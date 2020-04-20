Нетаньяху и Ганц в Израиле все же договорились о коалиционном правительстве

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В Израиле формируется правительство национального единства, заявили на совместной пресс-конференции Биньямин Нетаньяху и Бенни Ганц, лидеры двух крупнейших политических сил, не получивших большинства голосов в парламенте в результате трех последних выборов в стране.

До последнего момента страна шла к четвертым досрочным выборам подряд.

На прошлой неделе, после безуспешных попыток двух ведущих политиков сколотить коалицию большинства, президент Израиля Реувен Ривлин передал мандат на формирование кабинета парламенту.

Кнессет должен был за 21 день номинировать и утвердить депутата, которому будет поручено формирование правительства. В противном случае 4 августа должны были пройти выборы, а парламент был бы автоматически распущен.

Израильские СМИ сообщали, что одним из условий сделки станет то, что Ганц сменит Нетаньяху на посту премьер-министра через несколько месяцев.

Подробности итогового коалиционного соглашения еще продолжают поступать.