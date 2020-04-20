В России начались виртуальные митинги из-за ситуации с коронавирусом

В разных регионах России проходят виртуальные митинги - пользователи сервисов "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигатор" массово оставляют комментарии против режима самоизоляции.

Начались стихийные митинги с Ростова-на-Дону. Там люди начали оставлять комментарии у здания правительства области, требуя ввести полный карантин или снять ограничения, введенные из-за коронавируса.

"Выплатите людям пособия! На что жить тем, кто остался без работы?!", "Покормите моих детей", "Хотим кушать! Работы нет!" - писали они. Но комментарии быстро исчезали.

Как пояснил представитель "Яндекс.Навигатора" газете "Ведомости", сообщения, не относящиеся к ситуации на дороге или содержащие мат, всегда модерируются и удаляются.

"Если таких сообщений слишком много, время их показа на карте автоматически может сократиться, чтобы не мешать навигации", - добавил он.

Протестная активность ростовчан на этом однако не прекратилась, они начали оставлять комментарии в других точках города: "Введите режим ЧС или же перестаньте изменять Конституцию в свою пользу", "Страна в нищете, может пора уже остановиться и помочь народу".

Акцию жителей Ростова-на-Дону заметил губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщила телеграм-каналу "Подъем" его пресс-секретарь Ирина Четвертакова. По ее словам, он указал главе администрации города на недоработки, допущенные в организации выдачи пропусков, и "потребовал от властей города изменить работу пунктов выдачи".

Инициативу жителей Ростова-на-Дону вскоре перехватили и в других российских регионах: Самаре, Нижнем Новгороде, Красноярске, Краснодаре, Белгороде и других.

Виртуальные митинги прошли также в Москве и Петербурге.

В столице акция началась на Красной площади, а затем переместилась на Тверскую улицу.

В Петербурге протестующие "собрались" на Дворцовой площади.

По состоянию на 18:00 большинство протестных комментариев были удалены с "Яндекс.Карт".

Тем временем из Владикавказа, жители которого в понедельник вышли на "офф-лайновый" митинг у дома правительства Северной Осетии, поступают сообщения о стычках с ОМОНом и разгоне акции протеста.

Как сообщала ранее Би-би-си, в центре Владикавказа в понедельник несколько сотен жителей города вышли на стихийный митинг против режима самоизоляции. Они дошли до здания правительства и потребовали отставки главы республики Вячеслава Битарова.

Инициатором акции стал оперный певец Вадим Чельдиев, отрицающий существование коронавируса и называющий себя гражданином СССР.