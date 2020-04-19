Стрельба в Канаде: нападавший, переодевшийся полицейским, убил 10 человек

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сообщается, что нападавший использовал полицейскую машину

В результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия погибли по меньшей мере 10 человек, в том числе сотрудник полиции. Подозреваемый в нападении убит; сообщается, что он переоделся в полицейскую форму и передвигался на полицейском автомобиле.

Стрельба началась в небольшом городке Портапик в субботу, канадская полиция пыталась обезвредить нападавшего в течение 12 часов. Местным жителям рекомендовали не покидать свои дома.

Сообщается, что стрелок передвигался между несколькими населенными пунктами в Новой Шотландии, поэтому точное количество жертв нападения пока не установлено.

Местная полиция сообщила в "Твиттере", что в нападении подозревается 51-летний человек по имени Гэбриел Уортман. Он не был сотрудником полиции, но был в полицейской форме и ездил на полицейской машине.

Правообладатель иллюстрации earthshod_kuunda Image caption В социальных сетях появились фотографии сгоревших автомобилей на шоссе, где проходила операция по поимке нападавшего

"Разница между его машиной и автомобилями Королевской канадской конной полиции - это регистрационный номер. Номер машины подозреваемого - 28B11, он расположен под задним пассажирским окном. Если вы увидите номер 28B11, немедленно позвоните по номеру 911", - было сказано в сообщении канадской полиции.

"Бессмысленный акт насилия"

Премьер-министр Канады назвал нападение "ужасающей ситуацией", глава правительства Новой Шотландии Стивен Макнил заявил, что это был "один из самых бессмысленных актов насилия в истории нашей провинции".

Правообладатель иллюстрации RCMP Nova Scotia Image caption Полиция сообщила, что подозреваемый был в полицейской форме

В Канаде подобные нападения происходят относительно нечасто. В этой стране намного сложнее купить огнестрельное оружие, чем в соседних США.

Самый кровавый подобный инцидент произошел в Квебеке в 1989 году. Тогда вооруженный человек ворвался в университет Монреаля и застрелил 14 женщин.