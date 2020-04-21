Трамп намерен приостановить иммиграцию в США из-за коронавируса

Президент Дональд Трамп пообещал подписать указ о временной приостановке иммиграции в США.

В своем "Твиттере" Трамп написал, что это решение он принял "в свете нападения со стороны невидимого врага" (так он ранее говорил о коронавирусе), а также исходя из "необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан".

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 апреля 2020 г.

Трамп пока не сообщил, когда именно будет подписан такой указ, он также не дал других подробностей о своем решении.