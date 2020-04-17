За сутки в России зафиксировали больше 4 тысяч случаев коронавируса

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За последние сутки в России подтверждены 4 069 случаев заражения коронавирусом. Накануне было зафиксировано 3 448 новых случаев. За сутки умер 41 человек. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия сохраняет "очень плавный" и медленный темп прироста.

Общее число выявленных случаев инфекции достигло за все время наблюдений 32 007, заявил представитель информационного центра по коронавирусу Александр Мясников. "За последние сутки в России зафиксировано 4 069 положительных результатов теста", - сказал Мясников в эфире телеканала "Россия 24". "273 человека, к сожалению, скончались", - добавил он.

Мясников впервые представил статистику, после того как стал представителем центра. Число умерших за сутки пациентов с коронавирусом он в эфире не назвал. Если сравнить данные с теми, которые накануне давал оперативный штаб при правительстве, то за сутки скончалось рекордное число зараженных - 41 человек.

Оперативный штаб давал эту цифру отдельно. Заявление штаба появилось спустя примерно 40 минут после выступления Мясникова. Цифры немного расходятся. Если Мясников сказал о 4 069 подтвержденных случаях заражения за сутки, то штаб сообщает о 4 070 случаях в 81 регионе. Соответственно, по версии штаба, число заболевших возросло до 32 008, а не до 32 007. "Зафиксирован 41 летальный исход", - подтвердили в штабе.

За сутки в России выздоровели 286 человек. Число выписанных достигло 2590 человек. На утро пятницы заболевшие зарегистрированы во всех 85 регионах. Накануне диагноз впервые был поставлен в Республике Алтай.

Ситуация в Москве

1959 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, сообщает оперативный штаб. Произошел резкий скачок. За сутки до этого в Москве было выявлено 1 370 случаев, еще днем ранее - 1 774 новых случая.

Почти 90% новых заболевших в Москве младше 65 лет, уточнили в городском штабе. Число заболевших в Москве выросло до 18 105 человек. Еще 472 новых случая зафиксировано за сутки в Московской области, 424 - в Петербурге.

В ночь на пятницу московский оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщал, что в столице умерли еще 14 человек с положительными тестами на коронавирус.

Москва лидирует среди российских регионов по числу заболевших и умерших. В городе с 15 апреля действует пропускной режим. Москвичи обязаны самоизолироваться дома. Нарушителям пропускного режима грозит штраф в 5 тысяч рублей.

В среду полиция активно проверяла пропуска в метро и на въездах в город, что привело к большим очередям и пробкам. С четверга число проверок резко сократилось. Сотрудниками ГИБДД ведется выборочная проверка автомобилей, без задержки потока, говорится в сообщении центра организации дорожного движения.

"К пику эпидемии страна только подходит"

Россия сохраняет "очень плавный" и медленный темп прироста заболевших коронавирусом, "не уходя за 20% ежедневного прироста, и сохраняя его от 14% до 17% в день", заявила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова. Большинство заразившихся, по ее словам, младше 60 лет.

"Растущие цифры - это совершенно объективные цифры, и мы сегодня не боимся говорить полную правду, говорить все цифры, которые у нас сегодня есть", - добавила Попова.

"Инфекционный процесс в нашей стране находится на стадии роста, то есть каждый день количество новых положительных тестов увеличивается. По прогнозам эта тенденция пока сохранится, ведь к пику эпидемии наша страна только подходит", - сказал Мясников.

Об этом же заявила в своем обращении к московским врачам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Ближайшее время будет самым трудным для нас. Пик заболеваемости, вероятнее всего, придется на ближайшие две-три недели", - сказала она.

Московская клиническая больница им. Филатова работает на пределе возможностей, заявил в интервью РИА Новости главный врач больницы Валерий Вечорко.

"Практически все реанимационные койки уже заняты. Мы максимально включили в работу все наши резервы. Конечно, какие-то еще остались, но мы работаем уже на пределе возможностей. Порядка 80 наших аппаратов ИВЛ уже заняты, увы, такая нерадужная картина", - сказал главврач.

В Москве от коронавируса вылечились уже 1517 человек, сообщила Ракова.