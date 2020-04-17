Израиль идет на рекорд. К четвертым подряд досрочным выборам

Правообладатель иллюстрации reuters Image caption Ганц и Нетаньяху не смогли договориться о формировании правительства

В Израиле могут пройти четвертые подряд досрочные выборы. Кнессету в пятницу утром дали 21 день на принятие решения по формированию правительства. Партии Бени Ганца и Биньямина Нетаньяху не смогли договориться о правительстве единства.

Политический кризис, возникший из-за неспособности двух крупнейших политических сил Израиля прийти к соглашению, продолжается.

За год с небольшим в стране прошло три электоральных цикла, что обошлось Израилю в несколько миллиардов долларов.

Теперь страна приближается к четвертым досрочным выборам подряд.

В среду вечером истек мандат на формирование правительства, данный лидеру партии “Кахоль-Лаван” и спикеру кнессета Бени Ганцу. Утром в пятницу президент Реувен Ривлин передал мандат на формирование кабинета парламенту.

Теперь кнессет в течение 21 дня должен номинировать и утвердить депутата, которому будет поручено формирование правительства. В противном случае 4-го августа пройдут выборы, а парламент автоматически будет распущен.

Бывшему начальнику генштаба ЦАХАЛ Ганцу не удалось создать коалицию, и на фоне эпидемии коронавируса между его партией и “Ликудом” Нетяньяху начались переговоры о правительстве народного единства.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Президент Израиля отозвал мандат на формирование правительства у Ганца и передал его кнессету

Первая встреча переговорных групп длилась восемь часов и завершилась в ночь на пятницу, но договориться сторонам не удалось. Переговоры продолжаются.

Камень преткновения

Полагают, что продвижению переговоров мешает вопрос о поддержке Нетаньяху законопроекта, который даст ему иммунитет от уголовного преследования.

В адрес Нетаньяху выдвинуты обвинения в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Он отрицает все обвинения.

Судебный процесс над Нетаньяху должен был начаться в апреле, но его отложили, после того как большая часть судов закрылась из-за коронавируса.

Если из числа депутатов кнессета будет номинирован кандидат, и большинство 120-местной палаты проголосует за него, он получит 14 дней на формирование правительства.

На последних выборах в начале марта этого года партия Нетаньяху "Ликуд" опередила партию Ганца с минимальным преимуществом, и этого не хватило, чтобы сформировать коалицию в парламенте.

На выборах в сентябре 2019 года, наоборот, большинство голосов набрала партия "Кахоль-Лаван" Ганца, но тогда тоже не удалось сформировать коалицию.