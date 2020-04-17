Принц Уильям и Кейт рассказали, как живут в изоляции. Главное - беречь психику

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Герцог и герцогиня Кембриджские, принц Уильям и Кейт, рассказали Би-би-си о том, как живут в изоляции, уделив особое внимание вопросам психического здоровья.

В Британии, как и почти во всем мире, действует карантин из-за пандемии коронавируса. В четверг его продили еще на три недели.

В интервью Би-би-си по видеосвязи Кейт и Уильям говорили о том, как важно заботиться о психическом здоровье во время карантина, и о работе сотрудников британской Национальной службы здравоохранения (NHS). Уильям признался, что очень беспокоился, когда узнал, что его отец, принц Чарльз, подхватил коронавирус.

Изоляция и психическое равновесие

Кейт и Уильям призвали британцев больше общаться друг с другом - даже если общение происходит по видеосвязи - и своевременно обращаться за психологической помощью.

"Нам предстоит провести еще какое-то время в карантине, и людям нужно будет все больше внимания уделять состоянию своей психики, относиться к нему серьезно,и знать, где можно получить консультацию, если она понадобится", - считает принц Уильям.

Кейт отметила, что правила карантина предусматривают физические упражнения, а рекомендаций о том, как сохранять психическое равновесие, в них нет.

"Это [физические упражнения] очень важно, но нельзя забывать и о состоянии психики, и общаться с людьми, к которым у вас есть доступ - даже в интернете или по телефону, обязательно говорите с ними", - сказала герцогиня.

Джонни Даймонд, корреспондент Би-би-си по делам королевской семьи:

Через четыре недели после начала карантина Уильям и Кейт говорят о психическом здоровье, призывая людей, входящих в группу риска, общаться друг с другом. Они играют роль оптимистичных монархов, пока большая часть королевской семьи, по желанию или в силу обстоятельств, находится вне поля зрения публики.

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Мы увидели немного закулисного королевского быта: разные поколения семьи говорят по видеосвязи, мама явно немного устала от всего этого, папа думает о том, не толстеет ли. Похоже на жизнь многих британских семей, но с замками.

Уильям и Кэтрин за последние недели много встречались с сотрудниками больниц, и по их тону ясно, что эти встречи на них повлияли, что они обеспокоены. Теперь Уильям и Кейт говорят о том, насколько медики на первой линии этого кризиса нуждаются в поддержке.

Принц Уильям отметил, что некоторым в изоляции может казаться, что они "недостойны поддержки" из-за перегруженности служб во время коронавируса.

"Важно не забывать и о других - люди, которым нужна помощь и поддержка, но которым, возможно, не приходилось раньше думать о своем психическом здоровье, в это странное время придется уделить этому внимание", - сказал принц.

Кейт и Уильям высоко оценили "целеустремленность и стоический настрой" сотрудников Национальной службы здравоохранения, отметив, что медики во время пандемии больше других подвержены стрессу.

Сотрудники больниц "каждый день идут на работу со страхом" и нуждаются в поддержке, отметил принц. Им приходится сталкиваться с болью и одиночеством пациентов и "уносить эти чувства домой, в свои семьи".

"Ни у кого нет сверхспособностей. На то, чтобы преодолеть эти эмоции, когда все закончится, уйдет немало времени", - сказал принц.

"Когда все закончится, наше отношение к медицинским работникам на первой линии сильно изменится. Это будет одним из главных положительных последствий пандемии", - добавила Кейт.

Кейт и Уильям давно занимаются вопросами психологического здоровья в Британии. В 2016 году вместе с герцогом и герцогиней Сассекскими они основали НКО Heads Together, цель которого - бороться со стигматизацией вокруг психических расстройств в обществе.

Королевская семья в карантине

По словам герцогини Кейт, чета, "как и многие семьи" переживает в изоляции и сложные, и легкие периоды.

Дети Кейт и Уильям - принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи - учатся на дому и порой ведут себя "сложно", но режим удается соблюдать, сказала Кейт.

"Мы не сказали им, что продолжили учиться в каникулы. Я чувствую, что будто бы сделала что-то плохое", - пошутила она.

"Скажу честно, иногда возникает суматоха, у двухлетнего ребенка приходится отбирать телефон", - добавила Кейт.

"Им трудно всегда говорить то что нужно, вовремя, и нажимать на правильные кнопки. Но очень приятно поддерживать со всеми связь", - добавила герцогиня.

Принц Уильям признался, что волновался, когда узнал, что его отец, принц Чарльз, заразился коронавирусом.

"Должен признаться, поначалу я был довольно сильно озабочен. Он подходит по параметрам… В его возрасте это очень опасно", - сказал герцог.

Но принц Чарльз пережил много простуд и заболеваний, поэтому Уильям не сомневался, что он восстановится и на этот раз.

Королевская семья делает все, чтобы уберечь от коронавируса 93-летнюю королеву Елизавету и 98-летнего Филиппа, герцога Эдинбургского.