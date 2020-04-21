Правообладатель иллюстрации Getty Images

Нефть в нагрузку?

Пандемия коронавируса привела к беспрецедентному падению цен на американскую нефть марки WTI: во время торгов в понедельник она опустились до минус 40 долларов за баррель. Это связано с опасениями инвесторов относительно переполненных нефтехранилищ в условиях рекордно низкого мирового спроса.

Цены на нефть в последние недели испытывали мощное давление и продолжали снижаться даже после того, как страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

Между тем, Саудовская Аравия дала понять, что может приступить к сокращению добычи нефти раньше заявленного срока. Не исключено, что за ней последуют и другие страны-члены ОПЕК, пишет американская газета Wall Street Journal.

Наш экономический обозреватель Алексей Калмыков объясняет, в чем причина исторического падения цены американской нефти и что это означает для обычных людей в России и по всему миру.

Коронавирус в Италии отступает

Тем временем число людей, инфицированных коронавирусом во всех странах мира, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, приближается к 2,5 млн. Больше всего заболевших и умерших - в США (почти 787 тыс. и 42,3 тыс. соответственно), а по числу летальных исходов в Европе печальное лидерство удерживает пока Италия: там от Covid-19 скончались более 24 тыс. человек.

Правообладатель иллюстрации AFP

Впрочем, в понедельник итальянские власти сообщили, что в стране впервые снизилось число людей с подтвержденным коронавирусом (на 20 пациентов меньше, чем днем ранее). Чиновники называют это хорошим знаком для страны, которая больше всех в Европе пострадала от коронавируса.

Тем временем Франция стала четвертой после Италии, Испании и США страной, где число жертв коронавируса превысило 20 тыс. Более трети всех смертей там приходится на дома для престарелых.

В течение понедельника мы следили за тем, как развивается ситуация с коронавирусом в Росси и в мире, в том числе за тем, как некоторые страны Европы начинают отменять введенные из-за коронавируса ограничения.

Трамп хочет временно приостановить иммиграцию

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Поздно вечером в понедельник Дональд Трамп неожиданно пообещал подписать указ о временной приостановке иммиграции в США. В своем "Твиттере" президент написал, что это решение он принял "в свете нападения невидимого врага" (имея в виду коронавирус).

Россия: виртуальные митинги на фоне реальной пандемии

"Или снимайте карантин, или вводите полные ограничения". Под такими лозунгами по всей России в соцсетях проходят виртуальные митинги. Недовольство людей связано с организацией карантина, а также с тем, что многие остались без заработной планы во время объявленного президентом Владимиром Путиным нерабочего месяца.

Впрочем, на Северном Кавказе митинг против карантина вышел в оффлайн. В центре столицы Северной Осетии Владикавказа несколько сотен местных жителей протестовали против карантина. Инициатором акции стал оперный певец Вадим Чельдиев, который не верит в реальность коронавируса. К вечеру в понедельник демонстрация переросла в столкновения с полицией. За ситуацией следили наши корреспонденты.

Посмотрите, как проходят акции протеста против карантина в России и других странах мира, где также недовольны ограничениями.

Media playback is unsupported on your device Акции протеста против карантина в России и в мире

Виртуальный парламент

Правообладатель иллюстрации Getty Images

После Пасхальных каникул, члены британской Палаты общин одобрят план первого за семивековую историю парламента виртуального заседания.

Этот план предполагает проведение прений и даже традиционные вопросы к министрам по видеосвязи. При этом на время карантина до 50 парламентариев смогут лично присутствовать на заседаниях, хотя такая инициатива не поощряется. Для одобрения нового "гибридного" порядка членам парламента все же придется провести настоящее заседание, разумеется, соблюдая двухметровую дистанцию между депутатами. Наш европейский обозреватель Юри Вендик рассказывает, как все это будет работать.

Королева обойдется без салюта

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Королева Великобритании Елизавета II отмечает свой 94-й день рождения. По ее собственной просьбе в связи с пандемией коронавируса традиционный пушечный салют будет отменен. Это произойдет впервые за время ее правления: обычно орудийные расчеты в Тауэре и Гайд-парке дают в общей сложности 41 залп.

День рождения королева отметит в Виндзорском замке вместе со своим супругом герцогом Эдинбургским с соблюдением всех карантинных мер. Ожидается, что члены семьи поздравят ее по видеосвязи.

Владимир Зеленский: первая годовщина президентства

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Во вторник исполняется ровно год со дня, когда украинский комик Владимир Зеленский одержал убедительную победу во втором туре президентских выборов. Он набрал 73% голосов, сменив на этом посту Петра Порошенко.

Зеленский к тому времени уже успел свыкнуться с ролью президента, правда, в сатирическом сериале "Слуга народа".

Израиль: премьеры в две смены

Правообладатель иллюстрации Reuters

После долгих переговоров в рамках формирования правительства национального единства Биньямин Нетаньяху и Бенни Ганц договорились о том, что лидер правой партии "Ликуд" останется премьер-министром еще на полтора года. После этого его сменит на такой же срок Ганц, который в ожидании своей очерди займет пост министра обороны. Затем состоятся новые выборы.

С четырех до полутора: Константину Котову смягчили приговор

Правообладатель иллюстрации Andrei Vasilyev/TASS

Мосгорсуд смягчил, но не стал отменять приговор активисту Константину Котову, ранее получившему четыре года за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий. Его снова признали виновным и приговорили к полутора годам колонии, несмотря на решение Конституционного суда России, который рекомендовал привлекать к уголовной ответственности по этой статье, только если кому-либо был причинен серьезный вред.

Сам Котов настаивает на своей невиновности и утверждает, что его преследуют по политическим мотивам, за участие в акциях протеста в Москве летом прошлого года. Дело Котова вызвало огромный резонанс.

Что делают в Сирии новейшие российские танки?

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption Т-14 "Армата" - традиционный участник парадов в Москве с 2015 года

Испытания новейшей военной техники в боевых условиях, когда твоя собственная страна ни с кем не воюет - сладкая мечта любого генерала. Поэтому, как рассказывает наш корреспондентПавел Аксенов, нет ничего удивительного в том, что российский танк Танк Т-14 проекта "Армата", который до сих пор видели только на парадах, оказался в Сирии.

Немаловажно и то, что техника, хорошо показавшая себя на поле боя, становится куда более привлекательной на международном рынке вооружений.

Нефть: падение цен в бездну?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Нефть дешевеет с начала года из-за падения спроса в результате пандемии коронавируса, напоминают "Ведомости", - падение усилилось, когда в начале марта участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о ее продлении.

Как отмечает издание, обвал WTI тянет за собой и остальные сорта нефти. Спотовые цены на российскую Urals с поставкой в порты Средиземноморья ушли в минус. А от цены на нефть марки Urals зависят доходы государственного бюджета и макроэкономическая стабильность России, напоминает аналитик АКРА Василий Танурков.

"Пока ситуация на физическом рынке тяжелая, через некоторое время нефть будет негде хранить. Не исключено, что Brent и Urals тоже ненадолго упадут ниже 10 долларов за баррель", - рассуждает аналитик Fitch Дмитрий Маринченко.

Последует ли рубль за нефтью?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

"Коммерсант" пишет, что на фоне резкого падения цен на нефть рынки небезосновательно ожидают ослабления рубля. Издание приводит мнение экономиста банка Credit Suisse Алексея Погорелова, который не исключает, что за доллар будут давать 76-77 рублей, однако такое ослабление российской валюты будет непродолжительным.

"В условиях сильно просевшего импорта товаров и услуг реальный спрос на валюту остается очень слабым. При этом ЦБ остается основным участником валютного рынка, продавая валюту в более чем достаточных объемах", - поясняет аналитик.

Между тем, напоминает "Коммерсант", с 16 апреля Банк России увеличил объем продажи валюты до 200 млн долларов, и Погорелов полагает, что во вторник продажа валюты может быть существенно увеличена.

Пандемия - самое время поскрести по сусекам

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption При ограниченном наборе продуктов главное - это полный полет фантазии

Помнится, когда дед просил старуху испечь ему колобок, та долго скребла по сусекам, однако результат оказался на удивление хорош, даром что отведать его удалось не самим престарелым кулинарам.

Вот и сейчас, как уверяет наш корреспондент Яна Литвинова, несмотря на полупустые полки в магазинах в условиях пандемии коронавируса, дома всегда можно найти все необходимое для прекрасного сбалансированного питания, и даже позволить себе некоторые кулинарные эксперименты.

Драки за яйца как источник вдохновения

Израильская художница Соня Коршенбойм рисует добрые иллюстрации о карантине и устраивает выставки во дворе для соседей.

Media playback is unsupported on your device Карантин в картинках: израильская художница рисует жизнь в изоляции

Наш канал в YouTube

Дайджест готовили Леонид Лунеев и Евгений Каневский