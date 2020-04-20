Цена американской нефти рухнула ниже 9 долларов впервые в истории

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Мировые цены на нефть продолжали снижаться в понедельник, а цена американской нефти марки WTI обрушилась больше чем на 50% до самой низкой цены за всю историю на фоне опасений инвесторов по поводу переполненных нефтехранилищ в условиях рекордно низкого мирового спроса.

Цена нефти марки Brent снизился на 1,5 доллара, или на 5,3%, до 26,58 доллара за баррель, в то время как майские фьючерсы на WTI подешевели на 9,43 доллара, или на 51,6%, до 8,84 доллара за баррель, пишет агентство Рейтер. Июньские фьючерсы на WTI упали не так сильно - на 10% до 22,4 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на европейскую нефть Brent подешевели на 5,5% до 26,6 доллара.

По данным агентства Блумберг, на 20:10 мск котировки WTI с поставкой в мае упали ниже отметки в 5 долларов. Такое происходит впервые с 1983 года, когда нефтяные фьючерсы начали торговаться на бирже.

Цены на нефть в последние недели испытывали мощное давление. Они продолжали снижаться даже после того, как страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

К сделке, заключенной Саудовской Аравией и Россией после предыдущего срыва договоренностей и обвала цена на нефть, впервые присоединились США, которые благодаря сланцевой революции стали одним из крупнейших производителей нефти в мире.

Однако эта сделка не может быстро исправить ситуацию с перенасыщением мирового рынка нефти, пишет Рейтер.

Цены на нефть марки Brent рухнули примерно на 60% с начала года, в то время как фьючерсы на американскую нефть упали примерно на 85%, отмечает агентство. Цены в США упали до уровней, значительно ниже уровня безубыточности, необходимого для добычи сланцевой нефти. Это привело к остановке бурения.

Падение WTI продолжалось весь день. Утром фьючерс американской нефти на лондонской бирже ICE с поставкой в мае опустился более чем на 20% и продолжил падение днем. Около часа дня по московскому времени WTI стоила 14,1 доллара за баррель.

Аналитики объясняют падение двумя факторами. Во-первых, сокращения добычи, о которой после нескольких недель торговой войны договорились Москва и Эр-Рияд, недостаточно. "Рынок достаточно быстро понял, что договоренности ОПЕК+ в ее нынешнем виде не хватит на то, чтобы сбалансировать нефтяные рынки", - считает главный аналитик брокерской компании Axicorp Стивен Иннес.

Основной проблемой аналитики называют нехватку места в американских нефтехранилищах. С начала марта запасы нефти в городе Кушинг, Оклахома, одном из основных хабов торговли сырой нефтью в США, выросли почти на 50%, отмечают аналитики банка ANZ.

"Мы видим продажу по демпинговым ценам, потому что никто, вообще никто не хочет, чтобы хранилища в Кушинге продолжали заполняться каждую минуту", - пояснил Иннес.