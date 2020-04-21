В начале апреля треть смертей в Англии были от коронавируса. Covid-19 в мире

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В начале апреля в Англии и Уэльсе был зафиксирован рост смертности от разных причин, а не только от коронавируса. Почему - это требует дополнительного анализа

Количество смертей от всех причин в Англии и Уэльсе за одну неделю в начале апреля увеличилось вдвое по сравнению со среднестатистическими данными за этот период, следует из опубликованных статистических данных. Треть смертей пришлась на Covid-19.

Бюро национальной статистики Великобритании с 4 по 10 апреля зафиксировало 18500 смертей, что на 8 тыс. превышает средний показатель в этот период. Это максимальный показатель за 20 лет.

Примерно треть смертельных случаев была связана с коронавирусом, но выросло и количество смертей по другим причинам. Чем вызван этот рост, пока до конца неясно, одно из возможных объяснений - нежелание обращаться в больницу в разгар эпидемии даже в случае острой необходимости. С начала пандемии обращений в отделения неотложной помощи стало вдвое меньше.

Британское правительство ежедневно публикует данные о количестве смертей от Covid-19 ежедневно, но эти данные касаются только умерших в больницах. Смерти в других местах - в частности в домах престарелых, - как правило, регистрируются со значительной задержкой, и данные Бюро национальной статистики дают представление о масштабах этого расхождения.

С 4 по 10 апреля, по данным Бюро национальной статистики, от Covid-19 в Англии и Уэльсе умерли более 6200 человек. На смерти за пределами больниц пришлась примерно одна шестая от этого числа. Это были преимущественно смерти в домах престарелых - там показатель смертности был вдвое выше нормы. На число смертей дома и в других местах коронавирус столь заметно не повлиял.

По данным на 17:00 по местному времени понедельника, опубликованным правительством во вторник 21 апреля, за сутки в больницах Англии умерло 778 пациентов (всего 15607), в Уэльсе - еще 25 (общее число достигло 609). Суммарные данные по умершим в больницах по всему Соединенному Королевству будут опубликованы в ближайшие часы.

Коронавирус в других странах

В Германии чемпионат по футболу может возобновиться уже 9 мая. Власти и руководители Бундеслиги полагают, что матчи могли бы проходить без зрителей с соблюдением строгих правил гигиены. "Выходные с футболом станут более терпимыми, чем выходные без футбола", - сказал премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

В Дании запрет на собрания в количестве более 500 человек продлится по крайней мере до 1 сентября, говорится в заявлении министерства здравоохранения страны. Ранее СМИ сообщили, что власти разрешат собираться большим группам людей с 10 мая. В настоящий момент в стране разрешено собираться в группы до 10 человек.

Общее число известных случаев заражения коронавирусом в мире приближается к 2,5 млн, сообщает Университет Джонса Хопкинса в США.