Коронавирус: британские звезды устраивают большой онлайн-концерт

Правообладатель иллюстрации ALLSPORT/Getty Images Image caption Одним из инициаторов этого музыкального марафона стала Леди Гага

Более 100 мировых звезд музыкантов, включая легендарную группу Роллинг Стоунз, Леди Гагу и Элтона Джона, в субботу вечером принимают участие в онлайн-трансляции восьмичасового музыкального марафона под названием "Один мир: вместе дома".

Музыканты исполнят свои хиты каждый у себя дома в прямом онлайн-эфире. Концерт посвящен ситуации, в которой оказалось все население планеты, вынужденное оставаться дома из-за пандемии коронавируса.

Media playback is unsupported on your device Концерт на крыше

Инициатива проведения марафона принадлежит движению Global Citizen ("Гражданин мира") и Всемирной организации здравоохранения. Как сообщается, Леди Гага выступила одним из организаторов проекта.

"Хотя прямо сейчас мы все разделены, но именно в эти дни единение важно как никогда", - говорится в заявлении Global Citizen.

Между музыкальными номерами зрителям будут рассказаны настоящие истории врачей и медсестер, борющихся с эпидемией в больницах разных стран.

Благотворительный сбор от концерта будет передан специальному фонду по борьбе с Covid-19 при ВОЗ. При этом Леди Гага подчеркнула, что главной целью марафона является не сбор средств, а демонстрация солидарности через музыку.

Среди исполнителей также будут Тейлор Свифт, Дженнифер Лопес, Крис Мартин, Фаррелл Уильямс, Рита Ора, Сэм Смит, Билли Айлиш и Пол Маккартни. Проведут шоу звезды американского телевидения Стивен Колбер, Джимми Киммел и Джимми Фэллон.

Шоу началось в субботу в 19:00 по Лондону (21:00 по Москве), а в воскресенье в 01:00 (03:00 по Москве), состоится двухчасовая прямая телевизионная трансляция основгого концерта.

Транслировать это событие будут крупнейшие стриминговые сервисы планеты, а также соцсети.

В воскресенье с 19:15 по 21:15 ключевые моменты шоу будут показаны в эфире телеканала BBC One. Туда же будут включены дополнительные выступления британских исполнителей, таких как Little Mix, Том Джонс и Rag'N'Bone Man.