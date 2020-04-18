Умер писатель Александр Кабаков
Ушел из жизни российский писатель и журналист Александр Кабаков. Об этом в "Фейсбуке" сообщают сразу несколько его друзей.
Кабаков получил широкую известность после выхода в 1989 году романа-антиутопии "Невозвращенец", по которому в 1991 году был снят одноименный фильм.
По произведениям Кабакова был также снят фильм "Десять лет без права переписки".
Среди других его книг - "Сочинитель", "Поход Кристаповича" и "Последний герой".
Александр Кабаков родился в 1943 году Новосибирске, получил математическое образование, работал инженером на оборонном предприятии.
В 1972 году стал печататься в газете ""Гудок", потом работал в "Московских новостях", в издательском доме "Коммерсантъ" и ряде других изданий.
В последние годы был главным редактором журнала "Саквояж СВ".
Кабаков - лауреат нескольких литературных премий, в том числе премии "Большая книга", которую он получил за изданную в 2011 году в соавторстве с Евгением Поповым книгу воспоминаний о писателе и драматурге Василии Аксенове.
Произведения Кабакова были переведены на многие языки издавались в разных странах.