за пандемии Covid-19 в отделения реанимации и интенсивной терапии по всему миру поступает гораздо больше пациентов, чем обычно. В реанимации за жизни пациентов борются с помощью сложных машин, которые помогают им дышать и поддерживают другие физиологические функции, одновременно накачивая организм лекарствами.

Путь, который приходится пройти пациенту, выписавшемуся из реанимации, сложен и может отнимать годы жизни, в результате сказываясь на психике.

В нашей статье можно узнать истории людей, которые пережили это.

Российские больницы в условиях Covid-19

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Из-за пандемии коронавируса некоторые московские больницы пришлось перепрофилировать - тысячи людей были отправлены домой долечиваться, оставили только тяжелобольных.

Чтобы разграничить заразную зону от чистой, в больницах возвели новые стены. Устроили санпропускники, шлюзы, где сотрудники переодеваются перед входом в красную зону, и шлюзы, где они возвращаются из зоны. О новых реалиях лечения узнали корреспонденты Би-би-си Олеся Герасименко и Светлана Рейтер.

Netflix оказалась дороже ExxonMobil

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Стриминговая компания Netflix обогнала по капитализации американского нефтяного гиганта ExxonMobil, сообщает Guardian. Это произошло благодаря расширению аудитории сервиса в период карантинных мер по всему миру.

В четверг акции компании выросли на 5%, достигнув рекордных 448 долларов, а ее рыночная стоимость составила 196 млрд долларов. У компании 160 млн подписчиков.

В то же время акции ExxonMobil упали на 3% до 39,90 долларов, из-за чего рыночная стоимость компании составила 166 млрд долларов. В 2013 году компания считалась самой дорогой в мире, но сейчас ее капитализация составляет лишь около 13% таких технологических гигантов, как Apple и Microsoft.

"Никакой готовности, никаких запасов"

Насколько Россия была готова к эпидемии коронавируса? Когда все может закончиться? Как найти баланс между спасением человеческих жизней и ущербом для экономики? Наш корреспондент Олег Болдырев поговорил с тремя российскими эпидемиологами об этих и других животрепещущих вопросах.

Остров Сааремаа у берегов Эстонии - очаг распространения коронавируса в стране. На нем проживает около 33 тыс. человек. Би-би-си поговорила с местными жителями о том, как так вышло и как остров справляется с пандемией.

Media playback is unsupported on your device "Корона-остров": как Саарема стал очагом заражения Covid-19 в Эстонии

Дайджест готовили Павел Феденко и Геннадий Алашеев