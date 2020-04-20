Американская нефть упала до уровня 1999 года. В США ее слишком много

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Цена американской нефти WTI на лондонской бирже ICE в понедельник опустилась ниже 15 долларов за баррель, впервые с 1999 года. Аналитики считают, что сокращения добычи, о котором договорились OPEC и Россия, недостаточно для того, чтобы компенсировать низкий спрос на нефть на мировом рынке.

Фьючерс американской нефти WTI на лондонской бирже ICE с поставкой в мае утром в понедельник опустился более чем на 20% и продолжил падение днем. Около часа дня по московскому времени WTI стоила 14,1 доллара за баррель.

Цена нефти Brent в понедельник тоже снижалась, но значительно медленнее. В понедельник она опустилась примерно на 4,5%.

Аналитики объясняют падение двумя факторами. Во-первых, сокращения добычи, о которой после нескольких недель торговой войны договорились Москва и Эр-Рияд, недостаточно.

На прошлой неделе страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. К договоренности впервые присоединились США. Саудовская Аравия и Россия договорились сократить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки в мае и июне.

За счет сокращений страны рассчитывали добиться резкого повышения цен на нефть, но ряд аналитиков считает, что добычу нужно ограничить еще больше.

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"Рынок достаточно быстро понял, что договоренности ОПЕК+ в ее нынешнем виде не хватит на то, чтобы сбалансировать нефтяные рынки", - говорит главный аналитик брокерской компании Axicorp Стивен Иннес.

Но основная проблема - в нехватке места в американских нефтехранилищах. С начала марта запасы нефти в городе Кушинг, Оклахома, одном из основных хабов торговли сырой нефтью в США, выросли почти на 50%, отмечают аналитики банка ANZ.

"Мы видим продажу по демпинговым ценам, потому что никто, вообще никто не хочет, чтобы хранилища в Кушинге продолжали заполняться каждую минуту", - говорит Иннес.

Агентство Bloomberg в пятницу сообщило, что Саудовская Аравия планирует продавать США в апреле около 600 тысяч баррелей нефти каждый день, это самый высокий объем продаж за год.

При этом в первые семь дней апреля в США из Саудовской Аравии отправилось семь танкеров емкостью до двух миллионов баррелей каждый, сообщало агентство в пятницу.