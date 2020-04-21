Трамп намерен приостановить иммиграцию в США из-за коронавируса
- 21 апреля 2020
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Президент Дональд Трамп пообещал подписать указ о временной приостановке иммиграции в США.
В своем "Твиттере" Трамп написал, что это решение он принял "в свете нападения со стороны невидимого врага" (так он ранее говорил о коронавирусе), а также исходя из "необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан".
In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 апреля 2020 г.
Конец Twitter сообщения , автор: @realDonaldTrump
Трамп пока не сообщил, когда именно будет подписан такой указ, он также не дал других подробностей о своем решении.