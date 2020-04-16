Коронавирус в России: отмена парада, продление самоизоляции, карантин из-за ОРВИ

Правообладатель иллюстрации Donat Sorokin/TASS Image caption К четвергу 16 апреля коронавирус обнаружили во всех регионах России, а в Башкирии продлили режим самоизоляции до лета

В России за последние сутки из-за коронавируса перенесли парад Победы, а также стало известно о первых заражениях среди военнослужащих.

Башкирия стала первым регионом, в котором продлили режим самоизоляции до конца мая, а Республика Алтай - перестала быть последним, в котором не зарегистрировано случаев заболевания. 16 апреля и там нашли инфицированную женщину.

Тем временем в Москве решили отправлять на карантин всех заболевших ОРВИ, а премьер-министр Михаил Мишустин разрешил лечить больных коронавирусом антималярийным препаратом.

Русская служба Би-би-си подробнее рассказывает о произошедшем.

Перенос парада и военнослужащие на карантине

О том, что парад, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне, 9 мая не состоится, стало известно еще вечером в среду, 16 апреля, от источников Би-би-си, РБК и Интерфакса. Ранее с просьбой перенести торжество обратились к президенту российские ветеранские организации.

В четверг президент Владимир Путин объявил о переносе парада, но новую дату не назвал, сообщив только, что он состоится в этом году. "Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, и тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия", - цитирует слова Путина агентство Интерфакс.

Предполагается, что перенести парад могут на 24 июня - день, в который в 1945 году проходил парад под командованием маршала Георгия Жукова, либо за 3 сентября - в день окончания Второй мировой войны. Такие даты называл председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в беседе с Интерфаксом.

Главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский отмечал, что из-за сложностей с дислокацией войск более вероятен перенос на осень.

В свою очередь минобороны в четверг впервые объявило о случаях заболевания коронавирусом среди военнослужащих. Инфекцию диагностировали у 14 курсантов и одного гражданского сотрудника Тюменского высшего военного инженерного училища.

Отмечается, что состояние у них нормальное, температура ни у кого не повышена, симптомов заболевания органов дыхания нет. Взятые у еще 352 курсантов пробы дали отрицательный результат, сообщили в минобороны.

Причиной заражения стал контакт одного из военнослужащих с гражданскими лицами за пределами училища, отметили в ведомстве.

Самоизоляция до лета

В Башкирии в четверг режим самоизоляции продлили до конца мая. Глава региона Радий Хабиров не исключил, что он может продлиться "еще дальше в лето".

"Вы настраивайтесь вдолгую и жителей настраивайте вдолгую", - сказал Хабиров на совещании главам муниципалитетов.

Также Хабиров решил запретить в регионе проезд в общественном транспорте без перчаток и масок.

По данным регионального минздрава, в республике зарегистрирован 191 случай заболевания коронавирусом, выписаны девять человек, шестеро умерли.

В Республике Алтай, в которой до последнего не было зарегистрировано случаев коронавируса, 16 апреля обнаружили его у женщины, к которой ранее приезжали родственники, проживающие в соседнем регионе.

В регионе с 1 апреля приостановили авиасообщение с Москвой, а также ограничили рейсы с Новосибирском и Красноярском и вдвое сократили автобусные межрегиональные пассажирские перевозки.

Штраф при ОРВИ

В четверг московские власти заявили, что все горожане с ОРВИ и проживающие с ними будут получать предписание санитарного врача о 14-дневном карантине. Это значит, что при выходе на улицу их будут штрафовать наравне с заболевшими коронавирусом.

Все случаи ОРВИ в Москве будут считаться основанием для подозрения на коронавирус, такие пациенты будут наблюдаться как потенциальные носители вируса, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. Состояние пациентов врачи будут контролировать в ходе обзвонов, сообщили в оперштабе.

Ракова назвала эпидемиологическую ситуацию в Москве "напряженной". По ее словам, вирус уже не только у приехавших из других стран, но и "активно распространяется внутри города".

Вечером в четверг стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии бесплатно передать организациям, которые лечат больных коронавирусом, препарат "гидроксихлорохин". Он используется для лечения ревматоидного артрита, астмы и малярии.

Этот препарат включили в клиническое исследование под руководством ВОЗ, в рамках которого разными странами ведется сбор информации об эффективности того или иного препарата в лечении коронавируса. Эффективность гидроксихлорохина пока не доказана. В минздраве заявили в четверг, что Россия готова присоединиться к рандомизированному клиническому исследованию ВОЗ.

В 84 регионах России в четверг 16 апреля зарегистрировали 27,9 тысячи случаев заболевания COVID-19. За последние сутки заболели еще 3448 человек, умерли 34 человека.