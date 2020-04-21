Коронавирус в России: переливание плазмы помогает, карантин могут продлить до лета

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В Москве трое пациентов с коронавирусом выздоровели после переливания им плазмы крови с антителами к этой инфекции.

"Врачи отмечают, что пациенты, которым перелили плазму крови выздоровевших после коронавируса, справляются с болезнью быстрее и без серьезных осложнений", - сообщила журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Она добавила, что двое москвичей, которым перелили донорскую плазму, были выписаны из стационаров через 10 дней после процедуры, а третьего пациента выписали через 14 дней. Все они сейчас находятся в хорошем состоянии, сказала Ракова.

Двое пациентов проходили лечение в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, а третий - в городской клинической больнице №52.

В воскресенье 19 апреля мэр Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на COVID-19. Они получат 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы и 5 000 рублей за 600 мл плазмы. Это выше, чем за обычное донорство плазмы: обычный донор плазмы за однократную сдачу получает 3,6 тысячи рублей за 600 мл.

Донорами плазмы для лечения заразившихся могут стать переболевшие коронавирусной инфекцией люди без хронических заболеваний и противопоказаний к донорству крови и ее компонентов, а также с отрицательными анализами на ВИЧ, гепатиты В и С.

Режим самоизоляции могут продлить

Карантин в стране могут продлить на майские праздники или даже до лета, пишет РБК со ссылкой на источники.

Режим самоизоляции, скорее всего, продлят на майские праздники, а рабочие дни между ними объявят нерабочими. Как рассказали собеседники издания, это основной сценарий, который сейчас рассматривают федеральные власти.

Еще один сценарий - это продление "нерабочих дней" до середины мая, заявил другой источник. В случае негативного развития событий режим самоизоляции могут продлить и до 1 июня.

Источники Русской службы Би-би-си ранее тоже говорили, что режим самоизоляции могут продлить.

В понедельник 20 апреля президент Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден. Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что Россия в конце этой - начале следующей недели выйдет на плато заболеваемости. Она сообщила, что "число тяжелых форм остановилось, оно больше не растет, а общий прирост есть". По ее словам, это говорит о том, что сейчас выявляется больше бессимптомных случаев.