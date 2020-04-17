"Дождь, снег, огонь. Когда будет саранча?" Киев отходит от пылевой бури

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сильный смог над Киевом, из-за которого сложно дышать — отчасти следствие изменений климата.

"Пыльная буря, пришедшая с Киевского моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Дорогожицкой башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над ипподромом, Мариинский дворец с бойницами, базары, гостиницы, переулки, пруды... Пропал Киев — великий город, как будто не существовал на свете. Все пожрала тьма, напугавшая все живое в Киеве и его окрестностях. Странную тучу принесло с моря к концу дня, шестнадцатого дня весеннего месяца апреля…"

Так, перефразируя классика, события в украинской столице 16 апреля описывает автор паблика "Клуб Коренного Киевлянина".

"Впервые перепутала утренний рассвет с закатом, а солнце с луной — из-за небывалого и самого ядовитого смога", — а так утро пятницы описывает украинская художница Мария Куликовская.

Утро 17 апреля встретило киевлян "красным солнцем" и запахом гари — после того, как днем ранее на город обрушились сразу несколько погодных явлений: пыльная буря и дым от лесных пожаров вокруг Киева. К тревоге добавились и опасения по поводу пылающего уже больше недели леса в Чернобыльской зоне.

Буря, дым и запах гари

Примерно к полудню четверга, 16 апреля, в соцсетях начали появляться сперва недоуменные вопросы киевлян: "Все ли видят бурю?" Вскоре удивления заменились фотографиями и видеозаписями из окон и балконов: небо окрасилось в ржаво-рыжий цвет, бушевал сильный порывистый ветер.

Судя по кадрам, сильнее всего буря задела нижнюю часть города у реки — районы Подола и Оболони, а также левый берег Днепра и пригороды, но досталось и центральной части столицы.

В это же время начали появляться сообщения о пожаре в местном Голосеевском заповеднике — большом парке на правом берегу города. Как сообщили спасатели, причиной возгорания стал поджог сухой травы. Пожар тушили 6 часов. Многих пользователей задела история об обгоревшем бобре, сумевшем выбраться из огня к людям. К сожалению, спасти животное не удалось.

Как пишут местные СМИ, к вечеру в городе — на улице и даже в квартирах — стал ощущаться запах гари. К утру он лишь усилился — люди жаловались на то, что стало "нечем дышать". Город окутала густая дымка.

Из-за запаха гари и продуктов горения в воздухе киевские власти посоветовали горожанам не открывать окна и оставаться дома.

"Задумайтесь о противогазах"

Дым и в особенности пыльная буря, накрывшая Киев, вызвали у жителей недоумение. Многие называли ситуацию апокалипсисом и в шутку сравнивали ее с библейским преданием о "Десяти казнях египетских".

Так журналистка Кристина Бердинских шутит, что "за пару дней в Киеве был дождь, пролетал снег, огонь тушили, город накрыла пыльная буря, теперь вот этот вонючий дым. Когда уже саранча прилетит что ли? Чтобы весь уже набор сразу".

Журналист Иван Яковина тоже шутит, что "небольшая радиоактивная дымка и пыльная буря над Киевом — это сущие пустяки", по сравнению с тучей саранчи, накрывшей Африку. "Конечно я намекаю. Скоро конец света-а-а-а!" — пишет он.

"В Киеве пылевая буря... Что дальше? Нашествие саранчи? Чувствую, придётся скоро первенца к бабушке в Одессу везти", — шутит общественный деятель Виктор Вишнёв.

"Маски уже неактуальны, задумайтесь о противогазах", - пишет пользовательница Ирина Шинкарова.

Депутат Верховной Рады Виктория Сюмар, впрочем, более серьезна. По ее мнению, это никакой, конечно же, не апокалипсис — а следствия изменения климата. "Пыльная буря в Киеве — это далеко не конец. Это только начало", — пишет она, предрекая проблемы с водой и урожаем.

Но буря и густой дым уже имели и более конкретные последствия: из-за них на трассах возле Киева случились как минимум несколько аварий. Так, в одной из них столкнулись шесть автомобилей, четыре человека погибли.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 1950-60-х годах с целью защиты от пылевых бурь вокруг города высаживались лесополосы. Сейчас они массово вырубаются

Пылевая буря

Как ни странно, но все погодные беды, выпавшие в последние дни на судьбу Киева, на самом деле мало связаны между собой, и стали скорее следствием стечения обстоятельств, глобальных климатических изменений и даже народных суеверий.

Начнем с пылевой бури, которая накрыла Киев в четверг. Уже на следующее утро мэр Киева Виталий Кличко заявил, что она была вызвана изменениями климата.

Эксперт по климатической политике киевского центра экологических инициатив "Экодия" Евгения Засядько объясняет Би-би-си, что Кличко прав. Прошлый год был самым жарким за историю метеонаблюдений на Украине, за ним последовала аномально теплая и бесснежная зима, а затем - и нынешняя необычно сухая весна. В результате, продолжает она, почва была пересохшей. И стоило подняться сильному ветру, как с поверхности только что вспаханных полей в воздух поднялись тонны мельчайших частичек пыли.

На ситуацию в Киеве повлиял и человеческий фактор, добавляет Евгений Засядько: в 50-60-х годах прошлого столетия именно с целью защиты от пылевых бурь вокруг города высаживались лесополосы. Сейчас, говорит эколог, они массово вырубаются, и теперь каждая бесснежная зима, которая будет пересушивать землю, при ветреной погоде весной будет приводить к таким же пылевым бурям.

Пока же киевлянам рекомендовали по возможности оставаться дома, особенно в утренние часы. Окна лучше не открывать, а для повышения влажности в квартире советуют ставить в них тазики с водой.

Лесные пожары

Запах гари, на который тоже жаловались многие киевляне, появился в воздухе еще несколько дней назад и к пылевой буре прямого отношения не имеет: пыль сама по себе, запах сам по себе.

Его экологи связывают с увеличившимся числом лесных пожаров, зафиксированных в стране на протяжении последних недель. Вместе с лесами Киевской и сопредельной Житомирской области горят и расположенные здесь торфяники - специфический запах от их тления тоже доходит до Киева.

И причина столь большого количества лесных пожаров состоит не только в необычно сухой погоде, установившейся этой весной на Украине. Каждый год в марте-апреле многие жители сельской местности поджигают оставшуюся с прошлого года сухую траву - сухостой. Бытующее среди украинских селян поверье, неоднократно опровергавшееся экологами, гласит, что на месте сожженного сухостоя весной лучше растет новая трава.

Именно такие поджоги, по словам ученых, не только наносят вред экосистеме, но и часто приводят к масштабным лесным пожарам.

В этом году проблема приобрела такой масштаб, что о ней заговорил и президент Украины Владимир Зеленский.

"Я хочу обратиться к тем гражданам, кому "все равно". Речь о тех, кто в 21 веке сжигает траву, тем самым приводя к страшным пожарам… В этом году количество пожаров в природных экосистемах выросло на 30%. Ваше "все равно" - это пожары на территории в 20 тысяч гектаров… Результаты вашего "все равно" были видны даже из спутников НАСА", - заявил он.

На этой неделе Верховная Рада на своем внеочередном заседании приняла закон о существенном повышении штрафов за самочинное выжигание сухостоя и неосторожное обращение с огнем, приведшее к лесным пожарам.

Однако несмотря на вступление в силу оперативно подписанного президентом закона, Госслужба по чрезвычайным ситуациям (украинский аналог МЧС) сообщает о десятках лесных пожаров, и сегодня продолжающихся в Киевской и Житомирской областях.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Городские власти настаивают, что радиационный фон в Киеве, вопреки пожарам в Зоне отчуждения, находится в пределах нормы.

Горит Чернобыль

Самые резонансные из этих пожаров уже вторую неделю продолжаются в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. По состоянию на утро пятницы, тушением пожаров в этой зоне занимались более 1100 человек, рапортовали в ГСЧС.

Судя по снимкам, сделанным на потушенных участках, в результате пожара выгорали целые села, покинутые в 1986 году их жителями и бывшие своеобразными достопримечательностями зоны.

В соцсетях и в частных разговорах в последнее время киевляне выражали опасения, что запах гари и пылевая буря в Киеве связаны именно с тем, что порывистый ветер донес до столицы Украины радиоактивные продукты горения в чернобыльской зоне. Спасательные службы эти слухи опровергают. Согласно данным ГСЧС, радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы и не превышает природных фоновых значений. Угрозы для критичных объектов, например, "Укрытия" - сооружения над взорвавшимся четвертым энергоблоком ЧАЭС и "Вектора" - хранилища радиоактивных отходов станции, нет, всякий раз добавляют спасатели.

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В четверг, чтобы остановить спекуляции, в зону отчуждения съездил Виталий Кличко. А глава Укргидрометцентра Николай Кульбида заявил, что пылевая буря, зафиксированная в Киеве, не имеет ничего общего с пожаром в чернобыльской зоне, добавив, что направление ветра на территории, где продолжаются пожары, исключает возможность того, что продукты горения оттуда могли бы попасть в Киев.

"Процессы, наблюдающиеся в последние дни, конечно, вызывают определенный дискомфорт у людей", - признал Кульбида. Осадков, которые могли бы помочь украинским пожарным потушить пожары, на протяжении ближайших десяти дней не ожидается, добавил синоптик.

При участии Дианы Курышко