"Левада-центр" опрашивает россиян о желании "ликвидировать" геев. Это нормально?

Правообладатель иллюстрации World Press Photo Image caption В 2015 году фотография гей-пары из Петербурга стала снимком года World Press Photo

Социологи из "Левада-центра" опубликовали результаты опроса "Социальная дистанция" об отношении россиян к тем категориям населения, чье поведение "может рассматриваться как преступное и/или девиантное". К таковым были отнесены в числе прочих геи и лесбиянки, а также феминистки. Один из предложенных респондентам вариантов ответа на вопрос, как с ними следовало бы поступать - "ликвидировать". Русская служба Би-би-си спросила у главы "Левада-центра", почему опрос был составлен именно таким образом.

Опрос проводился у респондентов на дому с 20 по 26 февраля 2020 года - до введения карантинных мер из-за Covid-19 - в рамках исследовательского проекта "Советский человек". Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек из 137 населенных пунктов 50 регионов.

"Шкала вопросов осталась неизменной, но был расширен набор представителей общества, чье поведение может рассматриваться как преступное и/или "девиантное": были включены "педофилы", "экстремисты", "террористы" и "феминистки", - говорится на сайте "Левада-центра". То есть в прошлом социологи уже спрашивали у россиян, считают ли те нужным ликвидировать представителей тех или иных категорий населения.

Вопросы касались 14 социальных групп: бездомных, людей с ВИЧ/СПИД, алкоголиков, людей с тяжелыми психическими нарушениями, попрошаек, наркоманов, проституток, феминисток, геев и лесбиянок, членов сект, экстремистов/радикалов, террористов, педофилов, убийц.

Причем при проведении последнего опроса из этой серии некоторые названия позиций из списка были заменены более нейтральными словами, например, "бездомные" вместо "бомжей" и "люди с ВИЧ/СПИД" вместо "больные СПИДом", отмечают социологи.

Вопрос был сформулирован так: "В нашем обществе встречаются люди, чье поведение отклоняется от общепринятых норм. Как, по вашему мнению, следовало бы поступить с … ?".

Респондентам предлагалась карточка со списком вариантов ответа: ликвидировать, изолировать от общества, оказывать помощь, предоставить их самим себе, затрудняюсь ответить.

Из результатов исследования следует, что к некоторым социальным группам респонденты проявляют крайнюю нетерпимость: 80% считают, что стоит "ликвидировать" террористов, 75% - педофилов, 61% - убийц и 44% - экстремистов.

Кроме того, почти пятая часть (18%) россиян считает, что следовало бы "ликвидировать" геев и лесбиянок, свидетельствуют результаты опроса.

По сравнению с 2015 годом, когда такой же опрос проводился в прошлый раз, россияне стали терпимее относиться к представителям ЛГБТ-сообщества: стало немного меньше тех, кто считает, что их следует изолировать от общества (было 37%, стало - 32%). Больше стало и тех, кто полагает, что эти люди должны быть предоставлены самим себе: теперь так думают 32% против 24% в 2015 году.

Русская служба Би-би-си спросила у директора "Левада-центра" Льва Гудкова, почему социологи находят допустимым предлагать респондентам "ликвидировать" тех или иных людей.

Лев Гудков, социолог, директор "Левада-центра":

"Это идет с самого начала - с первого опроса. Когда мы начинали, это был открытый вопрос, и сами респонденты называли [этот вариант].

И мы употребили это выражение, которое называли сами люди. Здесь, конечно, сохраняется явная двусмысленность. Первый раз мы это сделали в 1989 году, и тогда сохранялось еще советское, можно сказать, сталинское понимание.

И понимание слова "ликвидировать" в смысле самого явления - не людей физически ликвидировать, а создать условия, при которых это явление невозможно. С тех пор мы при всех сомнениях оставили эту формулировку как выражение крайней степени агрессивности и репрессивности сознания.

Однозначно ее толковать нельзя. При каждом замере [к этой формулировке возникают вопросы нравственного характера]. Нравственные сомнения понятны, но есть определенный контингент, который так думает. И они очень агрессивно настроены, вплоть до уничтожения".