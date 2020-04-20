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Турция обошла Китай по числу больных

Коронавирус продолжает распространяться по всему миру, охватывая новые страны. Пока наибольшее число заболевших в странах Западной Европы и США, но все больше инфицированных становится и в Турции.

Турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил, что в стране к воскресенью было поставлено более 86,3 тыс. диагнозов, это больше чем, согласно официальным данным, заболело в Китае за все время пандемии.

Только за прследние 24 часа в Турции было зарегистрировано 3977 новых случаев заражения и 127 летальных исходов, а в целом за время пандемии от коронавируса в стране умерло уже 2017 человек.

О первом больном в Турции сообщили лишь 10 марта, однако с тех пор инфекция быстро распространялась, и сейчас страна занимает седьмое место в мире по числу зараженных. Анализы на коронавирус в Турции прошли 634 тыс. человек.

В Америке уже более 40 тыс. смертей

В США, по данным Университета Джонса Хопкинса, от коронавируса скончалось уже более 40 тыс. человек, это почти четверть всех смертей, вызванных в мире Covid-19.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Демонстрации в Индиане против карантинных мер

При этом губернатор штата Нью-Йорк, сильнее всех пострадавшего от эпидемии, заявил, что пик, скорее всего, уже позади. По словам Эндрю Куомо, все указывает на то, что распространение инфекции пошло на спад.

Между тем продолжается противостояние между президентом Трампом и губернаторами многих штатов по поводу сохранения карантинных мер. Трамп поддержал участников состоявшихся в эти выходные протестов против ограничений. На это губернатор Вашингтона Джей Инсли возразил, что поддержку, которую президент оказывает участникам протестов, следует считать "опасной".

Москва опережает по коронавирусу всю Россию

В России за прошедшие сутки число зараженных коронавирусом возросло на 6 060 и составляет почти 43 тыс. человек. Рост наблюдается во всех регионах, однако самые высокие показатели остаются в Москве (3570 случаев) и Московской области, Санкт-Петербурге и Нижегородской области.

За это же время умерли 48 больных коронавирусом, причем 28 из них - в Москве. Отмечается, что за сутки из больниц выписали 234 человека в 34 регионах страны, в том числе 84 человека в Москве.

Встать, суд идет: дела Уилана, Котова и "Седьмой студии"

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В Москве возобновляются сразу три резонансных судебных процесса - и все они не связаны с коронавирусом.

В понедельник в Мосгорсуде продолжат рассматривать уголовное дело гражданина США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана, обвиняемого в РФ в шпионаже. Ожидается, что свои аргументы представит сторона обвинения. Суд должен принять решение по просьбе Уилана допустить к нему в СИЗО американского врача из посольства США для проведения обследования. Около года назад брат Уилана рассказал нам, как тот вместо свадбы попал в тюрьму.

Тот же Мосгорсуд проведет прения сторон по делу активиста Константина Котова, осужденного за неоднократные нарушения правил проведения митинга. Котов был одним из главных лиц московских протестов, состоявшихся летом прошлого года; после участия в трех митингах он получил четыре года колонии. В январе президент Владимир Путин попросил проверить законность этого приговора, и прокуратура попросила суд снизить наказание Котову до года колонии.

Ну и, наконец, Мещанский суд Москвы вернется к рассмотрению дела "Седьмой студии" и ее создателя, режиссера Кирилла Серебренникова.

Европа (но не Британия) собирается ослаблять карантин

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Берлине пока пустынно...

В понедельник многие европейские страны продолжат смягчать ограничительные меры, введенные в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

В Германии будет позволено открыться коммерческим предприятиям площадью не более 800 кв.м., а также автосалонам, велосипедным и книжным магазинам.

В Чехии запускают поэтапный план ослабления карантина. Там начинают работать открытые рынки, а гражданам страны будет разрешено путешествовать за границу по делам или для посещения родственников. Однако по возвращении их ожидает 14-дневный карантин.

Во Франции вновь разрешат посещение домов для престарелых, однако физический контакт по-прежнему под запретом - и только двое родственников могут приходить в гости за один раз. В 45% домов для престарелых во Франции отмечены случаи заражения коронавирусом.

В Норвегии откроются детские сады и некоторые специализированные клиники. А через неделю планируется открытие университетов, парикмахерских и салонов красоты.

Несмотря на резкий рост числа инфицированных (545 новых случаев только за воскресенье) в Польше разрешено выезжать в лес и посещать парки, а также больше людей смогут единовременно находиться в магазинах.

Пора вспомнить про брексит?

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В понедельник представители Евросоюза и Великобритаия начинают (вернее, продолжают) переговоры о своих будущих торговых взаимоотношениях. Переговоры эти продлятся неделю и, разумеется, будут проходить по видеосвязи из-за продолжающегося карантина. На прошлой неделе наш европейский корреспондент Юри Вендик рассказывал о том, как непросто заменить личные встречи виртуальным общением.

Православная Пасха - без прихожан

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Пасхальная служба в храме Христа Спасителя в Москве

Православные христиане по всему миру отпраздновали Воскресение Христово. Однако на этот раз многие храмы оставались пустыми: власти и православные церкви многих стран призвали верующих не посещать воскресную службу из-за пандемии. В храме Христа Спасителя Патриарх Русской православной церкви Кирилл провел пасхальное богослужение вместе с несколькими священниками - и тоже без прихожан. Однако наши корреспонденты Анастасия Голубева, Наталия Зотова, Анна Пушкарская выяснили, что в половине российских регионов приходы оставались открытыми, что стало причиной конфликта со светскими властями.

А вот как проходило празднование Пасхи в России и других странах мира:

Media playback is unsupported on your device Пасха во время эпидемии: что происходило в храмах России и других стран

Музыкой - по коронавирусу

Правообладатель иллюстрации GLOBAL CITIZEN Image caption Четверка "Роллинг стоунз" ухитрилась исполнить свой хит You Can't Always Get What You Want, находясь в разных местах

Более 100 мировых звезд решили поддержать тех, кто сражается с коронавирусом, дав концерт прямо из дома.

Музыканты, включая легендарную группу "Роллинг Стоунз", Леди Гага и Элтона Джона, приняли участие в музыкальном марафоне под названием "Один мир: вместе дома". Инициатива проведения марафона принадлежала движению Global Citizen ("Гражданин мира") и ВОЗ, а одним из организаторов проекта выступила Леди Гага.

Британские ветераны получат российские медали

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94-летний Харольд Будьер из Уэльса был в составе последнего арктического конвоя, вышедшего в СССР с военно-морской базы в Шотландии. В общей сложности с 1941 по 1945 год из Британии в СССР было отправлено 78 таких конвоев с гуманитарной и военной помощью. Харольд - один из более чем 500 ветеранов, которые до сих пор живы. По случаю 75-летия Победы Россия наградит их памятными медалями.

Карантин - частным самолетам не помеха

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Мало того, что Британия идет наперекор мировой тенденции и не спешит слишком сильно ограничивать свободу передвижения своих граждан, так она еще и продолжает беспрепятственно пускать в страну сотни частных самолетов, на которых состоятельные люди прилетают из самых разных точек, в том числе и очагов эпидемии коронавируса, - возмущается Sunday Times (требуется подписка).

По результатам ее расследования, с начала карантина, введенного в марте, на аэродромах Британии приземлилось не менее 545 частных самолетов, в том числе 15 - из США, где наблюдается самая высокая смертность от коронавируса.

И это не считая более 15 тыс. пассажиров, которые ежедневно прилетают в страну обычными рейсами и, между прочим, не проходят никакой обязательной проверки.

Мало этого, супербогачи еще и летают из Британии по делам и на отдых. С начала карантина из страны, по данным газеты, совершено 767 частных рейсов. Самые популярные страны назначения - Франция и Германия (по 34 рейса), Испания (30) и Россия (23). Заказ частного самолета в Россию стоит в среднем от 2 до 6 млн рублей.

Как игра может защитить от вируса?

Правообладатель иллюстрации Fold.it Image caption Игра немного напоминает виртуальный 3D-конструктор

Ответ напрашивается сам собой: сидя дома и играя в компьютерные игры, вы не нарушаете режим самоизоляции и сводите на нет контакт с потенциальным носителем вируса.

Однако на самом деле программисты разработали игру, выполняя задачи которой геймеры, сами того не осознавая, помогают ученым найти эффективный способ обезоружить опасный вирус. Об этом рассказывает наш корреспондент по вопросам науки Николай Воронин.

Лондон на карантине: блог Бена Тавенера

Карантину в Лондоне скоро исполнится месяц, и наш корреспондент Бен Тавенер продолжает свой видеоблог о том, как коронавирус изменил жизнь британцев. В этом выпуске он рассказывает о том, как отметил Пасху на кухне, об удивительном 99-летнем ветеране, собирающем миллионы фунтов для медработников, а также проводит беговой тур по пустым улицам Лондона.

Media playback is unsupported on your device Лондон на карантине: марафон ветерана, Пасха на кухне и бег по опустевшим улицам

Дайджест готовили Леонид Лунеев и Евгений Каневский