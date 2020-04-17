"Альянс врачей" пожаловался в ФСБ на нехватку средств защиты у медиков

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Организация "Альянс врачей" направила письмо в ФСБ России, в котором утверждает, что врачам критически не хватает средств индивидуальной защиты.

В письме, адресованном главе ФСБ Александру Бортникову, "Альянс врачей" утверждает, что ситуация со средствами индивидуальной защиты в стране критическая, и что в ряде регионов врачам и медсестрам не хватает даже масок.

"Массовое инфицирование медицинского персонала может привести к тому, что COVID-19 будет разворачиваться в России по сценарию хуже итальянского", - говорится в письме.

Там утверждается, что из-за страха увольнения главные врачи и губернаторы регионов не рассказывают о нехватке СИЗ федеральным властям.

"В связи с этим оперативные штабы по предупреждению и распространению в РФ коронавируса и министерство здравоохранения РФ не осознают степень критичности ситуации и не предпринимают необходимых действий по обеспечению врачей СИЗ", - говорится в обращении.

В минздраве не ответили на звонки Би-би-си. Глава ведомства Михаил Мурашко от комментариев отказался.

Российские врачи пожаловались на нехватку СИЗ на прошлой неделе. Как рассказывают некоторые из них, руководство медучреждений, где они работают, призывает покупать маски самим, а если не найдут - шить. Дефицит защитных костюмов в больницах ранее признал глава минпромторга Денис Мантуров.

В "Альянсе врачей" призвали ФСБ срочно направить средства индивидуальной защиты в наименее обеспеченные ими регионы, обеспечить их стратегический запас, а также "помочь прекратить давление на врачей, честно заявляющих о нехватке СИЗ". По утверждению организации, таких врачей "избивают, вызывают в прокуратуру и угрожают уголовными делами".

Возможно, речь идет об инциденте с участием главы "Альянса врачей" Анастасии Васильевой. В начале апреля ее задержали в Новгородской области, куда она привезла средства индивидуальной защиты местным медикам.

При задержании ее, по словам правозащитника Динара Идрисова, ударили в солнечное сплетение. "Анастасия потеряла сознание, возможно её удушил один из сотрудников в штатском", - говорилось в "Твиттере" организации после задержания.

На Васильеву составили два административных протокола по статье о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции и оштрафовали на 1600 рублей.

Во вторник, 14 апреля, в "Альянсе врачей" заявили, что министр здравоохранения Михаил Мурашко якобы написал заявление в полицию с просьбой проверить размещенное Васильевой видео о том, что врачам не хватает средств защиты. Сообщение появилось в "Твиттере" "Альянса врачей" - к нему была приложена копия повестки, в которой говорилось, что проверка проводится по заявлению Мурашко. Однако позже этот твит удалили.

Собирать для российских больниц средства индивидуальной защиты "Альянс врачей" начал в конце марта. Когда организация объявила сбор средств, Васильеву вызвали в Следственный комитет и начали в отношении нее проверку о распространении недостоверной информации о ситуации с коронавирусом.

"Альянс врачей" организовали в апреле 2018 года. Он входит в число профсоюзов, сотрудничающих с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Глава "Альянса врачей" врач-офтальмолог Анастасия Васильева лечила Навального после того, как его облили зеленкой, что привело к ожогу глаза.