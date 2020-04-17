Коронавирус: смертей в Ухане на 50% больше, чем сообщалось, Дания возвращается к обычной жизни

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Власти китайского Уханя, столицы провинции Хубэй, с которой началось распространение коронавируса по всему миру, заявили, что от Covid-19 в городе скончались на 1290 людей больше, чем сообщалось ранее; таким образом число летальных исходов там выросло на 50%. Число смертей в Хубэе составляет теперь 3869, а во всем Китае - более 4,6 тысяч.

Власти Уханя утверждают, что никакого умышленного сокрытия данных не было. По их словам, медики продолжают составлять отчеты о том, что происходило в Ухане в январе-феврале, и постоянно появляется новая информация. Кроме того, было наконец подсчитано число умерших за пределами больниц.

Статистика Сovid-19 по Китаю в целом вызывала недоверие ряда стран. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что наивно было верить в информацию Пекина. По данным на пятницу, предоставленным китайскими властями, в стране было зарегистрировано 83,7 тыс. больных коронавирусом, число летальных исходов составило около 4,6 тыс. человек.

Как заявляла группа сотрудников ЦРУ, еще в январе американская разведка докладывала президенту Трампу, что Китай скрывает истинное положение дел о распространении инфекции, однако Трамп, по их словам, предпочитал не придавать большого значения донесениям.

Строгий карантин в Ухане, где проживают 11 млн человек, действовал на протяжении 11 недель, и лишь недавно город снова открыли.

Впервые за многие десятилетия экономика Китая, вторая по величине в мире, существенно сократилась. Только в первом квартале этого года потери составили 6,8%.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных в мире в пятницу составляет более 2 млн 181 тысячи человек, более 147 тысяч умерли.

Что происходит в Европе

В Британии за последние сутки от Covid-19 умерли еще 847 человек, общее число смертей теперь составляет 14 576.

Карантин в стране продлен еще на три недели, и, как заявил накануне министр иностранных дел Доминик Рааб, временно исполняющий обязанности премьера, высока вероятность, что он сохранится и после этого.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Накануне власти Британии продлили карантин еще на три недели

Число заразившихся коронавирусом в Британии приближается к 100 тысячам, 13 729 человек умерли. На самом деле умерших больше, так как в статистике отображены только случаи, когда пациенты умирали в больницах, без учета домов престарелых и тех, кто скончался у себя дома.

Казначейство Великобритании сообщило, что в правительственный пакет экономической помощи размером в 330 млрд фунтов добавили крупные компании. Раньше речь шла о спасении только малого и среднего бизнеса.

Власти Лондона объявили, что с понедельника проезд в автобусах станет бесплатным. Для многих автобусы - основное передвижение в городе, из конца в конец города в пустом Лондоне сейчас можно добраться меньше чем за час.

Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает считать, что пандемия - не повод парализовать жизнь в стране. В Минске продолжаются репетиции Парада победы к 9 мая, а на 25 апреля власти назначили общенациональный субботник. В России Парад Победы было решено перенести.

Весенние каникулы в белорусских школах продлены на неделю и в общей сложности составили три недели, но в пятницу Лукашенко распорядился вернуться с понедельника к учебе.

По данным на пятницу, Covid-19 выявлен у 4 779 жителей Беларуси, за последние сутки зарегистрировано 575 новых случаев, умерли 42 человека. Также сообщается, что коронавирус диагностирован у 116 детей.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил в пятницу, что эпидемия коронавируса в стране взята под контроль. По его словам, число инфицированных значительно снизилось.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Число инфицированных в Германии ощутимо снижается

По данным университета Джонса Хопкинса, число заболевших в Германии с начала эпидемии составляет почти 138 тыс. человек, умерли 4 101. Это соотношение считается одним из самых благоприятных в Европе.

По мнению международных экспертов, успех Германии в преодолении эпидемии заключается в своевременно введенной масштабной системе тестирования.

Германия начала ослаблять карантинные меры. Со следующей недели в стране откроются небольшие магазины, занятия в школах планируется возобновить в начале мая.

Дания также продолжает ослаблять карантин. Власти заявили, что 20 апреля к работе вернутся парикмахерские, салоны красоты, школы вождения и еще ряд малых и средних компаний.

Школьники младше 11 лет уже приступили к занятиям в минувшую среду. Также с начала недели заработали многие магазины, не относящиеся к разряду жизнеобеспечивающих.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Датские школьники в первые дни занятий после карантина

Рестораны, бары и спортзалы останутся закрытыми. Сохраняется запрет на массовые мероприятия. Границы Дании тоже пока закрыты.

С начала эпидемии в стране подтверждено порядка 7 тыс. случаев заражения, 321 человек умер.

Что еще в мире?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Эквадоре раздают картонные гробы, так как похоронные службы не справляются с резким скачком смертей в стране

Из Эквадора приходят противоречивые данные. Официально в стране отмечено 403 умерших от коронавируса, однако власти провинции Гуаяс сообщают, что только там с начала апреля скончались 6 700 человек.

Официальных подтверждений тому, что все умершие были инфицированы Covid-19, нет, но власти провинции обращают внимание на то, что обычно статистика смертей за духнедельный период не превышает 1000 человек.

Столица провинции Гуаяс - Гуаякиль, крупнейший город Эквадора. По подтвержденным данным, жители города вынуждены держать тела своих умерших родных дома по несколько дней, так как экстренные службы не справляются с вывозом умерших.

Число инфицированных в Турции за сутки возросло почти на 5 тысяч человек и теперь, по данным университета Джонса Хопкинса, составляет почти 70 тыс. Более полутора тысяч человек умерли.

О резком скачке в статистике за сутки сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. Это связывают с тем, что в Турции введена в действие масштабная система тестирования. На время выходных в крупнейших турецких городах введен полный карантин, жителям будет запрещено покидать свои дома.

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп оказалась под огнем критики за то, что нарушила правила карантина и вместе с мужем и тремя детьми отправилась из Вашингтона в гольф-клуб своего отца в Нью-Джерси отмечать праздник Песах.

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Многие в США спрашивают, на каком основании дочь президента нарушила распоряжение федерального правительства оставаться дома.

Белый дом встал на защиту Иванки, заявив, что ее передвижения ничем не отличаются от поездок других граждан с работы и на работу, и она просто решила провести праздники вдали от всех, в месте, где гораздо меньше людей, чем в ее районе в Вашингтоне.

Число заразившихся в США на данный момент превысило 650 тысяч человек, около 31 тыс. скончались.

Ряд исламских проповедников в Пакистане заявили, что проведут пятничные молитвы в своих мечетях, несмотря на запрет на массовые мероприятия. Один из муфтиев Таки Усмани сказал, что сейчас как никогда необходимо соблюдать пять ежедневных молитв, а пятничная молитва - это святое.

Пакистанские богословы считают, что мечети должны быть освобождены от карантина, если служители гарантируют соблюдение профилактических мер, таких как частая уборка и сокращение числа одновременно молящихся внутри мечетей.

Президент Танзании Джон Магуфули призвал граждан страны провести наступающие выходные в молитве. В качестве мер борьбы с эпидемией в стране закрыты школы, колледжи и ряд компаний, однако запрет на религиозные собрания не введен.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Танзании нет запрета на религиозные собрания

На данный момент в Танзании выявлено всего 94 случая заражения Covid-19, умерли 4 человека. Однако ситуация в Африке в целом резко ухудшается, и Всемирная организация здравоохранения предупредила, что этот континент может стать следующим эпицентром пандемии.

Пока в африканских странах зарегистрировано около 18 тыс. заболевших и почти 1 тыс. смертей, однако представитель ВОЗ сказал в интервью Би-би-си, что коронавирус в Африке начал распространяться за пределами крупных городов.

есть опасения, что Танзания, которую многие используют как страну для транзита, столкнется с серьезной эпидемией.