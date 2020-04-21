Трамп намерен приостановить иммиграцию в США из-за коронавируса

  • 21 апреля 2020
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Президент Дональд Трамп пообещал подписать указ о временной приостановке иммиграции в США.

В своем "Твиттере" Трамп написал, что это решение он принял "в свете нападения со стороны невидимого врага" (так он ранее говорил о коронавирусе), а также исходя из "необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан".

Трамп пока не сообщил, когда именно будет подписан такой указ, он также не дал других подробностей о своем решении.

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