Режим самоизоляции в Москве могут продлить на май. Это связано с темпами роста эпидемии

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В московском штабе по коронавирусу рассматривают сценарий продления режима самоизоляции в столице в мае, выяснила Би-би-си. Это связано с темпами роста выявленных случаев заражений Covid-19. Пропуска со сроком действия до конца мая уже раздали подмосковным чиновникам и сотрудникам ВГТРК.

Прогнозы о продлении эпидемии до начала лета включительно дают также российские и зарубежные эксперты.

Обсуждаемый сценарий

До конца апреля власти с высокой вероятностью объявят об очередном продлении режима самоизоляции в столице, который сейчас введен до конца апреля. Об этом рассказали Русской службе Би-би-си несколько источников, знакомых с переговорами, которые идут в оперативном штабе Москвы по коронавирусу. Они попросили об анонимности, так как не уполномочены давать комментарии публично.

Продление самоизоляции пока не является официально утвержденным сценарием и не прописано в публичных документах, но такая вероятность кулуарно обсуждалась в оперативном штабе столицы по коронавирусу.

"Точно будет продлено на майские праздники, а скорее всего - до конца месяца, потому что на плато мы не вышли, количество новых случаев [заражения коронавирусом] растет. Такая ситуация продлится еще месяц-два", - сказал Русской службе Би-би-си источник, близкий к оперативному штабу Москвы по борьбе с коронавирусом.

Другой близкий к штабу источник Би-би-си тоже указал на вероятное продление режима самоизоляции. "Рост большой продолжается. [Мэр Москвы Сергей] Собянин говорил, мы у подножия пика. [Вице-мэр Москвы Анастасия] Ракова и [руководитель Роспотребнадзора Анна] Попова говорят о том, что в ближайшие две недели будет рост. И мы его видим каждый день", - объяснил он.

Вице-мэр Анастасия Ракова 10 апреля говорила, что стационары и служба скорой помощи в столице работают на пределе возможностей.

В тот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Евразийского межправительственного совета заявила, что никто в мире не знает, когда будет преодолена эпидемия нового коронавируса.

"Мы можем выйти на пик в конце апреля, - сказал Би-би-си источник, близкий к федеральному штабу по борьбе с коронавирусом. - После этого должен наступить эффект плато [количество новых случае не растет]. И это плато нужно стабилизировать во избежание нового роста числа зараженных".

Близкий к Кремлю источник Русской службы Би-би-си предположил, что продление режима самоизоляции может быть объявлено в форме очередного заявления президента о "нерабочих" неделях для всей страны в мае. Неизвестно, будет ли Владимир Путин объявлять нерабочим весь май сразу или понедельно.

"Многие, вероятно, делают прогнозы, анализируя модель развития заболевания - всплеска, пика и спада, - сказала Русской службе Би-би-си пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова. - Но точное развитие событий сложно прогнозировать наверняка".

"Пока нет никаких решений на этот счет", - ответил Би-би-си на вопрос о возможном продлении режима нерабочих дней на май пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption С 15 апреля в Москве заработал режим обязательных пропусков - за проверку их подлинности отвечают полицейские

Президент России Владимир Путин 2 апреля объявил, что весь месяц будет в России нерабочим из-за эпидемии коронавируса, поскольку ее пик еще не пройден.

За день до этого источники Русской службы Би-би-си отмечали, что и в мэрии Москвы готовы ввести режим самоизоляции в российской столице до конца апреля. Такой прогноз давался из-за возвращения рейсов с россиянами на родину и темпов роста выявленных случаев коронавируса. Официально в мэрии говорили, что не дают таких сроков. В итоге такой режим действительно был введен и действует до сих пор.

Признаки продления самоизоляции в мае

Косвенным подтверждение готовности власти продлить карантин стал перенос Парада Победы из-за эпидемии.

"Парад 9 мая переносят, что раньше представить было немыслимо. Неужели думаете, что тем временем режим самоизоляции в разгар эпидемии будет отменен? Хорошо, если снимут к июню", - сказал Би-би-си федеральный чиновник.

Собеседник Би-би-си в ВГТРК рассказал о продлении пропусков сотрудникам до конца мая. "Компания сделала нам пропуска для поездок по Москве и области - срок действия с 14 апреля по 29 мая", - сказал источник, попросивший об анонимности, так как не уполномочен комментировать тему в СМИ.

Два собеседника Русской службы Би-би-си, работающие в различных структурах правительства Московской области, рассказали, что тоже получили электронные пропуска со сроком действия до конца мая. Они также не уполномочены давать комментарии СМИ, поэтому тоже попросили об анонимности.

В Башкирии режим самоизоляции может продолжиться в мае. Об этом на совещании в правительстве региона 16 апреля объявил глава республики Радий Хабиров, передает "Башинформ".

Прогнозы эпидемиологов

Сценарий продолжения эпидемии в мае публично обсуждается зарубежными и российскими экспертами.

Пик заболеваемости коронавирусом в России ожидается в начале мая, а связанные с пандемией карантинные меры продлятся до июня-июля. Об этом в начале апреля сообщили в своем прогнозе эксперты Boston Consulting Group (BCG).

Похожий прогноз делал 15 апреля главный эпидемиолог минздрава, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени Сеченова Николай Брико, его слова цитировал ТАСС. Брико тоже считает, что спад эпидемии коронавируса в Москве со снижением числа заразившихся возможен в июне-июле.

Эпидемиолог отмечал, что остальные регионы России отстают от Москвы по заболеваемости на две-три недели.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России по состоянию на 16 апреля выросло до 27 938, за сутки оно увеличилось на 3448 человек. Всего в стране от коронавируса умерли 232 человека, в том числе 34 - за последние сутки, что стало антирекордом с начала эпидемии.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshchenko/TASS Image caption Кремль и власти Москвы объяснили усиление пропускного режима тем, что якобы не все москвичи соблюдают правила изоляции

Москва по-прежнему лидирует по числу новых случаев заражения, но в городе впервые выявили меньше заболевших, чем в остальных регионах вместе взятых - 1370 против 2078. Кроме того, впервые за долгое время новых заболевших оказалось меньше, чем за предыдущие сутки.

Московские власти изначально объясняли введение режима самоизоляции в столице в конце марта поведением москвичей. Например, наплывом "шашлычников" в парки.

В Москве ситуация с соблюдением режима самоизоляции пока не улучшается, сказал 16 апреля начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала "Россия 24". "Наши граждане все равно выходят на улицу, на детские площадки, гуляют в парках, жарят шашлыки на природе", - заметил он.

При участии Оксаны Чиж