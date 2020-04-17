Путин из-за коронавируса разрешил чиновникам отчитаться о доходах в августе

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Российский президент Владимир Путин перенес на первое августа срок, до наступления которого российские чиновники обязаны отчитаться о своих доходах. Изначально подать свои декларации госслужащие должны были до 1 апреля.

Указ президента о переносе представления сведений о доходах опубликован на сайте Кремля. В документе говорится, что Путин решил сдвинуть дедлайн из-за "мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции".

Путин поручил чиновникам представить сведения о доходах и имуществе за 2019 год до 1 августа. Обычно декларации представляют к 1 апреля, они публикуются в течение двух недель - многие ожидали, что информацию о доходах президента и других чиновников обнародуют в пятницу, 17 апреля.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 31 марта сообщал, что сотрудники администрации президента уже подали свои декларации.

Сегодня же Песков объяснил агентству РИА Новости, что перенос срока подачи деклараций связан с тем, что некоторые госслужащие соблюдают самоизоляцию и "просто физически не могут собрать в банках и других учреждениях необходимые документы".

"Чтобы не подвергать их риску, было принято такое решение", - объяснил Песков.

Под требование отчитываться о доходах, помимо президента, также попадают сотрудники его администрации, премьер-министр и другие члены правительства, а также депутаты и сенаторы. Сегодняшний указ Путина также касается руководителей федеральных государственных учреждений, а также органов государственной власти в регионах и органов местного самоуправления.

Несмотря на публикацию указа, некоторые чиновники в пятницу все-таки успели отчитаться о доходах. Среди них глава Дагестана Владимир Васильев (заработал 4,05 млн рублей), губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (11,04 млн руб.), руководитель Тувы Шолбан Кара-оол (4,27 млн рублей), губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (6 млн рублей) и другие.

Сколько заработали Путин и Мишустин в 2018 году?

В 2018 году Владимир Путин заработал более 8,6 млн рублей, а в 2017 году - 18,7 млн рублей. Как объяснял его пресс-секретарь Дмитрий Песков, в 2017 году он продал земельный участок.

Согласно последней декларации Путина, он владеет квартирой площадью 77 кв. м, а также гаражом - 18 кв. м. В пользовании у него есть еще одна квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м. Кроме того, у президента имеются автомобили ГАЗ М2 и "Нива", а также автомобильный прицеп "Скиф".

Михаил Мишустин занял кресло премьер-министра в январе 2020 года, до этого он почти 10 лет возглавлял Федеральную налоговую службу. До того он два года был президентом UFG Capital Partners.

В 2018 году доходы Мишустина были в несколько раз больше, чему у президента: за этот период, будучи еще главой Федеральной налоговой службы, он заработал около 19 млн рублей. Из недвижимости за Мишустиным числилась только квартира площадью 141,6 кв. м, которая находится у него в пользовании.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Astakhov/POOL/TASS Image caption О доходах членов семьи премьера Мишустина после его назначения в правительство опубликовали сразу несколько расследований

При этом жена Мишустина Владлена за 2018 год задекларировала 47,7 млн рублей, а за 2017 год - почти 68,5 млн рублей. По подсчетам Фонда борбы с коррупцией Алексея Навального, за 10 лет Владлена Мишустина заработала около 800 млн рублей, но при этом на нее не было зарегистрировано ни одного действующего юридического лица.

Издание "Проект" сообщало, что семья Мишустина владеет элитной недвижимостью на Рублевке, однако имена собственников этой недвижимости скрыты в выписках Росреестра. По информации "Проекта", за семьей премьера числится особняк на Николиной горе в коттеджном поселке "Коттон Вэй" площадью около 900 кв. м. Ранее эта недвижимость была записана на Мишустина и его жену, но затем в выписке Росреестра появилась запись, что недвижимостью владеет "Российская Федерация", обратил внимание "Проект".

Би-би-си также выяснила, что родная сестра Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью на 1 млрд рублей, в том числе квартирой в Хамовниках и резиденцией в Истринском районе по соседству с певцом Стасом Михайловым. При этом единственный известный бизнес родственницы нового премьера - закрывшийся убыточный ресторан в Москве.

Сам премьер информацию о доходах своей семьи не комментировал, однако в феврале управляющий партнер инвесткомпании UFG (Мишустин работал там в 2008-2010 годах) Полина Герасименко в письме РБК пояснила, что его доход в UFG формировался не только из зарплаты, но и из бонусов от удачных сделок. Также источником богатства семьи Мишустина стали полученные им 25-процентные доли во всех фондах UFG на момент его прихода в компанию и право на аналогичные доли в будущих фондах UFG.

Как писал "Коммерсант", после перехода на госслужбу в 2010 году будущий премьер передал свои активы жене, которая начала получать по ним дивиденды, а впоследствии продала. В частности, от продажи активов в 2013 и 2014 годах она заработала по декларации примерно 150 млн и 160 млн рублей соответственно. Полученные средства Владлена Мишустина разместила на депозитах и получала по ним проценты, указывая их в декларации, писала газета.

Media playback is unsupported on your device Чем Мишустин отличается от Медведева? Отвечают депутаты и москвичи

Предшественник Мишустина Дмитрий Медведев, который занимал пост премьер-министра до января 2020 года, декларировал обычно более скромные суммы, чем Мишустин. Так в 2018 году он задекларировал более 9,9 млн рублей, а до этого - 8,5 млн рублей.

В собственности у Медведева, покинувшего пост главы правительства в январе, числилась квартира площадью 367,8 кв.м., а также два автомобиля - ГАЗ-20 и ГАЗ-21. Также в длительной аренде у Медведева находился земельный участок в 47 соток.

В 2017 году Медведев оказался в центре коррупционного скандала. Тогда Фонд по борьбе с коррупцией опубликовал фильм "Он вам не Димон", в котором Навальный рассказал о недвижимости и земельных участках, по его утверждению, принадлежащих Дмитрию Медведеву. Навальный оценивал общую стоимость упомянутых активов в 70 млрд рублей.

Депутат КПРФ Валерий Рашкин попросил Генпрокуратуру проверить информацию из фильма ФБК, однако ведомство ему в этом отказало. Позже суд обязал Навального удалить фильм по иску о защите чести и достоинства со стороны предпринимателя Алишера Усманова, также упомянутого в расследовании.