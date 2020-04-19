Православные христиане празднуют Пасху в условиях карантина

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Богослужение в храме Христа Спасителя в Москве прошло без прихожан

Православные христиане во многих странах мира празднуют Пасху, или Воскресение Христово. На этот раз один из важнейших праздников православия проходит в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.

Правительства и православные церкви многих стран в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке призывали верующих не посещать службы в воскресенье, опасаясь, что это приведет к резкому росту числа случаев заражения вирусом.

Российский президент Владимир Путин в воскресенье поздравил верующих с Пасхой и заверил, что ситуация с пандемией коронавируса "полностью под контролем" властей. В России за минувшие сутки зарегистрировали более 6 тысяч новых случаев заражения, всего заболевших - более 42 тысячи человек.

Схождение огня без прихожан

Традиционная церемония схождения Благодатного огня, в божественное происхождение которого верят православные, прошла в храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу вечером. Диакон храма Александр Занемонец несколько дней назад рассказывал Би-би-си, что ворота храма наглухо закрыты, и священники пробираются на богослужение "через разные потайные калитки".

Media playback is unsupported on your device Благодатный огонь 2020: как проходила церемония без паломников

Карантинные меры действуют в Израиле с 19 марта, а на прошлой неделе власти ограничили передвижение в Старом городе Иерусалима, где находится храм.

Церемония, на которую обычно собираются тысячи верующих, на этот раз прошла без прихожан.

В церемонии приняли участие примерно 10 человек: представители храма, православных церквей, Армянской церкви, коптской и Сирийской церквей. Также в зале присутствовали операторы и фотографы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Церемония передачи огня в Иерусалиме прошла без паломников

По традиции от благодатного огня зажигают связки из 33-х свечей, символизируя библейское воскрешение Иисуса Христа. Церемонию снимали с 12 камер и транслировали в интернете.

Пламя обычно передают собравшимся паломникам, но на этот раз их не было, и благодатный огонь доставили к Яффским воротам Старого города, и передали представителям 10 стран, в которых уже через несколько часов прошли пасхальные богослужения.

Как встретили Пасху в разных странах

В московский храм Христа Спасителя огонь был доставлен спецрейсом в субботу вечером. Патриарх Русской православной церкви Кирилл провел пасхальное богослужение вместе с несколькими священниками и без прихожан. Как заявляли ранее в РПЦ, после отмены карантина пламя доставят и в другие церкви.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Пасхальная служба в храме Христа Спасителя в Москве

Накануне Пасхи в России разгорелось несколько скандалов. Патриарх призвал верующих молиться дома и не посещать богослужения 19 апреля, но закрывать ли храмы из-за эпидемии, каждая епархия решала самостоятельно.

Московская патриархия 11 апреля получила предписание от главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой о необходимости временно закрыть храмы для граждан, а в РПЦ издали циркуляр о закрытии московских храмов для прихожан с 13 по 19 апреля.

В воскресенье в российских соцсетях появилось несколько постов, из которых следует, что в некоторых московских церквях в ночь на воскресенье все же прошли службы.

В некоторых регионах прихожан, пришедших в церкви пообещали штрафовать, в других епархии обещают подать в суд на светские власти. Сообщений о выписанных верующим штрафах по состоянию на воскресенье пока не было.

Путин в воскресенье заверил россиян, что у властей достаточно ресурсов, чтобы решить "коронавирусную проблему". Борьба с пандемией требует дополнительных ресурсов и резервов, отметил Путин. "Они у нас есть. Мы их используем", - добавил он.

"Пасха, Воскресение Христово - это символ торжества жизни над всем тем, что против нее", - сказал Путин.

В Киеве и еще нескольких украинских городах возле церквей дежурила полиция, чтобы не допустить массового собрания верующих.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Украинские православные священники держат лампаду с благодатным огнем

Православных призывали оставаться дома из-за риска заражения и передачи вируса.

Трансляции богослужений Православной церкви Украины, Украинской православной церкви и Украинской греко-католической церкви можно было смотреть в онлайн-режиме.

Некоторые церкви освящали куличи и пасхальные корзины на улице.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Освящение пасхальных корзин святой водой во Львове

В непризнанной самопровозглашенной ДНР верующих также призвали воздержаться от похода в храмы и не стали отменять на Пасху комендантский час. Церкви остаются открытыми, во многих введены меры предосторожности, сообщают местные СМИ.

В ночь на воскресенье в донецком Спасо-Преображенском кафедральном соборе прошла пасхальная служба. В воскресенье агентство Рейтер опубликовало фотографию, на которой люди стоят в очереди, чтобы приложиться к кресту.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Очередь из верующих в Спасо-Преображенском соборе в Донецке

В данных фотографии обозначено, что снимок сделан в Спасо-Преображенском соборе.

На записи видеотрансляции службы видно, что в храме присутствуют люди помимо священников, а митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион в конце службы говорит: "сейчас будете прикладываться к кресту, выходите на улицу и батюшки вас там уже ждут, чтобы освятить ваши пасхи".

Глава Белорусской православной церкви в обращении к верующим в начале недели также призвал их не выходить из дома.

В Греции Церковь высказывалась в поддержку карантинных мер. Массовые собрания верующих в Афинах и других крупных городах под запретом, за соблюдением которого следит полиция.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Семья в Афинах встречает Пасху на балконе

В Афины благодатный огонь прибыл в субботу вечером. В аэропорту его встретили заместитель министра иностранных дел и представители церкви. Огонь доставили в экзархат Гроба Господня в Афинах. Как и в России, пламя на этот раз не будут развозить по храмам в континентальной части страны и на островах.

Власти используют беспилотники для мониторинга ситуации. Как правило греки в этом время устремляются из городов в деревни и на острова, но из-за пандемии дороги заблокированы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полиция уточняет цель передвижения людей

Огонь доставили в базилику Рождества Христова в палестинском городе Вифлеем на оккупированном Западном берегу, где по библейскому преданию родился Иисус Христос.

В крупнейших храмах Грузии пасхальные службы несмотря на карантин прошли при верующих, однако некоторые епархии от их проведения отказались, например в Батуми литургии начались в семь утра, сообщают местные СМИ.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Богослужение в Тбилиси

Ночное богослужение в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси несмотря на карантин посетили несколько сотен верующих. Во время службы верующие старались держаться друг от друга на расстоянии.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Верующие в грузинском городе Марнеули

Глава египетской коптской церкви Тавадрос II провел службу без прихожан в монастыре к северо-востоку от Каира в субботу вечером. Служба транслировалась в прямом эфире по христианским телеканалам. Священники соблюдали дистанцию, чтобы предотвратить распространение Covid-19.

В Румынии верующим запретили приходить в церкви за благодатным огнем или за хлебом, вином и святой водой, как принято по традиции. Президент Клаус Йоханнис за несколько дней до праздника призвал православных не нарушать правила карантина и не участвовать в многолюдных обрядах.

Однако пламя обещают доставить в дома верующих, которые специально попросят об этом.

Въезд и выезд из столицы Болгарии Софии сегодня запрещен. Власти опасаются, что граждане начнут массово уезжать из города на отдых. Службы православных церквей открыты для всех, но прихожане должны надевать маски и сохранять дистанцию.

Церкви Сербии и Черногории призывают верующих встречать Пасху дома.

В Северной Македонии в праздники действует комендантский час. Всем, кроме силовиков, военных медиков и работников магазинов запрещено выходить из дома с 16:00 пятницы до пяти часов утра вторника. Но в церкви заявили, что не планируют силой мешать верующим заходить в храмы.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Волонтеры в московской церкви освящают куличи и яйца для тех, кто находится в обязательной самоизоляции