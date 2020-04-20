Коронавирус в России: 4268 новых зараженных, половина - в Москве

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В России провели более 2 млн тестов на коронавирус, отчитались в Роспотребнадзоре. В Москве умерли более 200 человек, но в минздраве считают, что принятые в городе меры по самоизоляции сгладили интенсивность распространения инфекции.

За последние сутки в России зафиксировали еще 4268 заражений коронавирусом, 44 человека умерли. Таким образом, всего в России заражены 47121 человек. Умерло 405 человек, из них почти половина - в Москве. Выздоровели в стране 3446 человек.

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Эпидемия идет "гладко"

Принятые в Москве меры по самоизоляции позволили избежать вспышки заражения коронавирусом и сгладили интенсивность эпидемии, заявил глава минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы видим, что те меры, которые принимаются - по разобщению, по самоизоляции, - они эффективны. И в городе Москве мы видим в том числе, что интенсивность распространения процесса идет очень гладко и, что очень важно, еще и поступление поступление тяжелых больных... этот рост приостановлен", - сказал министр.

Он добавил, что важную роль играет своевременное обращение москвичей к врачу. У таких москвичей, по словам Мурашко, "исходы и прогноз значительно лучше, чем [у тех], которые самостоятельно принимали лекарственные препараты и ждали, что завтра станет получше".

Ошибочное аннулирование

Некоторые жители Москвы в воскресенье получили письма об аннулировании своих разовых пропусков для перемещения по городу. Об этом стало известно из соцсетей.

В частности, об аннулировании своего пропуска уже после поездки по нему заявил оппозиционер Дмитрий Гудков. По его словам, в воскресенье, 19 апреля, ему пришло сообщении об аннулировании пропуска для поездки в больницу на 16 апреля.

Подобные сообщения получили те, у кого и так истек срок действия разрешений. Об этом писал ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий Москвы.

В пресс-службе не смогли пояснить, почему произошла ошибочная рассылка. Там заявили, что письма рассылались по шаблону для уведомлений об аннулировании рабочих пропусков, у которых неверно был указан ИНН.

"Всем, кто получил данные письма, мы разошлем дополнительные письма с извинениями", - сообщили в ведомстве.

Самозанятые просят пропуска

Онлайн-сервисы для поиска специалистов по бытовым и другим задачам YouDo и Profi.ru попросили московскую мэрию разрешить исполнителям с их сервисов получать пропуска для работающих граждан.

Генеральный директор YouDo Денис Кутергин и руководитель Profi.ru Егор Руди написали письмо с просьбами главе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексею Фурсину. Представители сервисов подтвердили изданию отправку письма "Коммерсанту".

В письме говорится, что власти Москвы не определили механизм, по которому самозанятые могут получить рабочий пропуск для работы по разрешенным направлениям деятельности. Большинство из тех, кто зарегистрирован на этих сервисах по поиску специалистов (авторы письма называют цифру в более 2 млн специалистов), не состоят на бирже труда и не имеют трудовых отношений (речь идет о московских специалистах).

Количество заказов и оборот на YouDo снизился по сравнению с мартом примерно на 30-40%, говорят в компании. Месячный оборот всех заказов только на этой платформе составляет около 1 млрд рублей. Руди сообщил в письме, что "доходы падают на 40-50%", не приведя подробностей.

В департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы пока не ответили на это письмо, отмечает издание.

По данным ФНС, самозанятые, которые платят налоги, могут получить пропуск. Для этого в графе "работодатель" при получении пропуска им нужно указать "самозанятый", а также свой ИНН.