Коронавирус в мире: Китай отрицает связь вируса с лабораторией, Европа ослабляет карантин

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Премьер-министр Британии Борис Джонсон боится второго пика распространения, Испания прошла отметку в двести тысяч заражений, а Китай отреагировал на версию о том, что пандемия началась в Уханьском вирусологическом институте. Главное о пандемии Covid-19 в мире на понедельник.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, число зараженных коронавирусом 19-nCoV приближается к 2,5 млн. О первом миллионе заразившихся университет сообщил второго апреля, а о двух миллионах - в середине прошлой недели.

Больше всего заболевших - в США, Испании и Италии. При этом США с 759 тыс. заразившихся в несколько раз опережают следующую за ней Испанию, где количество инфицированных в понедельник превысило 200 тысяч.

Количество смертей, связанных с коронавирусом, в США превысило 40 тыс., из них около 15 тыс. - в Нью-Йорке. Выздоровели в США более 71 тыс. человек.

Что происходит в Европе

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в пятницу поговорил с замещающим его на посту премьера Домиником Раабом в загородной резиденции Чекерс. О встрече стало известно в понедельник.

Сам Джонсон, с тех пор как был госпитализирован с коронавирусом, не появлялся на публике, а ежедневные пресс-конференции за него проводил Рааб.

Представитель Джонсона в понедельник также заявил, что премьер, с тех пор как его выписали из больницы, поговорил с несколькими членами правительства и другими политиками по видеосвязи.

Как сообщается, Джонсон сказал Раабу, что боится второго пика заболеваемости в Британии, и в особенности его экономических последствий. Именно поэтому в правительстве подчеркивают, что ослабление карантинных мер, когда власти на него решатся, будет происходить поэтапно - существующие правила карантина будут постепенно менять.

В понедельник в Британии начали принимать заявки на выплаты временного пособия гражданам, которые из-за карантинных мер не могут выполнять свою работу. Государство обещает возместить до 80% их зарплаты (но в сумме не более 2500 фунтов в месяц).

Таких работников в Соединенном Королевстве может набраться несколько миллионов, и за первые полчаса с начала приема заявок их подали около 67 тысяч человек, сообщил в понедельник глава департамента по налогам и сборам Джим Харра.

В Британии за последние сутки скончались 449 коронавирусных больных. Общее число летальных исходов с начала пандемии - более 16 тысяч.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Борис Джонсон восстанавливается в резиденции Чекерс, но продолжает работать, заверил его представитель

В Германии вернулись к работе небольшие магазины. Ранее открыть магазины, не торгующие товарами первой необходимости, решились власти Дании и Австрии.

С понедельника в Германии открылись книжные лавки, магазины цветов и одежды, автосалоны и магазины других категорий площадью меньше 800 квадратных метров.

Канцлер Германии Ангела Меркель в видеообращении в понедельник призвала граждан не терять бдительности и добавила, что накаленные споры (Меркель назвала их "дискуссионными оргиями") об отмене каратина в региональных правительствах не помогают делу улучшения общей ситуации.

Правительство Германии уверено, что рост заражаемости коронавирусом в стране удалось сократить и на прошлой неделе страна вышла на "плато" по новым случаям заражения.

Однако правила социального дистанцирования в Германии продолжают действовать. Власти рекомендуют не снимать маски, а в федеральной земле Саксония носить маску обязательно.

В понедельник в Германии зарегистрировали 1775 новых случаев заболевания и 110 связанных с Covid-19 смертей. В стране отменены крупные мероприятия, включая осенний фестиваль Oktoberfest.

В Норвегии в понедельник после месячного перерыва открылись детские сады. Детям более старшего возраста ходить в школу пока запрещено. Как и в соседней Дании, которая одной из первых отменила карантин для детей, в Норвегии некоторые высказываются против открытия школ.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Норвегия одной из первых в Европе ввела карантинные правила

В соответствии с планом норвежских властей, с понедельника работать можно также физиотерапевтам и психологам, а позже на этой неделе должны открыться парикмахерские и тату-салоны.

Карантин ослабляют и в Польше. Польские власти с понедельника открывают для посещения парки и разрешают прогулки в лесу. В Чехии, где еще с прошлой недели начали открываться непродуктовые магазины, с понедельника разрешена рабаота фермерских рынков, открыты автосалоны и начали работу несколько других категорий компаний.

Чешское правительство в понедельник одобрило новый годовой бюджет с дефицитом около 300 млрд крон (12 млрд долларов). Изначально бюджет планировался с дефицитом в 40 млрд чешских крон.

В больницах Латвии с понедельника снова оказывают некоторые амбулаторные услуги, в том числе стоматологические.

Медицинские учреждения должны соблюдать меры предосторожности, например, регулировать количество пациентов, находящихся в одном помещении.

Режим ЧС введен в Латвии 11 марта и останется в силе до 12 мая. В стране закрыты образовательные учреждения, население по возможности работает из дома, действуют правила соблюдения социальной дистанции.

В Эстонии уходит в отставку старейшина волости Сааремаа Мадис Каллас. Ранее остров Сааремаа стал известен как очаг коронавируса в Эстонии. Месяц назад туда прилетела на матч волейбольная команда из Милана. На острове живет около 33 тысяч человек.

Media playback is unsupported on your device "Корона-остров": как Саарема стал очагом заражения Covid-19 в Эстонии

По распоряжению министерства образования, школьники в Беларуси должны с понедельника вернуться в классы после трех недель каникул, которые продлевались из-за эпидемиологической обстановки в стране. Директорам школ предписано организовать учебный процесс с учетом необходимого дистанцирования. Как обеспечить соблюдение правил, понятно не всем.

Родители, впрочем, могут написать заявление и не отправлять ребенка в школу. Учителя при этом должны обеспечить возможность дистанционного обучения.

С 15 апреля по распоряжению белорусского минздрава пациенты с легкой формой заболевания коронавирусом и выявленные контакты первого уровня должны лечиться дома, в режиме самоизоляции.

Накануне президент Лукашенко, принимая участие в пасхальном богослужении в сельском храме неподалеку от Минска, в очередной раз заявил, что в Беларуси выбрали правильную тактику борьбы с коронавирусом.

"Я сейчас не вижу, что мы в чем-то ошиблись. Пока. Всякое может быть, - сказал Александр Лукашенко. - Я исходил из того, что вы сами держите свою жизнь в своих руках и лучше ею распорядитесь, нежели я или, может быть, Господь".

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Минздрав Беларуси несколько суток не сообщает об общем количестве выявленных зараженных. По данным на 19 апреля, выздоровели и выписаны из больниц 494 пациента, 47 человек умерли.

В России в понедельник впервые прошел крупный митинг против карантинных ограничений.

В центре Владикавказа несколько сотен жителей стихийно вышли на улицу, протестуя против режима изоляции. Они дошли до здания правительства Северной Осетии и потребовали отставки главы республики Вячеслава Битарова. Подробнее о том, что произошло, читайте в репортаже Русской службы Би-би-си.

Какова обстановка в Азии?

В Сингапуре вновь резко выросло число зараженных Covid-19. В понедельник власти объявили о 1426 новых случаях заражения. Это самый резкий скачок количества заболевших с начала эпидемии. Темп распространения вируса в городе, если верить цифрам, неравномерен - в воскресенье в Сингапуре говорили о 596 новых случаях, а в субботу - о 942.

Чиновники говорят, что большинство новых случаев зафиксировано у трудовых мигрантов, из заболевших только 16 человек - граждане или постоянные резиденты Сингапура.

Китайский МИД в понедельник сдержанно прокомментировал версию о том, что эпидемия коронавируса началась в Уханьском институте вирусологии, а не на городском рынке, как утверждают власти.

Ранее американские СМИ опубликовали дипломатические телеграммы, из которых следовало, что за два года до начала эпидемии научные сотрудники американских посольств посещали уханьский институт и сообщали в Вашингтон о проблемах с безопасностью его лаборатории.

Президент Дональд Трамп в ответ на вопрос репортера не стал отрицать эту версию и заявил, что США проводят тщательное расследование.

В воскресенье глава МИД Австралии Марис Пэйн впервые на государственном уровне потребовала независимого международного расследования происхождения вируса.

Представитель МИД КНР в понедельник заявил, что версия о лабораторном происхождении вируса не имеет под собой оснований.

"Китай выражает глубокую озабоченность и решительный протест", - сказал он.

Также в понедельник на информацию отреагировали в самом Уханьском институте вирусологии.

Директор лаборатории института Юань Чжимин также заявил агентству Блумберг, что "нулевой пациент" нынешней пандемии не мог быть сотрудником института, поскольку ни у кого из его работников до сих пор не выявлено заражения коронавирусом.

Между тем служба мониторинга Би-би-си отмечает, что статистика китайских властей по количеству излечившихся уменьшается.

В пятницу на официальном сайте комиссии по здравоохранению была обозначена цифра в 47300 выздоровевших в Ухане, а в понедельник их было уже 46359. Количество выздоровевших по стране с пятницы упало почти на 900 человек.