Торренты возвращаются: россияне на карантине слушают шансон и смотрят фильмы про бандитов

Правообладатель иллюстрации Sergey Fedeychev/Tass Image caption 3,77% пользователей интернета в России скачивают торренты ежедневно

Апрель стал рекордным месяцем в России по использованию торрентов с начала года: за семь дней после объявления нерабочего режима из-за коронавируса (с 28 марта по 3 апреля) количество загрузок выросло на 22,5% и достигло пика для всех стран. Несмотря на развитие онлайн-кинотеатров и борьбу с пиратством, Россия остается лидером по торрент-трафику, показывают данные сервиса iknowwhatyoudownload.com.

Пик по скачиваниям пришелся на 3 апреля: на следующий день после телеобращения Владимира Путина, в котором он объявил нерабочим весь апрель в рамках мер по борьбе с коронавирусом, россияне скачали не меньше 17 млн торрент-файлов - 25% от общего числа в мире.

На пиковой отметке 3 апреля россиян больше всего интересовали фильмы (62% скачиваний), а именно: американский комедийный боевик "Плохие парни навсегда" с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом и отечественная комедия "Холоп" с Милошем Биковичем.

Одним из самых скачиваемых торрентов стала пиратская версия игры Sims 3 - "симулятора жизни" от Electronic Arts. В музыкальном рейтинге лидировал пиратский сборник "Время шансона (2020)" с песнями Ирины Круг, Григория Лепса и группы "Бутырка".

В субботу, 4 апреля, поисковый запрос "торрент" достиг своего пика с начала года, говорят данные Google Trends по России. Наибольший интерес к торрентам (не в абсолютных цифрах, а относительно других городов) проявляли жители Хабаровска, Калининграда и Барнаула, наименьший - Краснодара, Москвы и Казани.

17 апреля, через две недели после рекорда, первое место по скачиваниям занимал уже бандитский сериал "Рикошет" телеканала НТВ: в нем главный герой убегает из России в 1990-е годы и возвращается, чтобы отомстить бандиту по кличке Седой. В музыке самым популярным оказался пиратский сборник "Самые популярные треки в Интернете (2020)" с Ольгой Бузовой, Филиппом Киркоровым и группой "Руки вверх". Второе место - у шансона.

Доля порнографии в торрент-трафике россиян обычно не превышает 5%, причем российское порно успешно конкурирует с иностранным. В этом плане никаких изменений после объявления нерабочих дней зафиксировано не было.

Для сравнения: в Великобритании пик по скачиваниям с трекеров в 2020 году пришелся на 21 марта, самый популярный торрент оказался русскоязычным - это перевод австралийского фильма ужасов "Человек-невидимка". Самый популярный англоязычный фильм у британских пользователей торрентов - американский триллер "Охота", а из музыки лидирует пиратский сборник "MP3 NEW RELEASES" с "Битлз" и Джастином Бибером.

Сайт iknowwhatyoudownload.com разработала компания Peer Trace, продающая данные о загрузках контента. Ее директор по развитию Антон Рогов рассказал Би-би-си, что хотя в данных о популярности торрентов есть некоторое смещение в сторону России, оно минимально: результаты получены на основе базы в 1,5 млн торрентов на разных языках.

"Мы отслеживаем только публичные торренты. Возможно, где-то распространены приватные торренты (список раздающих ведется на сервере, обычно требуют регистрации или ивайта), но, честно говоря, я не уверен, что они очень популярны", - добавил Рогов.

Создатель сайта TorrentFreak под псевдонимом Эрнесто ван дер Сар, также проанализировавший эти данные, сказал Би-би-си, что к сравнению разных стран по популярности торрентов нужно относиться осторожно: некоторые из них могут оказаться излишне представлены в рейтинге. "Тем не менее Россия, безусловно, входит в число ведущих стран по абсолютному использованию торрентов", - отметил эксперт.

Также в первые нерабочие недели россияне стали чаще использовать социальные сети. По данным сервиса "Амплифер", с 30 марта по 12 апреля количество постов во "ВКонтакте", "Одноклассниках" "Фейсбуке" и "Инстаграме" вырасло на 17% по сравнению с периодом от начала года, писал РБК.

Что такое торренты

Это файлы, которые распостраняются в децентрализованных сетях от пользователя к пользователю. В основном они используются для скачивания пиратского контента - фильмов, игр и программ. В 2019 году компания Group-IB объявила о закате эры торрентов в России: по ее подсчетам, 80% пиратских фильмов и почти 90% сериалов пользователи смотрели в онлайн-кинотеатрах.

Этому предшествовала длительная борьба с интернет-пиратством:

В 2015 году вступил в силу федеральный закон № 364, который позволил навсегда блокировать сайты, регулярно нарушающие авторские права.

В 2016 году Мосгорсуд удовлетворил более 700 запросов на защиту интеллектуальной собственности. В ответ пираты создали "зеркальные" копии своих ресурсов.

В 2017 году вступил в силу закон "о зеркальных сайтах": по нему копии пиратских сайтов могут быть заблокированы судами в течение 24 часов, а поисковые системы обязаны исключать заблокированные "зеркала" из результатов поиска.

Правообладатель иллюстрации Stephane Cardinale - Corbis/Getty Images Image caption Как и Covid-19, вирус из фильма Стивена Содерберга (слева) распространяется при близком контакте людей или прикосновении к зараженным поверхностям

Сайт iknowwhatyoudownload.com мониторит торрент-трафик 234 стран и регионов. Одним из самых популярных торрентов во время эпидемии коронавируса по всему миру оказалось "Заражение": в фильме-катастрофе Стивена Содерберга 2011 года рассказывается об эпидемии неизвестного вируса из Китая.

Не скачивают торренты ежедневно только в двух местах - это остров Рождества и Ватикан.