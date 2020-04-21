Сколько России будет стоить карантин? Отвечают экономисты

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Жесткие карантинные меры, введенные в России с 15 апреля, могут обойтись экономике страны в 0,5% годового ВВП в неделю, подсчитали в Альфа-банке. Больше всего пострадают малый и средний бизнес, а также экономика крупных российских городов.

По оценке главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, с введением частичного карантина 25 марта падение российского ВВП можно оценить в 0,3% годового ВВП в неделю, а с середины апреля - уже в 0,5% в неделю. То есть месяц жесткого карантина обходится экономике в 2% ее годового ВВП, подсчитала Орлова.

Это связано с проблемами конретных отраслей: из-за карантина пострадали рестораны, непродовольственные магазины, развлекательные учреждения, строительный бизнес, туристический сектор и другие предприятия, говорится в докладе банка.

"Смягчающим фактором для России является то, что пандемия сильнее всего бьет по малому и среднему бизнесу, а также по экономике крупных городов", - отмечают в Альфа-банке. Сегмент малого и среднего бизнеса в России небольшой, и "роль крупных агломераций не так значительна, как в других странах", поясняет Орлова. На компании со штатом до девяти сотрудников приходится всего 1,4% всех занятых в малом и среднем бизнесе против 20-30% в других странах, говорится в докладе.

В долгосрочной перспективе в результате пандемии будет риск того, что бюджет нацпроектов, которые воспринимались как основа роста экономики, вместо поддержки инвестиций переориентируется на социальные нужды, считают в Альфа-банке.

При этом прямые меры поддержки российского правительства - всего 0,3% ВВП, отмечает Орлова. Остальная часть анонсированного пакета помощи, который составляет, по разным оценкам, от 1,8% до 2,8% ВВП - это кредитные каникулы, налоговые каникулы и различные госгарантии для разных секторов экономики.

"Хотя инициативы, анонсированные 15 апреля [поддержка авиации, региональных бюджетов, предприятий малого и среднего бизнеса - Би-би-си], в большей степени ориентированы на меры прямой помощи, складывается впечатление, что правительство намерено подходить к вопросу выделения помощи как можно более экономно", - говорится в аналитическом докладе банка.

По прогнозу МВФ, при падении мирового ВВП на 3% российский ВВП упадет на 5,5%.

Русская службы Би-би-си попросила других экономистов оценить прогноз Альфа-банка.

Наталья Акиндинова, директор института "Центр развития" НИУ ВШЭ

У нас сопоставимые прогнозы, мы оцениваем примерно по 2% потерь за месяц при таком режима карантина, как сейчас. Наши основные сценарии - это два-три месяца [карантина].

Значит, если он ограничится одним кварталом, то это 4-5% потери ВВП за год. Если это все будет дольше, то может быть 6% и больше [потерь]. При этом есть эффект накапливаемости - чем дольше продлится карантин, тем дольше будет выход из него.

Некоторые потери могут быть невосполнимыми, и там уже тяжело [восстановить], в частности, в полностью заблокированных секторах - персональные услуги, торговля, рестораны, досуг, туризм.

Под невосполнимостью я имею в виду, что некоторые предприятия, возможно, придется создавать заново в этих секторах, и это займет время.

Кирилл Тремасов, директор аналитического департамента "Локо-Инвест"

После объявления карантина деловая активность резко упала на 15-20% по сравнению с докризисным уровнем.

При таком уровне деловой активности я прогнозирую падение ВВП не менее чем на 5% за год. Дальнейшее падение деловой активности может произойти, особенно учитывая драматические события в нефтяном секторе.

С другой стороны, принимаются меры поддержки, и в какой-то момент пойдет больше денег в экономику за счет бюджета. Это может сыграть положительную роль и стать фактором поддержки. В любом случае, падение ВВП составит не менее 5%.

Алексей Ведев, заведующий лабораторией РАНХиГС

Я не согласен с этой оценкой. Это линейные оценки, поэтому они не очень корректны. Нужно считать также и восстановление экономики, которое может быть за счет восстановления активности.

Пока мои оценки в районе 7%-ного падения ВВП в этом году, оценки за неделю у меня нет. Активность будет восстанавливаться в течение 3-6 месяцев после снятия режима самоизоляции, это будет постепенный процесс.